NOVEMBER 21., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

14. FORDULÓ

13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

14. FORDULÓ

13.00: BVSC-Zugló–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

13.00: FC Nagykanizsa–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

15.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Tarpa SC–Debreceni EAC

13.00: Gödöllői SK–Mátészalkai MTK

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Salgótarjáni BTC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Zalaegerszegi TE FC II–1908 SZAC Budapest

13.00: VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonalmádi SE

13.00: ETO Akadémia–FC Sopron

13.00: Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II

13.00: Dorogi Bányász FC–Király SE

14.00: Bicskei TC–Opus Tigáz Tatabánya

16.00: Sárisápi BSE–Haladás FC

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: Szegedi VSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: Szolnoki MÁV FC–Békéscsaba 1912 Előre

13.00: Gyulai Termál FC–BKV Előre

13.00: III. kerületi TVE–Hódmezővásárhelyi FC

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: ReBase Majosi SE–Dunaharaszti MTK

13.00: Ferencvárosi TC II–Paksi FC II

13.00: Iváncsa KSE–Budaörs

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC

13.00: MTK Budapest II–BFC Siófok

17.00: Pécsi MFC–Sárbogárd SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

13.30: Manchester City–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: Bournemouth–Nottingham Forest

16.00: Coventry City–Crystal Palace

16.00: Tottenham–Ipswich Town (Tv: Match4)

16.00: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)

16.00: Aston Villa–Sunderland

18.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

16. FORDULÓ

13.30: Millwall–QPR (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ

17.15: Nice–Paris Saint-Germain

20.45: Lille–Lyon

20.45: Monaco–Auxerre

20.45: Lens–Toulouse

20.45: Strasbourg–Brest

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

15.30: Union Berlin–RB Leipzig

15.30: Bayer Leverkusen–Paderborn

15.30: Mönchengladbach–Borussia Dortmund

15.30: Eintracht Frankfurt–Hoffenheim

15.30: Elversberg–Freiburg

18.30: Schalke–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

15.00: Como–Cagliari

15.00: Lazio–Lecce

18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Torino (Tv: Match4)

SKÓT PREMIERSHIP

14. FORDULÓ

21.00: Motherwell–Rangers (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

14.00: Alavés–Deportivo (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Real Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

16. FORDULÓ

11.00: Puskás Akadémia FC–FTC-Telekom

13.00: Kész-St. Mihály Szeged–PMFC

13.00: DVTK–Astra HFC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

VILÁGKUPA, GURGL

10.30 és 13.30: női műlesiklás (Tv: Eurosport1)

AUTÓSPORT

TCR, MAKAÓ

6.15: futam (Tv: Sport1)

CURLING

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ÖSTERSUND

14.30: Magyarország–Anglia

DARTS

GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON

20.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)

FORMULA–1

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS

1.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

5.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR, RSM CLASSIC

19.00: 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

SVÉD BAJNOKSÁG

15.15: Frölunda–Brynas (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

14.55: férfi cyclo-cross, Lokeren (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI NB I

9. FORDULÓ

16.00: Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)

16.00: Mol Esztergom–NEKA

17.00: Váci NKSE–Gravitáció Szombathelyi KKA

FÉRFI NB I

10. FORDULÓ

18.00: Liqui Moly NEKA–Csurgói KK

18.00: One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC (Tv: Sport1)

18.00: Ferencvárosi TC–Balatonfüredi KSE

18.00: Bepelog Dabas–Szigetszentmiklósi KSK

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

15.00: Sopron Basket–KSC Szekszárd (Tv: M4 Sport+)

18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda

18.00: TFSE–Vasas Akadémia

NBA, ALAPSZAKASZ

19.00: Philadelphia 76ers–Milwaukee Bucks (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE, VERONA

20.00: díjugratás, döntő (Tv: Eurosport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG, PORTUGÁL NAGYDÍJ

11.50: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

13.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

14.40: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

16.00: MotoGP, 1. futam (Tv: Arena4)

MŰKORCSOLYA

GRAND PRIX, HELSINKI

11.15: páros kűr (Tv: Eurosport2)

13.00: női kűr (Tv: Eurosport2)

16.15: férfi kűr (Tv: Eurosport2)

18.45: jégtánc kűr (Tv: Eurosport1)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: PSE Pro Source–DEAC

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: VESC–Békéscsaba

17.00: KHG KNRC–Vasas Óbuda (Tv: M4 Sport+)

18.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

WORLD TOUR-SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, SZÖUL

6.30: döntős program (Tv: M4 Sport)

SÍUGRÁS

VILÁGKUPA, LILLEHAMMER

14.30: női HS 140 (Tv: Eurosport1)

16.35: férfi HS 140 (Tv: Eurosport1)

SPORTLÖVÉSZET

HUNGARIAN OPEN, BUDAPEST, NEMZETI LŐTÉR

Férfi 10 m légpisztoly

9.50: alapverseny

13.00: döntő

Női 10 m légpisztoly

11.40: alapverseny

14.30: döntő

Férfi 10 m légpuska

13.30: alapverseny

16.30: döntő

Női 10 m légpuska

15.20: alapverseny

18.00: döntő

SÚLYEMELÉS

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TATABÁNYA

10.00: férfi 60 kg, 65 kg, 70 kg

12.00: női 49 kg, 53 kg, 57 kg

14.30: férfi 75 kg, 85 kg

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

EGYES, ELŐDÖNTŐ

14.30: Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Ben Shelton (amerikai, 3.) (Tv: Max4)

20.30: Alexander Zverev (német, 1.)–Danyiil Medvegyev (orosz, 4.) (Tv: Max4)

BILLIE JEAN KING-KUPA-OSZTÁLYOZÓ, DELRAY BEACH

19.30: Egyesült Államok–Magyarország (Tv: M4 Sport+)

Benne: Coco Gauff–Gálfi Dalma

Benne: Ann Li–Bondár Anna

VÍZILABDA

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ, A-CSOPORT

16.45: Kinyef Kirisi (orosz)–Dunaújvárosi FVE, Belgrád

FÉRFI OB I

11. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

12.00: Debreceni VSE-Master Good–VasasPlaket