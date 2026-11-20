Szombati sportműsor: FTC–ETO, Újpest–Kisvárda és Puskás Akadémia–MTK az NB I-ben
NOVEMBER 21., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
14. FORDULÓ
13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
14. FORDULÓ
13.00: BVSC-Zugló–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
13.00: FC Nagykanizsa–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
15.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Tarpa SC–Debreceni EAC
13.00: Gödöllői SK–Mátészalkai MTK
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Salgótarjáni BTC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: Zalaegerszegi TE FC II–1908 SZAC Budapest
13.00: VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonalmádi SE
13.00: ETO Akadémia–FC Sopron
13.00: Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II
13.00: Dorogi Bányász FC–Király SE
14.00: Bicskei TC–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Sárisápi BSE–Haladás FC
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: Szegedi VSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: Szolnoki MÁV FC–Békéscsaba 1912 Előre
13.00: Gyulai Termál FC–BKV Előre
13.00: III. kerületi TVE–Hódmezővásárhelyi FC
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: ReBase Majosi SE–Dunaharaszti MTK
13.00: Ferencvárosi TC II–Paksi FC II
13.00: Iváncsa KSE–Budaörs
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC
13.00: MTK Budapest II–BFC Siófok
17.00: Pécsi MFC–Sárbogárd SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
13.30: Manchester City–Fulham (Tv: Spíler1)
16.00: Bournemouth–Nottingham Forest
16.00: Coventry City–Crystal Palace
16.00: Tottenham–Ipswich Town (Tv: Match4)
16.00: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)
16.00: Aston Villa–Sunderland
18.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
16. FORDULÓ
13.30: Millwall–QPR (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ
17.15: Nice–Paris Saint-Germain
20.45: Lille–Lyon
20.45: Monaco–Auxerre
20.45: Lens–Toulouse
20.45: Strasbourg–Brest
NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
15.30: Union Berlin–RB Leipzig
15.30: Bayer Leverkusen–Paderborn
15.30: Mönchengladbach–Borussia Dortmund
15.30: Eintracht Frankfurt–Hoffenheim
15.30: Elversberg–Freiburg
18.30: Schalke–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
15.00: Como–Cagliari
15.00: Lazio–Lecce
18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)
20.45: Napoli–Torino (Tv: Match4)
SKÓT PREMIERSHIP
14. FORDULÓ
21.00: Motherwell–Rangers (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
14.00: Alavés–Deportivo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Real Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
16. FORDULÓ
11.00: Puskás Akadémia FC–FTC-Telekom
13.00: Kész-St. Mihály Szeged–PMFC
13.00: DVTK–Astra HFC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
VILÁGKUPA, GURGL
10.30 és 13.30: női műlesiklás (Tv: Eurosport1)
AUTÓSPORT
TCR, MAKAÓ
6.15: futam (Tv: Sport1)
CURLING
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ÖSTERSUND
14.30: Magyarország–Anglia
DARTS
GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON
20.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)
FORMULA–1
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS
1.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
5.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR, RSM CLASSIC
19.00: 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
SVÉD BAJNOKSÁG
15.15: Frölunda–Brynas (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
14.55: férfi cyclo-cross, Lokeren (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI NB I
9. FORDULÓ
16.00: Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)
16.00: Mol Esztergom–NEKA
17.00: Váci NKSE–Gravitáció Szombathelyi KKA
FÉRFI NB I
10. FORDULÓ
18.00: Liqui Moly NEKA–Csurgói KK
18.00: One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC (Tv: Sport1)
18.00: Ferencvárosi TC–Balatonfüredi KSE
18.00: Bepelog Dabas–Szigetszentmiklósi KSK
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
15.00: Sopron Basket–KSC Szekszárd (Tv: M4 Sport+)
18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda
18.00: TFSE–Vasas Akadémia
NBA, ALAPSZAKASZ
19.00: Philadelphia 76ers–Milwaukee Bucks (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE, VERONA
20.00: díjugratás, döntő (Tv: Eurosport1)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG, PORTUGÁL NAGYDÍJ
11.50: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
13.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
14.40: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
16.00: MotoGP, 1. futam (Tv: Arena4)
MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX, HELSINKI
11.15: páros kűr (Tv: Eurosport2)
13.00: női kűr (Tv: Eurosport2)
16.15: férfi kűr (Tv: Eurosport2)
18.45: jégtánc kűr (Tv: Eurosport1)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: PSE Pro Source–DEAC
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: VESC–Békéscsaba
17.00: KHG KNRC–Vasas Óbuda (Tv: M4 Sport+)
18.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
WORLD TOUR-SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, SZÖUL
6.30: döntős program (Tv: M4 Sport)
SÍUGRÁS
VILÁGKUPA, LILLEHAMMER
14.30: női HS 140 (Tv: Eurosport1)
16.35: férfi HS 140 (Tv: Eurosport1)
SPORTLÖVÉSZET
HUNGARIAN OPEN, BUDAPEST, NEMZETI LŐTÉR
Férfi 10 m légpisztoly
9.50: alapverseny
13.00: döntő
Női 10 m légpisztoly
11.40: alapverseny
14.30: döntő
Férfi 10 m légpuska
13.30: alapverseny
16.30: döntő
Női 10 m légpuska
15.20: alapverseny
18.00: döntő
SÚLYEMELÉS
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TATABÁNYA
10.00: férfi 60 kg, 65 kg, 70 kg
12.00: női 49 kg, 53 kg, 57 kg
14.30: férfi 75 kg, 85 kg
TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
EGYES, ELŐDÖNTŐ
14.30: Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Ben Shelton (amerikai, 3.) (Tv: Max4)
20.30: Alexander Zverev (német, 1.)–Danyiil Medvegyev (orosz, 4.) (Tv: Max4)
BILLIE JEAN KING-KUPA-OSZTÁLYOZÓ, DELRAY BEACH
19.30: Egyesült Államok–Magyarország (Tv: M4 Sport+)
Benne: Coco Gauff–Gálfi Dalma
Benne: Ann Li–Bondár Anna
VÍZILABDA
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ, A-CSOPORT
16.45: Kinyef Kirisi (orosz)–Dunaújvárosi FVE, Belgrád
FÉRFI OB I
11. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
12.00: Debreceni VSE-Master Good–VasasPlaket