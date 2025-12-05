Mexikó 2010 után ismét Dél-Afrikával játssza a világbajnokság nyitó mérkőzését

Ezúttal sem okozott meglepetést Gianni Infantino. A világbajnoki csoportbeosztás sorsolását a Washingtonban található John F. Kennedy Centerben rendezték meg, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke pedig azután kapott szót, hogy Andrea Bocelli éneklése megnyitotta a műsort, aztán a színész-humorista Kevin Hart és a színész-modell Heidi Klum párosának bevezetője következett. Sokatmondó, hogy a közönség soraiból többek között a kétszeres Super Bowl-győztes Eli Manninget szólaltatták meg a mögötte ülő világbajnok kapuslegenda, Iker Casillas helyett. Infantino köszöntötte a rendező országok politikai vezetőit, majd az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump megkapta az újonnan létrehozott FIFA-békedíjat.
Csaknem 40 perc után a világbajnoki címvédő Argentína szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni a színpadra vitte a vb-trófeát, ezután Roberto Carlos mesélt 2002-es emlékeiről és a Carlo Ancelotti-féle garnitúra jövő évi esélyeiről. Mark Carney, Kanada miniszterelnöke Kanadát a B-, Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke Mexikót az A-, Donald Trump, az Egyesült Államokat a D-csoportba húzta ki, majd Rio Ferdinand vezetésével elmagyarázták a szabályokat, és porondra léptek a sorsolást végző hírességek: minden idők egyik legjobb jégkorongozója, Wayne Gretzky húzta a negyedik kalapot, a harmadikat a New York Yankees baseballklasszisa, Aaron Judge, a másodikat az NBA történetének egyik legnagyszerűbb centere, Shaquille O'Neal, míg az elsőt a szinte megdönthetetlen NFL-rekordokat felállító Tom Brady. Ha már rekordok, utóbbi másfél órával a kezdés után az ötszörös vb-győztes Brazíliát húzta elsőként, majd sorrendben Németországgal, Hollandiával, Belgiummal, Spanyolországgal, Franciaországgal, a címvédő Argentínával, Portugáliával és Angliával töltötte fel az üres csoportokat.
A Shaquille O'Neal kezei között eltörpülő golyókból kerültek ki a második kalapos válogatottak, a legérdekesebb fejlemény talán, hogy Brazíliának nem lesz könnyű dolga a három évvel ezelőtt elődöntős Marokkóval, míg a kétszeres világbajnok Uruguay 2010 aranyérmesével, a 2026-ban is nagy esélyes Spanyolországgal került össze. Nyugati szomszédunkat, Ausztriát Lionel Messiékkel, déli szomszédunkat, Horvátországot pedig Angliával sorsolták egy négyesbe.
A legfontosabb kérdés a harmadik kalap első húzásánál dőlt el: a 2010-es világbajnokság után másodszor játssza a nyitó meccset Mexikó és Dél-Afrika egymás ellen, az 1–1-es johannesburgi összecsapás kései visszavágója június 11-én Mexikóvárosban lesz. A halálcsoportok kezdtek kirajzolódni, a selejtezőt százszázalékos teljesítménnyel teljesítő Norvégia útja Szenegálon és Franciaországon át vezet. Ha Írország venné a pótselejtezős akadályt, Mexikóval, Dél-Koreával és Dél-Afrikával csaphatna össze, míg Olaszországnak nem lenne túl nehéz dolga Kanadával, Katarral és Svájccal. Haitinek hatalmas élmény lesz Brazília, Curacaónak pedig Németország ellen pályára lépni. A magyar és zöld-foki-szigeteki állampolgár Stopirának Spanyolország, Szaúd-Arábia és Uruguay ellen szurkolhatunk. Ausztria a címvédő mellett megkapta még Algériát és Jordániát, Horvátország négyese pedig Panamával és Ghánával egészült ki. Cristiano Ronaldónak az utolsó világbajnokságán lesz esélye a gólszerzésre, Üzbegisztánnal, Kolumbiával és az egyik interkontinentális pótselejtezős csapattal csaphat össze Portugália.
A világbajnokságot jövőre június 11. és július 19. között rendezik meg.
23. LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG (EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ)
CSOPORTBEOSZTÁS
|1. kalap
|2. kalap
|3. kalap
|4. kalap
|A-csoport
|Mexikó
|Dél-Korea
|Dél-Afrika
|Dánia / Észak-Macedónia / Csehország / Írország
|B-csoport
|Kanada
|Svájc
|Katar
|Olaszország / Észak-Írország / Wales / Bosznia-Hercegovina
|C-csoport
|Brazília
|Marokkó
|Skócia
|Haiti
|D-csoport
|Egyesült Államok
|Ausztrália
|Paraguay
|Törökország / Románia / Szlovákia / Koszovó
|E-csoport
|Németország
|Ecuador
|Elefántcsontpart
|Curacao
|F-csoport
|Hollandia
|Japán
|Tunézia
|Ukrajna / Svédország / Lengyelország / Albánia
|G-csoport
|Belgium
|Irán
|Egyiptom
|Új-Zéland
|H-csoport
|Spanyolország
|Uruguay
|Szaúd-Arábia
|Zöld-foki-szigetek
|I-csoport
|Franciaország
|Szenegál
|Norvégia
|Irak / Bolívia / Suriname
|J-csoport
|Argentína
|Ausztria
|Algéria
|Jordánia
|K-csoport
|Portugália
|Kolumbia
|Üzbegisztán
|Kongói DK / Új-Kaledónia / Jamaica
|L-csoport
|Anglia
|Horvátország
|Panama
|Ghána
Az időpontokra lebontott pontos menetrendet a FIFA december 6-án, szombaton hozza nyilvánosságra.