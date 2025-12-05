Késely Ajna épphogy lemaradt a dobogóról, negyedik lett a rövid pályás úszó Eb-n

Ahogy azt várni lehetett, a női 800 méteres gyorsúszás döntőjének mezőnyéből kiemelkedett a két esélyes, a német Isabel Gose és az olasz Simona Quadarella, és az sem okozott meglepetést, hogy az éremesélyes magyar lány, Késely Ajna egy másik némettel, Maya Wernerrel harcolt a bronzért. Késely a hatos pályán – tőle megszokottan – visszafogottan kezdte a hosszú távot – miután egyáltalán elkezdhette, hiszen hanghiba miatt elsőre még lehívták a hölgyeket a rajtkőről, csúszott néhány másodpercet a futam.

Az esélyeket ez nem befolyásolta, Késely kicsit több mint egy másodperccel Werner mögött csapott célba a táv végén, és negyedik lett a lublini rövid pályás Eb-n.

„Végig tudtam, hogy igazából Mayával harcolok, és azt is, hogy jól fog úszni, hiszen 400-on már megmutatta, mire képes. Igazából nem lehetek csalódott, mert tudom, honnan küzdöttem fel magam idáig. Az elmúlt egy évben sok időmet elvitte a rehabilitáció, gyakorlatilag civil voltam, nem profi sportoló, megtapasztaltam, hogy az úszás után is van élet, ez pedig felszabadulttá tesz. A következő távon, 1500 gyorson a német Gose nem indul, így több esélyem lehet a dobogóra állni” – mondta a 800 gyors döntője után Késely Ajna.

A másik magyar érdekeltségű pénteki fináléban is papírforma eredmény született, a nyolcadik idővel bejutó Ugrai Panna nem tudott javítani pozícióján, a nyolcas pályán nyolcadikként csapott célba női 100 méter pillangón.

„Szerettem volna valahol 56 másodperc vége felé úszni, de kissé elfáradtam a táv végére – igazából ez a realitás, amit úsztam. Már a középdöntőben is lehetett volna bármi a 12-8. helyig. Kaptam még egy esélyt, hogy javítsak az időmön a fináléban, ez nem sikerült, de mégiscsak Eb-8. lettem, azért az nem rossz” – értékelt a 100 pillangó döntője után Ugrai Panna.

A középdöntősök közül Sebestyén Dalma 200 vegyesen, Senánszky Petra 100 gyorson nem jutott fináléba, Zombori Gábor 200 vegyesen, Jászó Ádám és Ábrahám Minna 100 gyorson viszont igen, utóbbi ráadásul Hosszú Katinka 9 éve fennálló országos csúcsát is megdöntötte, 52.08 alatt száguldott végig a távon. Németh Nándor szétúszásra kényszerül 100 gyorson a döntőbe jutásért, de erre csak szombaton kerül sor.