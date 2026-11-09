Elkészült a kibővített Grand Slam of Darts csoportbeosztása
A PDC erre az évre bővítette az egymillió font összdíjazású Grand Slam of Darts mezőnyét, az eddigi 32 helyett 48-an kvalifikálták magukat a versenyre, ami azt eredményezte, hogy az elmúlt 12 hónap kiemelt tornáinak döntősei mellett a European Tour és a Players Championship-viadalok összes tornagyőztese részt vehet a Grand Slamen.
A Players Championship-sorozat utolsó két versenyét a múlt héten rendezték meg, Luke Humphries mellett Tommy Morris győzött az egynaposokon, utóbbi Henry Coates mellett a második idei győztes lett, aki Pro Tour-kártya nélkül diadalmaskodott, azaz csak a visszalépések miatt indulhatott el egyáltalán egyes PC-versenyeken. A bravúros győzelemmel pedig be is kerültek az év egyik nagy tornájának mezőnyébe.
Kontinentális és másodlagos sorozatok győztesei, valamint a legjobb női versenyzők is ott vannak a mezőnyben, és tízen az utolsó esélyt megragadva a Pro Tour-kártyások múlt heti selejtezőjéből kvalifikálták magukat. Gary Anderson nem indult el a selejtezőben, így a viadal 2007-es kezdete óta másodszor nem lesz ott a Grand Slamen (James Wade és Michael van Gerwen egyet-egyet hagyott ki). Több játékosnak ez az utolsó versenye a vb előtt, a Players Championship Finalsról lemaradó Luke Littler, Josh Rock és Nathan Aspinall is rápihenhet a decemberben rajtoló londoni világbajnokságra (Aspinall esetében ez azért érdekes, mert a tavalyi PC Finals döntőseként kvalifikált), míg Ricky Evans számára a Grand Slam az utolsó lehetőségek egyike arra, hogy kiharcolja a vb-részvételt.
A Grand Slamen a létszámnövelés miatt a lebonyolítás is változik. Tavaly a nyolc négyfős csoport első két helyezettje jutott az egyenes kieséses szakaszba, most viszont 16 háromfős csoport lesz, és csak a győztesek jutnak tovább (de a díjazás miatt nem mindegy, hogy második vagy harmadik lesz valaki a csoportjában, hiszen 12 500 vagy 5000 font a tét). Szombaton és vasárnap délután és este játsszák a csoportkör első és második körét, a szakasz hétfőn és kedden fejeződik be a harmadik meccsekkel. Szerdán és csütörtökön négy-négy nyolcaddöntős meccset játszanak, péntek és szombat este két-két negyeddöntőt, vasárnap délután az elődöntőt, este a finálét, amelyen a győztes 200 ezer, a vesztes 100 ezer fonttal gazdagodik.
A csoportkörben öt nyert legig tartanak a mérkőzések, a nyolcaddöntőben tíz, a negyeddöntőtől 16 leget kell megnyerni a győzelemért.
A legutóbbi két Grand Slamet megnyerő Littler mellett további három korábbi győztes lesz a mezőnyben Michael van Gerwen (2015, 2016, 2017), Gerwyn Price (2018, 2019, 2021) és Luke Humphries (2023) személyében.
A Grand Slam of Dartsot Magyarországon a Sport Tv közvetíti.
2026 GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON
A CSOPORBEOSZTÁS (a nemzetiség és az esetleges kiemelés után a GS-kvalifikáció módja látható)
A-CSOPORT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt, világbajnok)
Niels Zonneveld (holland, European Tour)
Beau Greaves (angol, női Matchplay)
B-CSOPORT
Jermaine Wattimena (holland, 16., Players Championship)
Alan Soutar (skót, selejtező)
Lisa Ashton (angol, női ranglista)
C-CSOPORT
Josh Rock (északír, 8., European Tour)
Kevin Doets (holland, Players Championship)
Tommy Morris (angol, Players Championship)
D-CSOPORT
Stephen Bunting (angol, 9., selejtező)
Cameron Menzies (skót, Players Championship)
Raymond Smith (ausztrál, ausztrál-új-zélandi Premier League)
E-CSOPORT
Gerwyn Price (walesi, 4., World Matchplay-döntő)
Sebastian Bialecki (lengyel, Development Tour)
Joe Hunt (angol, Challenge Tour)
F-CSOPORT
Ryan Searle (angol, 13., Players Championship)
Andrew Gilding (angol, Players Championship)
Charlie Manby (angol, Players Championship)
G-CSOPORT
Jonny Clayton (walesi, 5., European Tour)
Rob Cross (angol, Players Championship)
Anton Östlund (svéd, Nordic&Baltic Tour)
H-CSOPORT
Wessel Nijman (holland, 12., European Tour)
Niko Springer (német, selejtező)
Adam Sevada (amerikai, Észak-amerikai Bajnokság)
I-CSOPORT
Luke Humphries (angol, 2., World Grand Prix)
Joe Cullen (angol, selejtező)
Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki, Ázsia-bajnokság)
J-CSOPORT
Luke Woodhouse (angol, 15., European Tour)
Krzysztof Ratajski (lengyel, European Tour)
Tom Sykes (angol, selejtező)
K-CSOPORT
James Wade (angol, 7., UK Open-döntő)
Ricky Evans (angol, selejtező)
Cam Crabtree (angol, ifi-vb-döntő)
L-CSOPORT
Michael van Gerwen (holland, 10., World Cup of Darts-döntő)
Jeffrey de Graaf (svéd, Players Championship)
Henry Coates (angol, Players Championship)
M-CSOPORT
Gian van Veen (holland, 3., vb-döntő)
Bradley Brooks (angol, selejtező)
Carl Sneyd (angol, selejtező)
N-CSOPORT
Chris Dobey (angol, 14., Players Championship)
Martin Schindler (német, Eb-döntő)
Jan Schmidt (német, ifi-vb-döntő)
O-CSOPORT
Ross Smith (angol, 6., Európa-bajnok)
Gabriel Clemens (német, Players Championship)
Rusty-Jake Rodriguez (osztrák, selejtező)
P-CSOPORT
Nathan Aspinall (angol, 11., Players Championship Finals-döntő, 2025)
Karel Sedlácek (cseh, Players Championship)
Maik Kuivenhoven (holland, selejtező)