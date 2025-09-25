Emberhátrányban az utolsó pillanatokban szerzett egy pontot a Ferencváros a Plzen ellen

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 1–1 (0–1)

Budapest, Groupama Aréna, 16 117 néző. Vezette: Sander van der Eijk (Rens Bluemink, Stefan de Groot) – hollandok

FTC: Dibusz – Gartenmann (L. Joseph, 74.), Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Tóth A. (Pesics, 84.), Ötvös (Levi, 84.), N. Keita (Kanikovszki, a szünetben), O'Dowda – Gruber (Cadu, a szünetben), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane

PLZEN: Jedlicka – Paluska, Dweh, Jemelka – Memic, Cerv, Souaré, Doszki – Ladra (Visinsky, 70.) – Durosinmi (Zeljkovic, 86.), Vydra (Adu, 77.). Vezetőedző: Miroslav Koubek

Gólszerző: Pesics (90+4.), ill. Durosinmi (16.)

Kiállítva: Makreckis (38.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Ez a pillanat is eljött: elkezdődött a Ferencváros újabb főtáblás európai kalandja – az előző idén tavasszal éppen a Viktoria Plzen ellen ért véget, de a sors(olás) lehetőséget adott az azóta újabb bajnoki címet és kupaezüstöt szerző rekordbajnoknak a visszavágásra. A klub életében az is fontos, hogy az alapszakaszban minden egyes győzelem 450 ezer eurós pénzdíjat jelent az Európai Labdarúgó-szövetségtől, s a tavalyi ellenfelekből és meccsekből, valamint az idei sorsolásból kiindulva a cseh azon csapatok közé tartozik, amelyek ellen valós esélye lehet a három pont megszerzésére a Fradinak. Cadu a nyári átigazolása után először futballozhatott volna legutóbbi kenyéradója ellen, ám a bal oldalon Callum O'Dowda kapott lehetőséget, és a bomba formában játszó Gruber Zsombor, Varga Barnabás csatársornak kellett rohamoznia a korábbi dunaszerdahelyi kapus, Martin Jedlicka kapuját.

Egy perc sem telt el, Merhasz Doszki szenzációs csellel verte át a bal oldalon Cebrail Makreckist, de ez nem magyarázat arra, hogy beadása után miért találta meg a labda tiszta ziccerben, Dibusz Dénessel szemben a másik szárnyvédőt, Amar Memicet. A bosnyák a jobb kapufa mellé lőtte a labdát, így viszont ébresztőnek legalább alkalmas volt az ijesztő helyzet. Az első percekben Makreckis és Doszki kemény párharcot vívott, a Fradi védője labdavezetés közben vitte földre az irakit, aki kicsivel később szögletet harcolt ki. A tizedik percben a ferencvárosi csúnya talpalással torolta meg a szokatlanul gyorsan felgyülemlett sérelmeket, szerencséjére a plzeni lábát a labdával együtt találta el, ám a korai sárga lapot így sem úszta meg. A két gárda csehországi visszavágójának kulcsembere, Rafiu Durosinmi előbb Ötvös Bencével szembeni durva taposásával tűnt ki, viszont másodpercekkel később nagyszerű góllal szerzett vezetést a vendégeknek. Merhasz Doszki labdája után hasonló helyzetbe került a Fradi-védelem, mint a Diósgyőr ellen múlt pénteken Babos Bence gólja előtt, csak ezúttal nem Elton Acolatse, hanem a nigériai támadó megindulása jelentett megoldhatatlan feladatot.

A hazaiak átvették a kezdeményezést, azonban a betömörülő védelemmel nem tudtak mit kezdeni, a középpályások folyamatosan forogtak, Gruber Zsombor is igyekezett visszalépni a labdáért. Miroslav Koubek meccstervének biztosan fontos részét képezte Tóth Alex hatástalanítása, a tehetséges középpályás alig-alig avatkozott játékba, de Varga Barnabást sem sikerült megjátszani. Arra talán a tapasztalt vezetőedző sem számított, hogy Cebrail Makreckis már a 37. percben jelentősen megkönnyíti a helyzetét: a jobb oldali szárnyvédő az első perctől kezdve a Ferencváros leggyengébb láncszeme volt, s ahogy a tizedik percben összeszedett első, úgy a második sárga lapját is teljesen felesleges szabálytalanság miatt kapta meg.

