Az 1950-es születésű Dudu Georgescu 1969-ben a bukaresti Progresulban mutatkozott be az élvonalban, majd a Resicabánya színeiben játszott, 1973-ban pedig a Dinamo Bucuresti szerződtette.

A belügyi csapatban eltöltött tíz éve alatt négyszer lett bajnok és négyszer gólkirály, 1975-ben és 1977-ben elhódította a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipőt, másodjára éppen a Vasas legendás támadóját, Várady Bélát megelőzve. Ő a román bajnokság gólrekordere, 371 meccsen 252-szer talált be.

Georgescu 1973 és 1984 között 40 mérkőzésen 21-szer volt eredményes a válogatottban. Visszavonulása után edzősködött hazájában, Moldovában és Szaúd-Arábiában is.

A román szövetség közleménye szerint Georgescu Kanadában hunyt el.