A második félidőben jött az olasz henger, a Bologna leiskolázta a Salzburgot

REAL BETIS–UTRECHT

A Real Betis már a meccs első negyedórájában komoly veszteséget könyvelhetett el, miután Amrabat véletlenül csapattársát, Iscót rúgta meg — végül mindkét középpályást le kellett cserélni. A zöld-fehér együttes ennek dacára kontroll alatt tartotta a találkozót, s a szünet előtt Cucho Hernández csukafejesével megszerezte a vezetést. Az Utrecht csodagóllal jött vissza a meccsbe, Miguel Rodríguez a félpályáról talált be az 55. percben – más kérdés, hogy az egyenlítés már nem sikerült a hollandoknak.

NOTTINGHAM FOREST–MALMÖ

Szűk félóráig bírta a nyomást a Malmö Nottinghamben: a 27. percben Ryan Yates lőtt 13 méterről a bal alsóba, majd a szünet előtt Arnaud Kalimuendo a svéd kaput védő Ellborg bravúrját követően verte be a kipattanót. Az angolok a fordulás után sem álltak le, egy szögletet követő kavarodás végén Nikola Milenkovics is bevette a malmői kaput. Mint később kiderült, ez elégnek is bizonyult a sikerhez –megérdemelten nyert Sean Dyche csapata.

BOLOGNA–SALZBURG

Jens Ödgaard révén az olaszok szerezték meg a vezetést, amire néhány perccel később egy kontra végén Yorbe Vertessen válaszolt. A szünet után két perc alatt eldőltek a lényegi kérdések: Thijs Dallinga az ötös sarkáról lőtt a bal alsóba, majd Federico Bernardeschi az ötös vonaláról fejelt a bal felsőbe. Az Italiano-csapat támadásban fejezte be a mérkőzést, s egy 16-oson belüli gurigázás végén Riccardo Orsolini a kapusról kipattanó labdát pofozta a hálóba, beállítva a végeredményt.

GENK–BASEL

A belga együttes O Hjun Gju révén szerezte meg a vezetést svájci ellenfele ellen, majd még a szünet előtt Konsztantinosz Karecasz bődületes gólt ragasztott a jobb felsőbe. A bázeliek reményeit a második félidő derekán Philip Otele hozta vissza, de az egyenlítés már nem jött össze a piros-kékeknek.

MACCABI TEL-AVIV–LYON

Alaposan beleszaladt a késbe az izraeli együttes Topolyán, Corentin Tolisso egymaga triplázott, de rajta kívül még további három gólt szerzett a Lyon, amely kiütéses sikerrel utazhatott így haza, míg tel-avivi oldalon Jehezkel még összeszedett egy piros lapot a ráadásban.

PANATHINAIKOSZ–STURM GRAZ

A jelentős mezőnyfölényben játszó görögök már a 18. percben előnybe kerültek Karol Swiderski góljával, de nem sokkal később kissé váratlanul egalizált a Sturm Otar Kiteisivili révén. A Panathinaiosz a 74. újfent vezetést szerzett Davide Calabria egyéni villanásából, s ez már elégnek bizonyult az üdvösséghez.

RANGERS–BRAGA

James Tavernier a szünet előtt szerezte meg a vezetést a skótoknak tizenegyesből. A fordulás után egy rövid ideig a Bragának is volt egy jobb periódusa, de a 61. percben megfogyatkoztak a portugálok, miután Zalazar az ellenfél lefejeléséért kapott piros lapot. A kapott gólt ezzel együtt még így sem tudta elkerülni a Rangers (amely a meccs ráadásában ugyancsak összeszedett egy piros lapot), egy védelmi hiba után Gabriel Martínez juttatta a labdát a kapuba, megmentve egy pontot a portugáloknak az Ibroxban.

GO AHEAD EAGLES–VFB STUTTGART

Jamie Leweling duplája már az első félidőben eldöntötte a lényegi kérdéseket Deventerben, majd a második játékrész derekán Bilal El-Hanusz növelte tovább a svábok előnyét. A ráadásban Badredin Buanani tette fel az i-re a pontot – könnyed sikerrel hozta a papírformát a Stuttgart.

CRVENA ZVEZDA–FCSB

Előzetesen a szerbek voltak a mérkőzés esélyesei, de az első félidő derekán emberhátrányba kerültek a hazaiak, miután Franklin Tebo utolsó emberként könyökölte le ellenfelét. A román együttes viszont nem tudta érvényesíteni emberelőnyét, sőt az 50. percben Bruno Duarte fejesével a Zvezda szerezte meg a vezetést.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák) 4–1 (Ödgaard 26., Dallinga 51., Bernardeschi 53., Orsolini 86., ill. Vertessen 33.)

Crvena zvezda (szerb)–FCSB (román) 1–0 (B. Duarte 50.)

Kiállítva: Tebo (27., Crvena zvezda)

Go Ahead Eagles (holland)–VfB Stuttgart (német) 0–4 (Leweling 35., 20., El-Hanusz 59., Buanani 90+3.)

Genk (belga)–Basel (svájci) 2–1 (O Hjon Gju 14., Karecasz 45+2., ill. Otele 57.)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia) 0–6 (Abner 4., Tolisso 25., 51., 53., Niakhaté 35. – 11-esből, Karabec 62.)

Kiállítva: Jehezkel (Maccabi, 90+1.)

Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd) 3–0 (Yates 27.. Kalimuendo 44., Milenkovics 58.)

Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák) 2–1 (Swiderski 18., Calabria 74., ill. Kiteisvili 34.)

Rangers (skót)–Braga (portugál) 1–1 (J. Tavernier 45+3. – 11-esből, ill. G. Martínez 69.)

Kiállítva: Diomande (Rangers, 90+5.), ill. Zalazar (Braga, 61.)

Betis (spanyol)–Utrecht (holland) 2–1 (C. Hernández 42., Ezzalzuli 50., ill. M. Rodríguez 55.)

Korábban

Fenerbahce (török)–Ferencváros 1–1 (Talisca 69. ill. Varga B. 66.)

Kiállítva: J. Durán (Fenerbahce, 90+1.)

Roma (olasz)–Midtjylland (dán) 2–1 (El Ajnaui 7., El Shaarawy 83., ill. Paulinho 86.)

Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci) 2–1 (Malen 27., 42.)

Porto (portugál)–Nice (francia) 3–0 (G. Veiga 1., 33., Omorodion 61. – 11-esből, ill. Monteiro 90.)

Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német) 0–0

Feyenoord (holland)–Celtic (skót) 1–3 (Ueda 11., ill. Jang Hjun Dzsun 31., Hatate 43., Nygren 82.)

Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát) 4–0 (F. Correia 21., Mukau 36., Igaman 69., André 86.)

PAOK (görög)–Brann (norvég) 1–1 (Ivanusec 64., ill. Kornvig 89.)

Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol) 3–2 (Sztanics 11., 49., 62. – az elsőt és a harmadikat 11-esből, ill. P. Durán 70., El-Abdellaui 90+6.)