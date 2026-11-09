Elkészült a kibővített Grand Slam of Darts csoportbeosztása

A PDC erre az évre bővítette az egymillió font összdíjazású Grand Slam of Darts mezőnyét, az eddigi 32 helyett 48-an kvalifikálták magukat a versenyre, ami azt eredményezte, hogy az elmúlt 12 hónap kiemelt tornáinak döntősei mellett a European Tour és a Players Championship-viadalok összes tornagyőztese részt vehet a Grand Slamen.

A Players Championship-sorozat utolsó két versenyét a múlt héten rendezték meg, Luke Humphries mellett Tommy Morris győzött az egynaposokon, utóbbi Henry Coates mellett a második idei győztes lett, aki Pro Tour-kártya nélkül diadalmaskodott, azaz csak a visszalépések miatt indulhatott el egyáltalán egyes PC-versenyeken. A bravúros győzelemmel pedig be is kerültek az év egyik nagy tornájának mezőnyébe.

Kontinentális és másodlagos sorozatok győztesei, valamint a legjobb női versenyzők is ott vannak a mezőnyben, és tízen az utolsó esélyt megragadva a Pro Tour-kártyások múlt heti selejtezőjéből kvalifikálták magukat. Gary Anderson nem indult el a selejtezőben, így a viadal 2007-es kezdete óta másodszor nem lesz ott a Grand Slamen (James Wade és Michael van Gerwen egyet-egyet hagyott ki). Több játékosnak ez az utolsó versenye a vb előtt, a Players Championship Finalsról lemaradó Luke Littler, Josh Rock és Nathan Aspinall is rápihenhet a decemberben rajtoló londoni világbajnokságra (Aspinall esetében ez azért érdekes, mert a tavalyi PC Finals döntőseként kvalifikált), míg Ricky Evans számára a Grand Slam az utolsó lehetőségek egyike arra, hogy kiharcolja a vb-részvételt.

A Grand Slamen a létszámnövelés miatt a lebonyolítás is változik. Tavaly a nyolc négyfős csoport első két helyezettje jutott az egyenes kieséses szakaszba, most viszont 16 háromfős csoport lesz, és csak a győztesek jutnak tovább (de a díjazás miatt nem mindegy, hogy második vagy harmadik lesz valaki a csoportjában, hiszen 12 500 vagy 5000 font a tét). Szombaton és vasárnap délután és este játsszák a csoportkör első és második körét, a szakasz hétfőn és kedden fejeződik be a harmadik meccsekkel. Szerdán és csütörtökön négy-négy nyolcaddöntős meccset játszanak, péntek és szombat este két-két negyeddöntőt, vasárnap délután az elődöntőt, este a finálét, amelyen a győztes 200 ezer, a vesztes 100 ezer fonttal gazdagodik.

A csoportkörben öt nyert legig tartanak a mérkőzések, a nyolcaddöntőben tíz, a negyeddöntőtől 16 leget kell megnyerni a győzelemért.

A legutóbbi két Grand Slamet megnyerő Littler mellett további három korábbi győztes lesz a mezőnyben Michael van Gerwen (2015, 2016, 2017), Gerwyn Price (2018, 2019, 2021) és Luke Humphries (2023) személyében.

A Grand Slam of Dartsot Magyarországon a Sport Tv közvetíti.

2026 GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON

A CSOPORBEOSZTÁS (a nemzetiség és az esetleges kiemelés után a GS-kvalifikáció módja látható)

A-CSOPORT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt, világbajnok)

Niels Zonneveld (holland, European Tour)

Beau Greaves (angol, női Matchplay)

B-CSOPORT

Jermaine Wattimena (holland, 16., Players Championship)

Alan Soutar (skót, selejtező)

Lisa Ashton (angol, női ranglista)

C-CSOPORT

Josh Rock (északír, 8., European Tour)

Kevin Doets (holland, Players Championship)

Tommy Morris (angol, Players Championship)

D-CSOPORT

Stephen Bunting (angol, 9., selejtező)

Cameron Menzies (skót, Players Championship)

Raymond Smith (ausztrál, ausztrál-új-zélandi Premier League)

E-CSOPORT

Gerwyn Price (walesi, 4., World Matchplay-döntő)

Sebastian Bialecki (lengyel, Development Tour)

Joe Hunt (angol, Challenge Tour)

F-CSOPORT

Ryan Searle (angol, 13., Players Championship)

Andrew Gilding (angol, Players Championship)

Charlie Manby (angol, Players Championship)

G-CSOPORT

Jonny Clayton (walesi, 5., European Tour)

Rob Cross (angol, Players Championship)

Anton Östlund (svéd, Nordic&Baltic Tour)

H-CSOPORT

Wessel Nijman (holland, 12., European Tour)

Niko Springer (német, selejtező)

Adam Sevada (amerikai, Észak-amerikai Bajnokság)

I-CSOPORT

Luke Humphries (angol, 2., World Grand Prix)

Joe Cullen (angol, selejtező)

Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki, Ázsia-bajnokság)

J-CSOPORT

Luke Woodhouse (angol, 15., European Tour)

Krzysztof Ratajski (lengyel, European Tour)

Tom Sykes (angol, selejtező)

K-CSOPORT

James Wade (angol, 7., UK Open-döntő)

Ricky Evans (angol, selejtező)

Cam Crabtree (angol, ifi-vb-döntő)

L-CSOPORT

Michael van Gerwen (holland, 10., World Cup of Darts-döntő)

Jeffrey de Graaf (svéd, Players Championship)

Henry Coates (angol, Players Championship)

M-CSOPORT

Gian van Veen (holland, 3., vb-döntő)

Bradley Brooks (angol, selejtező)

Carl Sneyd (angol, selejtező)

N-CSOPORT

Chris Dobey (angol, 14., Players Championship)

Martin Schindler (német, Eb-döntő)

Jan Schmidt (német, ifi-vb-döntő)

O-CSOPORT

Ross Smith (angol, 6., Európa-bajnok)

Gabriel Clemens (német, Players Championship)

Rusty-Jake Rodriguez (osztrák, selejtező)

P-CSOPORT

Nathan Aspinall (angol, 11., Players Championship Finals-döntő, 2025)

Karel Sedlácek (cseh, Players Championship)

Maik Kuivenhoven (holland, selejtező)