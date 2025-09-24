Antony góljával egyenlített a Betis a Forest ellen; rangadót nyert a Roma Nizzában az El-alapszakasz nyitányán

MIDTJYLLAND–STURM GRAZ: A dánok már a 7. percben vezetést szereztek egy öngóllal az osztrák bajnokkal szemben, majd az amúgy kiegyenlített meccs hajrájában ismét betaláltak, így 2–0-s sikert arattak az első fordulóban.

PAOK–MACCABI TEL-AVIV: Pontosztozkodás. Mindkét csapat aktív volt, a PAOK 18 lövésig, a Maccabi Tel-Aviv ellenfelénél magasabb, 1.54-es xG-ig jutott el, de gólt egyikük sem tudott szerezni, így rögtön a 18.45-ös idősávban meglett a sorozat első iksze.

CRVENA ZVEZDA–CELTIC: Marko Arnautovic és Kelechi Iheanacho. Két alaposan ismert név az elitligák elmúlt éveiből. Nos, ők voltak a gólszerzők ezen a mérkőzésen, s mivel előbbi a szerbeket, utóbbi a skótokat erősíti, 1–1-es döntetlen lett a meccs vége.

DINAMO ZAGREB–FENERBAHCE: José Mourinho nélkül sem megy. Az alapszakasz során az FTC-vel is találkozó törökök a portugál vezetőedző menesztése után a bajnokságban is botlottak, majd most, Zágrábban is kikaptak; a hazaiak előbb vezettek, majd 1–1 után 3–1-re nyertek.

MALMÖ–LUDOGOREC: A Ferencváros egyik alapszakasz-ellenfele, a Ludogorec esélytelenebbként lépett pályára Malmőben, de már a 23. percben kettővel vezetett, gólt pedig csak a 78. percben kapott, így nagy sikerrel (1–2) indította az El-alapszakaszt.

NICE–ROMA: Gian Piero Gasperini első alkalommal irányíthatta főtáblán új csapatát, az AS Romát Európában, s hozta is azt, amit eddig a bajnokságban, csapata jól védekezett Nizzában. A szünetben gól nélküli döntetlenre álltak a felek, de a Roma két védő találatával gyorsan kétgólos előnyre tett szert (0–2), amit csak Terem Moffi tizenegyese követett, így 2–1-re nyertek idegenben Gasperini tanítványai.

BETIS–NOTTINGHAM FOREST: A játéknap talán legjobban várt meccsén a Konferencialiga-ezüstérmes Betis már a 15. percben vezetést szerzett az immár Ange Postecoglu – a címvédő Tottenham korábbi edzője – által irányított Nottingham Forest ellen, de nyolc perccel később Igor Jesus duplájával már az angolok vezettek. Úgy tűnt, sokgólos meccs elé nézünk, ám sokáig maradt ez az eredmény, majd a 85. percben jött a sevillaiak Manchesterből szerződtetett sztárja, Antony, aki beállította a 2–2-es végeredményt.

BRAGA–FEYENOORD: Kiegyenlített, de némi hazai fölénnyel kísért meccset játszottak egymással a portugálok és a hollandok, ám a hajrához közeledve, a 79. percben megszerezte a vezetést a Braga, s meg is tartotta azt (1–0).

FREIBURG–BASEL: A Bundesliga múlt idényének egyik meglepetéscsapata aggódhat rajta, vajon megtöri-e a kettős terhelés ezt az évadját, ám az európai kezdésen ez egyelőre nem látszik. A Freiburg a 31., majd az 57. percben is betalált a Basel ellen hazai pályán, majd a szépítés ugyan összejött a svájciaknak, de több már nem (2–1).

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák) 2–0 (Christensen 7. – öngól, Diao 89.)

PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 0–0

Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót) 1–1 (Arnautovic 65., ill. Iheanacho 56.)

Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török) 3–1 (Beljo 21., 51., Bakrar 90+5., ill. Szymanski 25.)

Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár) 1–2 (Johnsen 78., ill. Stanics 8. – 11-esből, Bile 23.)

Nice (francia)–Roma (olasz) 1–2 (Moffi 77. – 11-esből, ill. Ndicka 52., Mancini 55.)

Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol) 2–2 (Bakambu 15., Antony 85., ill. Igor Jesus 18., 23.)

Braga (portugál)–Feyenoord (holland) 1–0 (F. Navarro 79.)

Freiburg (német)–Basel (svájci) 2–1 (Osterhage 31., M. Eggenstein 57., ill. Otele 84.)