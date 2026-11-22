Yamal büntetőt rontott, két góllal vezet a Villarreal
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
Barcelona–Villarreal 0–2 – élőben az NSO-n!
Barcelona, Camp Nou. V: Alejandro Hernández Hernández
Barcelona: Joan García – Eric Gardía, F. de Jong, Gerard Martín, Joao Cancelo – Fermín López, Bernal, Pedri – Yamal, Raphinha, Adeyemi. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
A kispadon: Livakovic (k.), Szczesny (k.), A. Baldé, Alex Campos, Cubarsí, J. Koundé, Olmo, Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, A. Gordon
Villarreal: Gulácsi – Freeman, Navarro, Renato Veiga, Romero – Buchanan, Santi, P. Gueye, Moleiro – Oluwaseyi, Mikautadze. Vezetőedző: Inigo Pérez
A kispadon: Rubén Gómez (k.), Luiz Júnior (k.), Bonafé Ceita, Cardona, Logan Costa, Mourino, Macia, Thiam, Ayozé Pérez, El Jmili, Pépé
Gólszerző: Buchanan (5.), Oluwaseyi (7.)
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