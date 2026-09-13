Darts: James Wade győzött a European Tour antwerpeni állomásán

A The Machine becenévre hallgató James Wade néhány héttel azután, hogy megszerezte első World Series-trófeáját, újabb rangos címet gyűjtött be: az antwerpeni European Tour-fináléban 95.50-es átlagot produkált Ross Smith 94.82-ével szemben, és a fontos kiszállóknál rendre pontosabbnak bizonyult ellenfelénél, ennek köszönhette főleg a győzelmet.

A 43 éves Wade a negyeddöntőben 6–0-ra kiütötte Danny Noppertet, fantasztikus, 99.10-es átlagot produkálva, majd az elődöntőben Damon Hetát múlta felül 7–4-gyel. Smith a döntőig két kiélezett mérkőzést nyert meg döntő legben: Ryan Joyce-t 6–5-re, Gian van Veent pedig 7–6-ra győzte le.

A vasárnap esti angol házi döntőben Wade 1–0-s előnnyel kezdett, majd 3–2-nél ismét brékelt. Smith ugyan 150-es kiszállóval 4–3-ra felzárkózott, de ennél közelebb már nem került honfitársához. A 12. legben Wade kihasználta a lehetőségét, és 8–4-gyel lezárta a mérkőzést.

Az angol klasszis így pályafutása harmadik European Tour-címét szerezte meg, és 2016 óta először diadalmaskodott a sorozatban.

DARTS, PDC EUROPEAN TOUR

13. ÁLLOMÁS, ANTWERPEN

NEGYEDDÖNTŐ

Gian van Veen (holland, 96.30)–Chris Dobey (angol, 102.91) 6–3

Ross Smith (angol, 90.42)–Ryan Joyce (angol, 86.26) 6–5

James Wade (angol, 99.10)–Danny Noppert (holland, 94.21) 6–0

Damon Heta (ausztrál, 92.67)–Nathan Aspinall (angol, 99.20) 6–5

ELŐDÖNTŐ

Ross Smith (angol, 94.31)–Gian van Veen (holland, 92.89) 7–6

James Wade (angol, 97.50)–Damon Heta (ausztrál, 94.00) 7–4

DÖNTŐ

James Wade (angol, 95.50)–Ross Smith (angol, 94.82) 8–4

A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI

Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4

Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3

Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6

Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6

Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6

Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Rock–Doets 8–6

Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: R. Smith–Searle 8–3

Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Woodhouse–Joyce 8–4

Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia). Döntő: Nijman–Cross 8–3

Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Ratajski–Wattimena 8–6

Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST. Döntő: R. Simth–Anderson 8–2

Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország). Döntő: Littler–Humphries 8–6

Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)

Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)

Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)