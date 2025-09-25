Giroud góljával nyert a Lille az Európa-ligában, román győzelem Hollandiában

Go Ahead Eagles–FCSB 0–1

A Holland Kupa-győztes Go Ahead Eagles korán hátrányba került, a négyszeres román válogatott David Miculescu 14 méterről lőtt a jobb alsóba a 13. percben. Hiába nyomott ezt követően a deventeri csapat, nem szakadt meg a több mint 40 éves nyeretlenségi időszaka a nemzetközi porondon – legutóbb az 1984-es Intertotó-kupában nyert 2–1-re az Eintracht Braunschweig ellen –, a bukarestiek viszont fontos lépést tették afelé, hogy ismét továbbjussanak a ligaszakaszból (az előző idényben a 11. helyen zártak).

Lille–Brann Bergen 2–1

Lille-ben magyar érdekeltje is volt a mérkőzésnek, ugyanis Bognár Tamás a VAR-szobában dolgozott videobíró-asszisztensként. A csapatok a második félidőben kezdték el termelni a gólokat, előbb hazai részről Hamza Igaman lőtt becsúszva a kapuba, majd hat perccel később Saevar Magnússon egyenlített a jobb alsót kilőve. Aztán újra vezetéshez jutott a vendéglátó, Olivier Giroud fejjel volt eredményes, így a 26. Európa-liga-meccsén a 16. gólját szerezte, amivel el is döntötte a találkozót – emellett négy kapufa is volt az összecsapáson, a franciák és a norvégok is kétszer találták el.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román) 0–1 (Miculescu 13.)

Lille (francia)–Brann Bergen (norvég) 2–1 (Igaman 54., Giroud 80., ill. S. Magnússon 60.)

Később

21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)

21.00: Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög)

21.00: Salzburg (osztrák)–Porto (portugál)

21.00: Utrecht (holland)–Lyon (francia)

21.00: Rangers (skót)–Genk (belga)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák) 2–0 (O. Christensen 7. – öngól, Diao 89.)

PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 0–0

Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót) 1–1 (Arnautovic 65., ill. Iheanacho 56.)

Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török) 3–1 (Beljo 21., 51., Bakrar 90+5., ill. Szymanski 25.)

Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár) 1–2 (Johnsen 78., ill. Sztanics 8. – 11-esből, Bile 23.)

Nice (francia)–Roma (olasz) 1–2 (Moffi 77. – 11-esből, ill. Ndicka 52., Mancini 55.)

Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol) 2–2 (Bakambu 15., Antony 85., ill. Igor Jesus 18., 23.)

Braga (portugál)–Feyenoord (holland) 1–0 (F. Navarro 79.)

Freiburg (német)–Basel (svájci) 2–1 (Osterhage 31., M. Eggestein 57., ill. Otele 84.)