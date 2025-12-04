A Ferencváros kisvárdai sikerével a tabella élére állt

LABDARÚGÓ NB I

AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 0–1 (0–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 3150 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Ötvös (74. – 11-esből)

A mérkőzés online tudósítása itt követhető.

Visszarepültünk az időben a 15. és 16. forduló között az ötödikbe és voltaképpen a nyárba, hiszen augusztus 23-án kellett volna lejátszani a mostani Kisvárda–FTC bajnokit. A tét pedig valójában az volt, hogy megőrzi-e elsőségét az első kör, vagyis 11 forduló után a Paks, vagy pedig a Kisvárdáé lesz-e a pálma a bajnokság első harmadának eltelte után. Ehhez utóbbinak elegendő lett volna döntetlent elérnie, hiszen négy játéknappal ezelőtt a tolnaiak 20 pontot gyűjtve álltak az első helyen, a Kisvárdának akkor 19 pont állt a neve mellett.

Valamivel jobban foglalkoztatta a közvéleményt, hogy a vasárnapi, Puskás Akadémia elleni bajnokit fáradtság miatt kihagyó Varga Barnabás ezúttal vállalja-e a játékot. Nos, a válogatott center ott volt a kezdőcsapatban, hiányzott viszont Dibusz Dénes. „Ő is fáradt” – adott választ a mérkőzést megelőzi riporteri kérdésre Robbie Keane, az FTC vezetőedzője, majd elmosolyodott: „Csak vicceltem.” A Fradi kapusa viszont nem volt ilyen jó kedvében, sínbe tett kisujja árulkodott róla, hogy sérülés miatt nem tudta vállalni a fellépést. A zöld-fehérek szakvezetője azt is elárulta, a meccs napján még megpróbálkozott az edzéssel a kapusa, de tovább rosszabbodott az állapota, így szóba sem került a bevetése. Kisvárdai oldalon először kapott a kezdő tizenegyben helyet Pintér Filip, s mivel az egykori Fradi-játékos és -edző, Pintér Attila fiáról van szó, volt pikantériája annak, hogy éppen most kapta meg a lehetőséget Révész Attilától.

Csütörtök lévén a Ferencváros az Európa-ligában megszokott, vagyis legerősebbnek vélt csapatával lépett pályára, de az elején így is komoly ellenállásba ütközött. A Kisvárda felvette a kesztyűt a bajnoki címvédővel, de negyedóra elteltével felülkerekedtek a vendégek, és Varga Barnabásnak két hatalmas helyzete is volt, előbb Popovics Ilija védett, majd amikor már rajta is túljutott a labda, Martin Chlumecky mentett a gólvonalon. Kisvárdai részről Bíró Bence megindulása és Ridwan Popoola keresztben előtt labdája hordozta magában a veszélyt, a Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávidot azonban ezen akciók végén sem sikerült próbára tenni.

A második félidőt Tóth Alex lövése vezette fel, s beszorította ellenfelét a Ferencváros, fölényét a csereként pályára lépő Ötvös Bence saját csapattársát, Szalai Gábort eltaláló lövése és Ibrahim Cissé közeli, a kaput kevéssel elkerülő fejese jelezte. A vezetést tizenegyesből szerezte meg a címvédő, a sérüléséből felépülő egykori ferencvárosi Szabó Szilárd fejbe rúgta a tizenhatoson belül Nagy Barnabást, a VAR által megerősített büntetőt pedig a korábbi kisvárdai futballista, Ötvös Bence váltotta gólra.

Nyomban tempót és stílust váltott a házigazda, három egymást követő szöglettel nyomta kapuja elé a Fradit. Ezekből azonban nem sikerült számottevő helyzetet kidolgoznia, de a hazai csapat mindent megtett az egyenlítésért. Jött Molnár Gábor is, aki képes ilyen szituációban lendíteni a szekéren, ám nem ő, hanem Branimir Cipetic járt a legközelebb az egyenlítéshez, az ő megpattanó beadása után a kapufáról pattant ki a labda a hosszabbításban.

A Ferencváros nemcsak megőrizte idegenbeli veretlenségét a bajnokságban, hanem be is gyűjtötte a három pontot, mondhatni, hogy csütörtökön, a nemzetközi porondon megszokottak szerint teljesített, már ami az eredményességet illeti. A Kisvárda vasárnap az Üllői úton bizonyíthatja, hogy a hétközi helytállása nem a véletlen műve volt. 0–1

