Mexikó 2010 után ismét Dél-Afrikával játssza a világbajnokság nyitó mérkőzését

Ezúttal sem okozott meglepetést Gianni Infantino. A világbajnoki csoportbeosztás sorsolását a Washingtonban található John F. Kennedy Centerben rendezték meg, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke pedig azután kapott szót, hogy Andrea Bocelli éneklése megnyitotta a műsort, aztán a színész-humorista Kevin Hart és a színész-modell Heidi Klum párosának bevezetője következett. Sokatmondó, hogy a közönség soraiból többek között a kétszeres Super Bowl-győztes Eli Manninget szólaltatták meg a mögötte ülő világbajnok kapuslegenda, Iker Casillas helyett. Infantino köszöntötte a rendező országok politikai vezetőit, majd az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump megkapta az újonnan létrehozott FIFA-békedíjat.

Csaknem 40 perc után a világbajnoki címvédő Argentína szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni a színpadra vitte a vb-trófeát, ezután Roberto Carlos mesélt 2002-es emlékeiről és a Carlo Ancelotti-féle garnitúra jövő évi esélyeiről. Mark Carney, Kanada miniszterelnöke Kanadát a B-, Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke Mexikót az A-, Donald Trump, az Egyesült Államokat a D-csoportba húzta ki, majd Rio Ferdinand vezetésével elmagyarázták a szabályokat, és porondra léptek a sorsolást végző hírességek: minden idők egyik legjobb jégkorongozója, Wayne Gretzky húzta a negyedik kalapot, a harmadikat a New York Yankees baseballklasszisa, Aaron Judge, a másodikat az NBA történetének egyik legnagyszerűbb centere, Shaquille O'Neal, míg az elsőt a szinte megdönthetetlen NFL-rekordokat felállító Tom Brady. Ha már rekordok, utóbbi másfél órával a kezdés után az ötszörös vb-győztes Brazíliát húzta elsőként, majd sorrendben Németországgal, Hollandiával, Belgiummal, Spanyolországgal, Franciaországgal, a címvédő Argentínával, Portugáliával és Angliával töltötte fel az üres csoportokat.

A Shaquille O'Neal kezei között eltörpülő golyókból kerültek ki a második kalapos válogatottak, a legérdekesebb fejlemény talán, hogy Brazíliának nem lesz könnyű dolga a három évvel ezelőtt elődöntős Marokkóval, míg a kétszeres világbajnok Uruguay 2010 aranyérmesével, a 2026-ban is nagy esélyes Spanyolországgal került össze. Nyugati szomszédunkat, Ausztriát Lionel Messiékkel, déli szomszédunkat, Horvátországot pedig Angliával sorsolták egy négyesbe.

A legfontosabb kérdés a harmadik kalap első húzásánál dőlt el: a 2010-es világbajnokság után másodszor játssza a nyitó meccset Mexikó és Dél-Afrika egymás ellen, az 1–1-es johannesburgi összecsapás kései visszavágója június 11-én Mexikóvárosban lesz. A halálcsoportok kezdtek kirajzolódni, a selejtezőt százszázalékos teljesítménnyel teljesítő Norvégia útja Szenegálon és Franciaországon át vezet. Ha Írország venné a pótselejtezős akadályt, Mexikóval, Dél-Koreával és Dél-Afrikával csaphatna össze, míg Olaszországnak nem lenne túl nehéz dolga Kanadával, Katarral és Svájccal. Haitinek hatalmas élmény lesz Brazília, Curacaónak pedig Németország ellen pályára lépni. A magyar és zöld-foki-szigeteki állampolgár Stopirának Spanyolország, Szaúd-Arábia és Uruguay ellen szurkolhatunk. Ausztria a címvédő mellett megkapta még Algériát és Jordániát, Horvátország négyese pedig Panamával és Ghánával egészült ki. Cristiano Ronaldónak az utolsó világbajnokságán lesz esélye a gólszerzésre, Üzbegisztánnal, Kolumbiával és az egyik interkontinentális pótselejtezős csapattal csaphat össze Portugália.

A világbajnokságot jövőre június 11. és július 19. között rendezik meg.

23. LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG (EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ)

CSOPORTBEOSZTÁS

1. kalap 2. kalap 3. kalap 4. kalap A-csoport Mexikó Dél-Korea Dél-Afrika Dánia / Észak-Macedónia / Csehország / Írország B-csoport Kanada Svájc Katar Olaszország / Észak-Írország / Wales / Bosznia-Hercegovina C-csoport Brazília Marokkó Skócia Haiti D-csoport Egyesült Államok Ausztrália Paraguay Törökország / Románia / Szlovákia / Koszovó E-csoport Németország Ecuador Elefántcsontpart Curacao F-csoport Hollandia Japán Tunézia Ukrajna / Svédország / Lengyelország / Albánia G-csoport Belgium Irán Egyiptom Új-Zéland H-csoport Spanyolország Uruguay Szaúd-Arábia Zöld-foki-szigetek I-csoport Franciaország Szenegál Norvégia Irak / Bolívia / Suriname J-csoport Argentína Ausztria Algéria Jordánia K-csoport Portugália Kolumbia Üzbegisztán Kongói DK / Új-Kaledónia / Jamaica L-csoport Anglia Horvátország Panama Ghána

Az időpontokra lebontott pontos menetrendet a FIFA december 6-án, szombaton hozza nyilvánosságra.