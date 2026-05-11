A Kovács Patrikot legyőző Josh Rock nyerte meg az ausztriai European Tour-versenyt
Az északír Premier League-szereplő Rock az ausztriai tornán Kovács után vasárnap délelőtt a tavalyi Hungarian Darts Trophyt megnyerő Niko Springert győzte le szoros meccsen 6–5-re, majd az esti szakaszban a spanyol Cristo Reyest múlta felül.
Reyes szombaton Damon Heta ellen kilencnyilast dobott és Rock ellen volt egy 170-es kiszállója is, de az északír 6–4-re legyőzte. Az elődöntőben Rockra honfitársa, Daryl Gurney várt, a tavaly nyáron World Cup of Dartsot nyerő párosból a fiatalabb északír csaknem 15 ponttal jobb átlagot dobva lesöpörte jó barátját, akivel júniusban megvédhetik a címüket Németországban.
REYES 9 NYILASA
A másik ágon a remek hetet produkáló Kevin Doets menetelt a döntőig. A hétfőn a Milton Keynes-i Players Championship-viadalon élete első PDC-tornagyőzelmét arató holland vasárnap este a negyeddöntőben Luke Woodhouse-zal találkozott, akit a hétfői döntőben is legyőzött. Ezúttal sem adott esélyt az angolnak, 112-es átlaggal 6–3-ra legyőzte.
A döntőben Rock és Doets is 100 pontos átlag felett dobott, a színvonalas mérkőzésen az északír 5–3-ra ellépett, de Doets hatnál egyenlített. A következő két leg Rocké lett, így a világranglistán hetedik játékos elnyerte a zöld zakót, a 2024-es hollandiai viadal után másodszor nyert a European Touron.
A sorozat következő három versenyén is lesz magyar szereplő, a kelet-európai selejtezőtornákról kvalifikálva a jövő hét végén Riesában Jehirszki György, egy héttel később Kielben Major Nándor, június végén Pozsonyban Kelemen Péter szerepelhet. A World Cup of Dartson Frankfurtban, június 11. és 14. között Kovács Patrik és Székely Pál képviseli a magyar színeket.
PDC EUROPEAN TOUR, 6. ÁLLOMÁS, GRAZ
NEGYEDDÖNTŐ
Kevin Doets (holland, 112.31)–Luke Woodhouse (angol, 92.15) 6–3
Rob Cross (angol, 93.92)–Andrew Gilding (angol, 88.57) 6–1
Josh Rock (északír, 96.97)–Cristo Reyes (spanyol, 93.55) 6–4
Daryl Gurney (északír, 95.69)–Martin Schindler (német, 95.45) 6–2
ELŐDÖNTŐ
Doets (96.20)–Cross (96.90) 7–3
Rock (100.15)–Gurney (85.97) 7–3
DÖNTŐ
Rock (101.56)–Doets (101.20) 8–6
A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI
Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4
Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3
Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6
Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6
Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6
Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Rock–Doets 8–6
Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország)
Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország)
Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia)
Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország)
Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST
Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)
Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)
Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)
Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)
Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)