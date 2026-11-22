Nem mindennapi mérkőzést játszott egymással az FTC és a Bolzano, a pénteki összecsapáson 14 gól született – semleges nézőként rendkívül szórakoztató párharc volt, belülről viszont hagyott kívánnivalót maga után.

„Védőként és csapatként sem volt jó meccsünk. Egyszerűen nem szabad ennyi gólt kapnunk, ráadásul ilyen gólokat, amikor az ellenfelet olyan helyzetben hagyjuk, hogy nagyon könnyen betalál. Ennek az a vége, hogy a kapusainkat kellemetlen helyzetbe hozzuk, és rossz képet fest róluk a sok kapott gól, holott az a csapat hibája. Az jó, hogy sok gólt szerzünk, ezzel nem volt gondunk az idényben, de a védekezésre sokkal jobban kell figyelnünk. Azért is fájó, hogy nyolcat kaptunk, mert az edző pont azt emelte ki a péntek reggeli megbeszélésünkön, hogy bánjunk jobban a koronggal, ne hozzuk mi helyzetbe az ellenfelet, és ebből semmit sem sikerült megvalósítanunk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy hat találattal ne tudjunk megnyerni egy meccset” – mondta a Ferencváros védője, Hadobás Zétény.

A Ferencváros egyébként veresége ellenére is megtartotta a 8. helyet a tabellán, de vasárnap sem lesz könnyebb dolga, hiszen a rekordbajnok Klagenfurt otthonában szerepel.

Ha már Magyarországra érkezett, itt is marad néhány napot a Bolzano, a Volán elleni párharca nyitja meg a vasárnapi fordulót. A fehérváriak három vereség után győztek újra pénteken, a ligautolsó Vorarlberget múlták felül 5–3-ra, de bőven volt tanulsága a mérkőzésnek, amit az olaszok ellen akár már hasznosítani is lehet.

„Jól kezdtünk, az első két harmadban úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna. A harmadikban aztán már nem irányítottunk, de szerencsére meglett a három pont. Sokat javultunk abban, hogy az ellenfelek kapuja közelében tudunk maradni huzamosabb ideig, hátulról is veszélyes lövések érkeznek, és olyan gólokat szerzünk, amikért rendesen megdolgozunk, már csak a kapott góljaink számát kellene csökkenteni” – mondta Mihalik Gergő, aki idénybeli második gólját szerezte meg a Vorarlberg elleni siker alkalmával.

Az 1–6. helyezettek automatikusan rájátszásba jutnak, a 7–10. helyezettek rájátszáskvalifikációt játszanak, a 11–14. helyezettek nem jutnak rájátszásba.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

16.00: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)

17.00: Milano (olasz)–Vienna Capitals (osztrák)

17.30: Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom

17.30: Innsbruck (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák)

17.30: Linz (osztrák)–Villach (osztrák)

19.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Pustertal Wölfe (olasz)