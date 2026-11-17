Ugyan Luke Littler elképesztő, három bullos kiszállóját csak egy kilencnyilassal lehetett volna felülmúlni, a szerdai nap is tartogatott izgalmakat a 2026-os Grand Slam of Dartson. Rögtön a nap első mérkőzésén meglepetés született, a GS-debütáns Tom Sykes Luke Woodhouse legyőzése után Krzysztof Ratajskit is legyőzte. Egészen kiváló játékkal küldte haza a lengyelt, aki hiába átlagolt majdnem 102-t, mindössze egy lehet tudott nyerni.

Gabriel Clemens, James Wade és Gian van Veen hozta a papírformát, Wade ráadásul egy leget sem engedett Ricky Evansnek, míg a holland vb-döntős hét tökéletes nyílig is eljutott, a kilencnyilas azonban nem jött össze neki.

Az N-csoport döntőjében Martin Schindler felül tudta múlni Chris Dobeyt, míg a világranglista-2. Luke Humphries remek kiszállózásának (71.43%) köszönhetően verte meg Joe Cullent. Négy leget kellett nyernie Jeffrey de Graaf ellen Michael van Gerwennek, a háromszoros vb-győztes ezt sikerrel teljesítette is, ráadásul a döntő legbeli brékjének köszönhetően a hibátlan mérlegét is megtartotta. A nap zárómeccsét gyorsan lerendezte Nathan Aspinall, az angol 5–0-ra nyert, és jutott be utolsóként a legjobb 16 közé.

Szerdán a nyolcaddöntőkkel folytatódik a torna, az A–H-csoport győztesei lépnek majd a táblához – köztük több világbajnokkal, Littlerrel, Gerwyn Price-szal és Rob Crosszal.