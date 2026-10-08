Jehirszki György Mensur Suljoviccsal játszik a darts European Tour svájci állomásán

Ez az idei 14. ET-állomás, és a hetedik, amelyen magyar szereplő is lesz. Jehirszki célja, hogy a negyedik legyen, aki idén mérkőzést is nyer, ugyanis április elején Münchenben Kovács Patrik az angol Joe Cullent győzte le 6–3-ra, májusban szintén Kovács Grazban a német Ricardo Pietreczkót múlta felül 6–4-re, mielőtt az augusztus végi Hungarian Darts Trophyn Major Nándor a holland Niels Zonneveldet, Kádár László pedig az északír Daryl Gurneyt győzte le egyaránt 6–5-re.

Jehirszki a május végi riesai torna (ott a lett Madars Razmától 6–2-es vereséget szenvedett) után szerepel ismét European Tour-viadalon, Suljovic ellen a péntek délután 13 órakor kezdődő etap harmadik mérkőzésén csap össze, a győztesre szombat este a holland Michael van Gerwen vár.

A bázeli verseny az idei European Tour-sorozat utolsó előtti állomása, a széria rangsorának legjobb 32 helyezettje a hónap végén Dortmundban vív meg az Európa-bajnoki címért.

A hét végi verseny előtt több éljátékos jelezte, hogy nem indul, így távol marad Like Littler, Gerwyn Price, Gary Anderson, Nathan Aspinall és Ryan Joyce is.

The Euro Tour is back in Basel this weekend! 🇨🇭 The draw and schedule for this weekend's Swiss Darts Trophy (ET14) has been confirmed! 📝 https://t.co/rFeBUs8w18 https://t.co/PA16qfvw3D — PDC Darts (@OfficialPDC) October 8, 2026

A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI

Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4

Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3

Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6

Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6

Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6

Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Rock–Doets 8–6

Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: R. Smith–Searle 8–3

Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Woodhouse–Joyce 8–4

Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia). Döntő: Nijman–Cross 8–3

Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Ratajski–Wattimena 8–6

Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST. Döntő: R. Smith–Anderson 8–2

Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország). Döntő: Littler–Humphries 8–6

Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium). Döntő: Wade–R. Smith 8–4

Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)

Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)