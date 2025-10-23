Sokk Deventerben, a Go Ahead Eagles hátrányból fordítva legyőzte az Aston Villát

Korán előnybe került a holland kupagyőztes otthonában az Aston Villa, Evann Guessand már a negyedik percben a kapuba juttatta a hazai kapus által rossz helye öklözött labdát. A gyors gól nem roppantotta meg a Go Ahead Eaglest, noha a játékot a továbbiakban is az Unai Emery-féle birminghami együttes irányította. A 42. percben szinte a semmiből jött aztán az egyenlítés: egy, a felezővonalról előreívelt szabadrúgás üresen találta meg Mathis Surayt, aki a labda levétele után azonnal lőtt, próbálkozása pedig a visszahúzódó Mings hátán irányt változtatva hullott védhetetlenül Martínez kapujába.

Az angolok fölénye a fordulás után is megmaradt, ehhez képest a második félidő derekán újabb gólt szerzett a deventeri együttes, Kramer egy remek íveléssel tálalt az előrehúzódó jobbhátvéd, Mats Deijl elé, aki senkitől nem zavartatva vette át a labdát, majd a kifutó Martínez mellett a hálóba helyezett.

A Vincenzo Italiano vezetőedzőt tüdőgyulladás miatt nélkülöző Bologna a meccs első negyedórájában berámolt két gólt az FCSB kapujába (Thijs Dallinga és Jens Odgaard volt eredményes), a románok a fordulás után Daniel Birligea révén kapaszkodtak, ám az egyenlítő gólt már nem tudták begyötörni Skorupski kapujába – igazság szerint közelebb jártak az olaszok a harmadik találat megszerzéséhez, de Tarnovanu kapus remek napot kifogva megmentette csapatát a nagyobb zakótól.

A Fenerbahce Kerem Aktürkoglu tizenegyesével szerezte meg a vezetést a VfB Stuttgart ellen, s a folytatásban is veszélyesebb volt német ellenfelénél, ahol a kapuban nemegyszer bravúrral kellett mentenie Alexander Nübelnek. A végeredmény így 1–0 lett, megérdemelt győzelmet aratott a török együttes.

Tovább folytatódik a Glasgow Rangers vesszőfutása. A napokban edzőt váltó (a menesztett Russell Martin helyére a német Danny Röhl érkezett) skót gigász nem tudta ráerőltetni akaratát a remek napot kifogó Brann Bergenre, amely három góllal (Emil Kornvig, Jacob Sörensen és Noah Holm nevét skandálhatta a hazai publikum) küldte haza a szebb napokat is látott kék mezeseket.

Nem borult a papírforma Bragában, ahol a hazaiak a rutinos Ricardo Horta két gólpasszára építve (Fran Navarro és Mario Dorgeles jegyezte a gólokat) gyűrte le a Crvena zvezdát.

Nem volt meglepetés Lyonban sem, ahol Corentin Tolisso már a harmadik percben bevette a Basel kapuját. A svájciak becsülettel mentek az egyenlítésért, de a 90. percben nem ők, hanem a hazai színekben játszó Afonso Moreira talált be, keretbe foglalva a mérkőzést.

A Real Betis genki vendégszereplése nem hozott gólt, a felek sikeresen elrontották egymás játékát, s ennek tükrében nem volt meglepetés a döntetlen.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

FC Salzburg (osztrák)–Ferencvárosi TC 2–3 (Baidoo 13., Vertessen 72., ill. Varga B. 50., Zachariassen 56., Yusuf 58.)

Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német) 1–0 (Aktürkoglu 34. – 11-esből)

Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb) 2–0 (F. Navarro 22., Dorgeles 72.)

Olympique Lyon (francia)–Basel (svájci) 2–0 (Tolisso 3., A. Moreira 90.)

FCSB (román)–Bologna (olasz) 1–2 (Birligea 54., ill. Odgaard 9., Dallinga 12.)

Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol) 2–1 (Suray 45., Deijl 61., ill. Guessand 4.)

Genk (belga)–Real Betis (spanyol) 0–0

Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót) 3–0 (Kornvig 40., Sörensen 55., Holm 79.)

Később

21.00: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)

21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)

21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán), Topolya

21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)

21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)