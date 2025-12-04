A Ferencváros kisvárdai sikerével a tabella élére állt

LABDARÚGÓ NB I
AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 0–1 (0–0)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 3150 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Ötvös (74. – 11-esből)
A mérkőzés online tudósítása itt követhető.
Visszarepültünk az időben a 15. és 16. forduló között az ötödikbe és voltaképpen a nyárba, hiszen augusztus 23-án kellett volna lejátszani a mostani Kisvárda–FTC bajnokit. A tét pedig valójában az volt, hogy megőrzi-e elsőségét az első kör, vagyis 11 forduló után a Paks, vagy pedig a Kisvárdáé lesz-e a pálma a bajnokság első harmadának eltelte után. Ehhez utóbbinak elegendő lett volna döntetlent elérnie, hiszen négy játéknappal ezelőtt a tolnaiak 20 pontot gyűjtve álltak az első helyen, a Kisvárdának akkor 19 pont állt a neve mellett.
Valamivel jobban foglalkoztatta a közvéleményt, hogy a vasárnapi, Puskás Akadémia elleni bajnokit fáradtság miatt kihagyó Varga Barnabás ezúttal vállalja-e a játékot. Nos, a válogatott center ott volt a kezdőcsapatban, hiányzott viszont Dibusz Dénes. „Ő is fáradt” – adott választ a mérkőzést megelőzi riporteri kérdésre Robbie Keane, az FTC vezetőedzője, majd elmosolyodott: „Csak vicceltem.” A Fradi kapusa viszont nem volt ilyen jó kedvében, sínbe tett kisujja árulkodott róla, hogy sérülés miatt nem tudta vállalni a fellépést. A zöld-fehérek szakvezetője azt is elárulta, a meccs napján még megpróbálkozott az edzéssel a kapusa, de tovább rosszabbodott az állapota, így szóba sem került a bevetése. Kisvárdai oldalon először kapott a kezdő tizenegyben helyet Pintér Filip, s mivel az egykori Fradi-játékos és -edző, Pintér Attila fiáról van szó, volt pikantériája annak, hogy éppen most kapta meg a lehetőséget Révész Attilától.
Csütörtök lévén a Ferencváros az Európa-ligában megszokott, vagyis legerősebbnek vélt csapatával lépett pályára, de az elején így is komoly ellenállásba ütközött. A Kisvárda felvette a kesztyűt a bajnoki címvédővel, de negyedóra elteltével felülkerekedtek a vendégek, és Varga Barnabásnak két hatalmas helyzete is volt, előbb Popovics Ilija védett, majd amikor már rajta is túljutott a labda, Martin Chlumecky mentett a gólvonalon. Kisvárdai részről Bíró Bence megindulása és Ridwan Popoola keresztben előtt labdája hordozta magában a veszélyt, a Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávidot azonban ezen akciók végén sem sikerült próbára tenni.
A második félidőt Tóth Alex lövése vezette fel, s beszorította ellenfelét a Ferencváros, fölényét a csereként pályára lépő Ötvös Bence saját csapattársát, Szalai Gábort eltaláló lövése és Ibrahim Cissé közeli, a kaput kevéssel elkerülő fejese jelezte. A vezetést tizenegyesből szerezte meg a címvédő, a sérüléséből felépülő egykori ferencvárosi Szabó Szilárd fejbe rúgta a tizenhatoson belül Nagy Barnabást, a VAR által megerősített büntetőt pedig a korábbi kisvárdai futballista, Ötvös Bence váltotta gólra.
Nyomban tempót és stílust váltott a házigazda, három egymást követő szöglettel nyomta kapuja elé a Fradit. Ezekből azonban nem sikerült számottevő helyzetet kidolgoznia, de a hazai csapat mindent megtett az egyenlítésért. Jött Molnár Gábor is, aki képes ilyen szituációban lendíteni a szekéren, ám nem ő, hanem Branimir Cipetic járt a legközelebb az egyenlítéshez, az ő megpattanó beadása után a kapufáról pattant ki a labda a hosszabbításban.
A Ferencváros nemcsak megőrizte idegenbeli veretlenségét a bajnokságban, hanem be is gyűjtötte a három pontot, mondhatni, hogy csütörtökön, a nemzetközi porondon megszokottak szerint teljesített, már ami az eredményességet illeti. A Kisvárda vasárnap az Üllői úton bizonyíthatja, hogy a hétközi helytállása nem a véletlen műve volt. 0–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
15
8
4
3
31–17
+14
28
|2. Debreceni VSC
15
8
4
3
25–19
+6
28
|3. ETO FC
15
7
5
3
30–16
+14
26
|4. Paksi FC
15
6
6
3
32–24
+8
24
|5. Kisvárda
15
7
2
6
18–23
–5
23
|6. Puskás Akadémia
15
6
4
5
21–20
+1
22
|7. MTK Budapest
15
6
2
7
28–29
–1
20
|8. Zalaegerszegi TE
15
5
4
6
23–22
+1
19
|9. Újpest FC
15
4
4
7
21–26
–5
16
|10. Diósgyőri VTK
15
3
6
6
21–27
–6
15
|11. Nyíregyháza Spartacus
15
3
5
7
18–29
–11
14
|12. Kazincbarcika
15
3
2
10
15–31
–16
11