Robbie Keane nem hagyhatta változtatás nélkül a csapatot, s nem is maradtak el a cserék: Gavriel Kanikovszki váltotta a gyengén játszó Naby Keitát, Gruber Zsombor helyett pedig Cadu lépett pályára. Intő jel lehet, hogy egy héten belül másodszor cserélt legalább kettőt a félidőben az ír vezetőedző, a DVTK elleni 2–2 alkalmával négyet, ezúttal csak feleannyit. A felállás is más lett, négyvédős rendszerben igyekezett visszakapaszkodni a meccsbe a Ferencváros. A bajnoki cím nem jöhetett volna össze a három belső védőre váltás nélkül tavasszal, azonban a 2025–2026-os idényre ez a rendszer is elfáradni látszik, a cseheknek egyáltalán nem okozott megerőltetést a hazai rohamok megállítása, s a kulcsemberek kivétele a játékból.

Az első kísérlet a második félidőben a Viktoria Plzené lett, Matej Vydra távoli próbálkozására könnyedén leért Dibusz Dénes. Az első játékrészben a hazai lövéseknél – kétszer próbálkozott a Fradi, igaz, a Viktoria is csupán négyszer – a szögletek száma nézett csak ki rosszabbul; az 54. percben Callum O'Dowda hosszú bedobása után végre a sarokból is próbálkozhatott a csapat, de jellemző a mérkőzésre, hogy semmiféle veszélyt nem teremtve pillanatokkal a beadás után már a plzeniek végezhettek el szabadrúgást kifelé. Az 57. percben Stefan Gartenmann felszabadító fejesét követően az előrehúzódó Sampson Dweh próbálkozott a 16-os vonaláról, ám nem találta el a kaput. Ugyan egy perccel később Cheick Souaré nem a kaput, hanem a középen induló Rafiu Durosinmit kereste felívelésével, hajmeresztő pillanatokat okozott, hogy a kiszaladó Dibusz Dénes felett átpattan a labda, amely végül mellécsavarodott. A második félidő első tizenöt percében egyértelművé vált, hogy nem sikerült felrázni a szünetben a Ferencvárost, viszont elismerés illeti a zöld-fehéreket, hogy rosszabb nem lett a helyzet az emberhátrány ellenére sem. Sőt!

A 65. percben hatalmas lehetőség adódott a Fradi előtt, amikor Tóth Alex felívelését követően Varga Barnabás középre fejelte a labdát, Martin Jedlicka Kanikovszki elé öklözte azt, s bár az izraeli játékos nem találta volna el a kaput, Ötvös Bence közvetlen közelről egyenlíthetett volna, viszont a jobb lábáról fölé pörgött a labda. A Plzen látszólag élvezte a rengeteg ütközést és párharcot, s ha ezek megnyerésével a középpályán, vagy a kapuhoz közel szabadrúgásokhoz jutott volna a Ferencváros, még többször zavarba hozhatta volna a vendégeket. Hiszen akármilyen a játék képe, Tóth Alex rúgótechnikája és Varga Barnabás fejjátéka minden körülmények között sokat ér. Lenny Joseph a Qarabag elleni BL-selejtező óta először léphetett pályára a 74. percben, húsz percet kapott arra, hogy a kapu előtti leleményességét újfent bizonyítsa. Kockáztatott Robbie Keane, hiszen Stefan Gartenmannt váltotta a francia csatár, de azonnal veszélyes helyen harcolt ki szabadrúgást, miután Gavriel Kanikovszki labdaszerzése és Varga indítása után sárga lapos szabálytalansággal tudta csak megállítani őt Václav Jemelka. A szabadrúgásból nem lett semmi, Tóth Alex a sorfalat lőtte szét. Miroslav Koubek is friss támadóval erősítette a csapatát, Prince Adu a 79. percben eldönthette volna a mérkőzést, Toon Raemaekerst kicselezte, de a kaput nem találta el 13 méterről. Sajnos a következő percek sem a Fradi nyomásáról szóltak, az FTC ír edzője újabb kétségbeesett támadócserékkel próbált megmenteni egy pontot: Ötvös Bencét a támadó középpályás Jonathan Levi, Tóth Alexet pedig újabb csatár, Alekszandar Pesics váltotta. Varga Barnabás révén a 89. percben kaput eltaláló lövést jegyezhettünk fel a Ferencváros részéről, ám sajnos erőtlenül, középre tartott a labda. A Ferencváros támadójátéka tizenegy a tizenegy ellen, az első félidőben nem működött, emberhátrányban pedig igyekezett a csapat. Robbie Keane minden épkézláb támadó szellemű játékosát pályára küldte, s végül Kanikovszki beadása és Alekszandar Pesics fejese után sikerült kiharcolni a döntetlent! 1–1

