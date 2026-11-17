Van Gerwen, Humphries és Wade is bejutott a nyolcaddöntőbe a Grand Slam of Dartson
Ugyan Luke Littler elképesztő, három bullos kiszállóját csak egy kilencnyilassal lehetett volna felülmúlni, a szerdai nap is tartogatott izgalmakat a 2026-os Grand Slam of Dartson. Rögtön a nap első mérkőzésén meglepetés született, a GS-debütáns Tom Sykes Luke Woodhouse legyőzése után Krzysztof Ratajskit is legyőzte. Egészen kiváló játékkal küldte haza a lengyelt, aki hiába átlagolt majdnem 102-t, mindössze egy lehet tudott nyerni.
Gabriel Clemens, James Wade és Gian van Veen hozta a papírformát, Wade ráadásul egy leget sem engedett Ricky Evansnek, míg a holland vb-döntős hét tökéletes nyílig is eljutott, a kilencnyilas azonban nem jött össze neki.
Az N-csoport döntőjében Martin Schindler felül tudta múlni Chris Dobeyt, míg a világranglista-2. Luke Humphries remek kiszállózásának (71.43%) köszönhetően verte meg Joe Cullent. Négy leget kellett nyernie Jeffrey de Graaf ellen Michael van Gerwennek, a háromszoros vb-győztes ezt sikerrel teljesítette is, ráadásul a döntő legbeli brékjének köszönhetően a hibátlan mérlegét is megtartotta. A nap zárómeccsét gyorsan lerendezte Nathan Aspinall, az angol 5–0-ra nyert, és jutott be utolsóként a legjobb 16 közé.
Szerdán a nyolcaddöntőkkel folytatódik a torna, az A–H-csoport győztesei lépnek majd a táblához – köztük több világbajnokkal, Littlerrel, Gerwyn Price-szal és Rob Crosszal.
GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
I-CSOPORT
Luke Humphries (angol, 2.)–Joe Cullen (angol) 5–2
A csoport végeredménye: 1. Humphries, 2. Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki), 3. Cullen
J-CSOPORT
Tom Sykes (angol)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 5–1
A csoport végeredménye: 1. Sykes, 2. Ratajski, 3. Luke Woodhouse (angol, 15.)
K-CSOPORT
James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol) 5–0
A csoport végeredménye: 1. Wade, 2. Evans, 3. Cam Crabtree (angol)
L-CSOPORT
Michael van Gerwen (holland, 10.)–Jeffrey de Graaf (svéd) 5–4
A csoport végeredménye: 1. Van Gerwen, 2. Henry Coates (angol), 3. De Graaf
M-CSOPORT
Gian van Veen (holland, 3.)–Bradley Brooks (angol) 5–2
A csoport végeredménye: 1. Van Veen, 2. Brooks, 3. Carl Sneyd (angol)
N-CSOPORT
Chris Dobey (angol, 14.)–Martin Schindler (német) 3–5
A csoport végeredménye: 1. Schindler, 2. Dobey, 3. Jan Schmidt (német)
O-CSOPORT
Gabriel Clemens (német)–Rusty-Jake Rodriguez (osztrák) 5–3
A csoport végeredménye: 1. Clemens, 2. Rodriguez, Ross Smith (angol, 6.)
P-CSOPORT
Nathan Aspinall (angol, 11.)–Karel Sedlácek (cseh) 5–0
A csoport végeredménye: 1. Aspinall, 2. Maik Kuivenhoven (holland), 3. Sedlácek
A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSAI ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1.)–Jermaine Wattimena (holland, 16.)
Kevin Doets (holland)–Cameron Menzies (skót)
Gerwyn Price (walesi, 4.)–Ryan Searle (angol, 13.)
Rob Cross (angol)–Niko Springer (német)
Luke Humphries (angol, 2.)–Tom Sykes (angol)
James Wade (angol, 7.)–Michael van Gerwen (holland, 10.)
Gian van Veen (holland, 3.)–Martin Schindler (német)
Gabriel Clemens (német)–Nathan Aspinall (angol, 11.)