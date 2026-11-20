Mind a négy meccsen magas szinten dobott mindkét játékos.

Nagy meglepetés született Tom Sykes és Luke Humphries meccsén. A selejtezőből feljutott Sykes 4–0-ra is vezetett már a második helyen kiemelt Luke Humphries ellen, de a korábbi világbajnok magára talált, és 5:5-nél utólérte ellenfelét. A kőkemény csata döntő legig ment. A 19. legben Humphries rosszul kezdett, szaktor is tévesztett, ám végül mégis ő volt az első, akinek lehetősége volt megnyerni a meccset. 128-ról T18, T18 után a D10-et kellett volna eltalálnia, ám ez nem sikerült. Sykes viszont simán bedobta a D18-at, és ezzel meglepetésre ő jutott be a legjobb nyolc közé.

SYKES DUMPS OUT HUMPHRIES! 😱 Luke Humphries is eliminated at the hands of Tom Sykes after a phenomenal contest! 🔥 The world's top two are OUT of the Slam ❌ 📺 https://t.co/OFsNJkRNwt #GSOD | R2 https://t.co/Afzy0glyKE — PDC Darts (@OfficialPDC) November 19, 2026

Michael van Gerwen és James Wade a várakozásnak megfelelően nagy meccset játszott egymással. A háromszoros világbajnok holland a csata nagy részében csak futott az angol után, ám 7–5 után sorozatban négy leget nyerve megelőzte riválisát. Bár Wade még hozott egy leget, a meccset végül Van Gerwen nyerte meg 10–8-ra. A holland érte el a játéknap legmagasabb körátlagát 103.83-mal, ami a szurkolói és saját maga számára is bíztató a közelgő világbajnokság előtt.

Gabriel Clemens 96.55-ös átlaggal kapott ki Nathan Aspinalltól, aki viszont 100 fölé jutott, és a 15. legben szép 170-es kiszállót is bemutatott.

BIG FISH FOR ASPINALL! 🎣 Mr Big Fish is at it again! Nathan Aspinall is now one leg away from victory! 📺 https://t.co/OFsNJkRNwt #GSOD | R2 https://t.co/nxuWqX2Zcr — PDC Darts (@OfficialPDC) November 19, 2026

Martin Schindler is megnehezítette a sokkal esélyesebb, 3. helyen kiemelt Gian van Veen dolgát, ám a holland 101-es körátlagával jobbnak bizonyult.

GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON

NYOLCADDÖNTŐ

Luke Humphries (angol, 2., 102.02)–Tom Sykes (angol, 99.32) 9–10

James Wade (angol, 7., 98.21)–Michael van Gerwen (holland, 10., 103.83) 8–10

Gian van Veen (holland, 3., 101.69)–Martin Schindler (német, 99.51) 10–7

Gabriel Clemens (német, 96.55)–Nathan Aspinall (angol, 11., 100.72) 7–10

Szerdán játszották

Luke Littler (angol, 1.)–Jermaine Wattimena (holland, 16.) 8–10

Kevin Doets (holland)–Cameron Menzies (skót) 10–5

Gerwyn Price (walesi, 4.)–Ryan Searle (angol, 13.) 10–7

Rob Cross (angol)–Niko Springer (német) 8–10