A 21 éves játékos szombaton a Nice elleni bajnoki összecsapás 39. percében maradt lent a földön fájdalmas arccal, majd hordágyon vitték le a pályáról.

A vasárnapi orvosi vizsgálatokon kiderült, hogy a szélső jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag, ami miatt műtét és hosszú kihagyás vár rá.

Az elmúlt két idényben Bajnokok Ligája-győztes párizsiak már második kulcsjátékosukat veszítették el, ugyanis egy hónapja a georgiai (grúz) Hvicsa Kvarachelia szenvedett ugyancsak térdszalagszakadást.