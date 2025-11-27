A duplázó Donyell Malent fejen találta egy söröspohár, de így is simán nyert a Villa

ASTON VILLA–YOUNG BOYS

Donyell Malen volt az első 45 perc főszereplője a Villa Parkban, a holland válogatott támadó a játékrész derekén Tielemans beadását bólintotta a kapu bal oldalába. A gólt nem vették jó néven a közelben helyet foglaló vendég drukkerek, s különböző tárgyakkal dobálták meg az ünneplő játékosokat – egy pályára dobott söröspohár pont a gólszerző Malen fejét találta el. Az Aston Villa csatárát nem zavarta meg a közjáték, s a szünet előtt átlövésből is bevette a Young Boys kapuját. A fordulás után is az Emery-csapat irányította a játékot, de a meccs legvégén egy kontrából összejött a szépítés a svájciaknak – más kérdés, hogy Joel Monteiro találata a végkifejlet tekintetében már nem osztott nem szorzott.

PORTO–NICE

Egy perc sem telt el a portói meccsből, amikor már a vezetést ünnepelhették a kék-fehér drukkerek: Gabri Veiga 12 méteres lövése egy védő lábán irányt változtatva között ki a kapuban. A 23 éves spanyol középpályás a 33. percben is betalált, ezúttal egy formás akciót fejezett be góllal. A második félidőben Samu Omorodion gólra váltott egy tizenegyest, beállítva a 3–0-s végeredményt.

FEYENOORD–CELTIC

A kelet-ázsiai légiósok játszották a főszerepet Rotterdamban. A 11. percben egy hátulról előreívelt labdát szelidített meg Sam Steijn, majd önzetlenül tálalt az akciót kísérő Ueda Ajasze elé, a japán csatár pedig gond nélkül beverte a ziccert. A skótok válasza húsz perc múlva érkezett, egy jobb oldalon előreívelt labdára Hatate csapott le, majd az ötös sarkáról a hosszú oldalra löbbölt, ahonnan a berobbanó Jang Hjun Dzsun lőtt a hálóba. A szünet előtt a fordítás is összejött a Celticnek egy bohózatba illő góllal: a hollandok kapuját védő (egyébként német) Timon Wellenreuther az őt agresszíven letámadó Maedába bikázott, akinek a lábáról az első gólt előkészítő Reo Hatatéhez pattant a labda, a japán pedig 20 méterről az üresen tátongó kapuba lőtt. A Feyenoord nagy erőket mozgósított az egyenlítésért a második félidőben, de a hajrában nem ők, hanem a skótok szereztek újabb gólt – Benjamin Nygren a léc alá lőtt, beállítva a végeredményt.

LILLE–DINAMO ZAGREB

Nem borult a papírforma Lille-ben, a francia csapat félidőnként két gólt lőtt a Dinamo Zagrebnek, s az este legsimább győzemét aratta.

LUDOGOREC–CELTA VIGO

Nem túlzás azt állítani, hogy csak háromgólos hátrányban kezdett el rángatni az istrángot a Celta, azt is a meccs utolsó 30 percében – a Ludogorec ugyanis Petar Sztanics mesterhármasával (a szerb csatár két tizenegyes mellett egy átlövéssel volt eredményes) húzott el az esélyesebbnek tartott spanyoloktól. A vigóiak a 70. percben Pablo Durán góljával szépítettek, majd a ráaásban Jonesz El-Abedellaui is betalált, de az egyenlítésre már nem maradt ideje a galíciai együttesnek.

PAOK–BRANN

A szaloniki meccs utolsó félórájában születtek a gólok, Luka Ivanusec egy szép akció végén szerzett vezetést a görögöknek, de a norvégok a végjátékban egy szögletvariáció után Emil Kornvig csukafejesével mentették döntetlenre a találkozót.

ROMA–MIDTJYLLAND

Neil El-Ajnaui már a hetedik percben megszerezte a vezetést a rómaiaknak, de a meggyőző mezőnyfölény dacára nem jött össze a második olasz gól a szünet előtt. A második játékrész már kiegyenlített játékot, majd az utolsó tíz percben egy gyors gólváltást hozott: a 83. percben egy hazai kontra végén Bailey keresztlabdáját váltotta gólra Stephan El Shaarawy, majd három perccel később Simsir szólója után Paulinho állította be a 2–1-es végeredményt.

VIKTORIA PLZEN–FREIBURG

A kapusok voltak a főszereplők Plzenben: a hazai kaput védő Florian Wiegele hat, míg freiburgi kollégája, Noah Atubolu hét bravúrt mutatott be, biztosítva az este (egyelőre) egyetlen gól nélküli döntetlenjét.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Fenerbahce (török)–Ferencváros 1–1 (Talisca 69. ill. Varga B. 66.)

Kiállítva: J. Durán (Fenerbahce, 90+1.)

Roma (olasz)–Midtjylland (dán) 2–1 (El Ajnaui 7., El Shaarawy 83., ill. Paulinho 86.)

Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci) 2–1 (Malen 27., 42.)

Porto (portugál)–Nice (francia) 3–0 (Veiga 1., 33., Omorodion 61. – 11-esből, ill. Monteiro 90.)

Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német) 0–0

Feyenoord (holland)–Celtic (skót) 1–3 (Ueda 11., ill. Jang 31., Hatate 43., Nygren 82.)

Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát) 4–0 (F. Correia 21., Mukau 36., Igamane 69., André 86.)

PAOK (görög)–Brann (norvég) 1–1 (Ivanusec 64., ill. Kornvig 89.)

Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol) 3–2 (Sztanics 11., 49., 62. – az elsőt és a harmadikat 11-esből, ill. P. Durán 70., El-Abdellaui 90+6.)

Később

21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–FCSB (román)

21.00: Go Ahead Eagles (holland)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)

21.00: Betis (spanyol)–Utrecht (holland)