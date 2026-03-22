Clayton nagyot hajrázott, de Humphries nyerte meg a belga Darts Opent

Vasárnap Humphries a legjobb meccsét az elődöntőben játszotta Michael van Gerwen ellen. Az angol úgy nyert 7–2-re, hogy közben 105.96-os körátlagot ért el, és 50 százalékkal kiszállózott (7/14).

A döntőben eleinte úgy tűnt, hogy Jonny Clayton sem zavar sok vizet, mivel az első hét leg után 6–1-re az angolnál volt az előny. Azonban a walesi összekapta magát feljött 7–3-ra majd 7–6-ra. A döntő leget már nem tudta kiharcolni, Humphries 8–6-ra megnyerte a döntőt.

Luke Littler és Wessel Nijman után Luke Humphries lett a harmadik győztes az European Tour idei sorozatában. Ez volt az angol pályafutásának kilencedik ET-elsősége.

HUMPHRIES WINS IN WIEZE! 🏆



Luke Humphries picks up his ninth European Tour title, as the world number two stops the Clayton fight back and beats The Ferret 8-6 in a brilliant final!



European Tour, Wieze (Belgian Darts Open)

Negyeddöntő

Niels Zonneveld (holland, 95.64)–Danny Noppert (holland, 8., 84.72) 6–3

Jonny Clayton (walesi, 4., 99.29)–Andy Baetens (belga, 87.60) 6–1

Luke Humphries (angol, 2., 95.56)–Chris Dobey (angol, 10., 90.72) 6–5

Michael van Gerwen (holland, 3., 99.57)–Ryan Joyce (angol, 90.93) 6–4

Elődöntő

Zonneveld (88.02)–Clayton (89.06) 6–7

Humphries (105.96)–Van Gerwen (93.38) 7–2

Döntő

Clayton (94.16)–Humphries (97.37) 6–8

A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI

Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4

Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3

Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6

Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország)

Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország)

Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria)

Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország)

Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország)

Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia)

Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország)

Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST

Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)

Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)

Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)