A Kovács Patrikot legyőző Josh Rock nyerte meg az ausztriai European Tour-versenyt

Az északír Premier League-szereplő Rock az ausztriai tornán Kovács után vasárnap délelőtt a tavalyi Hungarian Darts Trophyt megnyerő Niko Springert győzte le szoros meccsen 6–5-re, majd az esti szakaszban a spanyol Cristo Reyest múlta felül.

Reyes szombaton Damon Heta ellen kilencnyilast dobott és Rock ellen volt egy 170-es kiszállója is, de az északír 6–4-re legyőzte. Az elődöntőben Rockra honfitársa, Daryl Gurney várt, a tavaly nyáron World Cup of Dartsot nyerő párosból a fiatalabb északír csaknem 15 ponttal jobb átlagot dobva lesöpörte jó barátját, akivel júniusban megvédhetik a címüket Németországban.

A másik ágon a remek hetet produkáló Kevin Doets menetelt a döntőig. A hétfőn a Milton Keynes-i Players Championship-viadalon élete első PDC-tornagyőzelmét arató holland vasárnap este a negyeddöntőben Luke Woodhouse-zal találkozott, akit a hétfői döntőben is legyőzött. Ezúttal sem adott esélyt az angolnak, 112-es átlaggal 6–3-ra legyőzte.

A döntőben Rock és Doets is 100 pontos átlag felett dobott, a színvonalas mérkőzésen az északír 5–3-ra ellépett, de Doets hatnál egyenlített. A következő két leg Rocké lett, így a világranglistán hetedik játékos elnyerte a zöld zakót, a 2024-es hollandiai viadal után másodszor nyert a European Touron.

A sorozat következő három versenyén is lesz magyar szereplő, a kelet-európai selejtezőtornákról kvalifikálva a jövő hét végén Riesában Jehirszki György, egy héttel később Kielben Major Nándor, június végén Pozsonyban Kelemen Péter szerepelhet. A World Cup of Dartson Frankfurtban, június 11. és 14. között Kovács Patrik és Székely Pál képviseli a magyar színeket.