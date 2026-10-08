Jehirszki György Mensur Suljoviccsal játszik a darts European Tour svájci állomásán
Ez az idei 14. ET-állomás, és a hetedik, amelyen magyar szereplő is lesz. Jehirszki célja, hogy a negyedik legyen, aki idén mérkőzést is nyer, ugyanis április elején Münchenben Kovács Patrik az angol Joe Cullent győzte le 6–3-ra, májusban szintén Kovács Grazban a német Ricardo Pietreczkót múlta felül 6–4-re, mielőtt az augusztus végi Hungarian Darts Trophyn Major Nándor a holland Niels Zonneveldet, Kádár László pedig az északír Daryl Gurneyt győzte le egyaránt 6–5-re.
Jehirszki a május végi riesai torna (ott a lett Madars Razmától 6–2-es vereséget szenvedett) után szerepel ismét European Tour-viadalon, Suljovic ellen a péntek délután 13 órakor kezdődő etap harmadik mérkőzésén csap össze, a győztesre szombat este a holland Michael van Gerwen vár.
A bázeli verseny az idei European Tour-sorozat utolsó előtti állomása, a széria rangsorának legjobb 32 helyezettje a hónap végén Dortmundban vív meg az Európa-bajnoki címért.
A hét végi verseny előtt több éljátékos jelezte, hogy nem indul, így távol marad Like Littler, Gerwyn Price, Gary Anderson, Nathan Aspinall és Ryan Joyce is.
A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI
Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4
Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3
Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6
Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6
Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6
Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Rock–Doets 8–6
Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: R. Smith–Searle 8–3
Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Woodhouse–Joyce 8–4
Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia). Döntő: Nijman–Cross 8–3
Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Ratajski–Wattimena 8–6
Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST. Döntő: R. Smith–Anderson 8–2
Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország). Döntő: Littler–Humphries 8–6
Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium). Döntő: Wade–R. Smith 8–4
Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)
Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)
Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)