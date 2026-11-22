A labdarúgás története bővelkedik a legendákban, az utolérhetetlen klasszisokban, akiknek a neve hosszú évtizedekkel később is bepárásítja a szurkolók szemét. Ezek nagy része a futball természetéből adódóan góllövő csatár vagy cselkirály, nagy ritkán kapus. A századelőre (mármint a XX. századéra) ez különösképpen igaz volt, a második világháború előtt Piola, Meazza, Nejedly, Leonídas, Sárosi Gyurka, Sindelar, korábban Orth volt a nagy kedvenc.

Előttük pedig egy uruguayi jobbfedezet, talán az első univerzális labdarúgó, bizonyos José Leandro Andrade. A világ legjobb válogatottjának lelke, első számú sztárja, korának ünnepelt csillaga. Maravilla Negra, a „Fekete Csoda”.

Már az is csodálatos volt, ahogyan megszületett, édesanyja Argentínából vándorolt be Uruguayba, és szülte meg Saltóban 1901 novemberében a kis José Leandrót, akinek születésénél apaként José Ignacio Andrade tanúskodott. A megható történet némi szépséghibája, hogy az egykor Afrikából rabszolgának Dél-Amerikába utaztatott, Brazíliából Uruguayba menekülő úr ekkor már 98 éves volt. Aligha édesapa tehát, bár ki tudja…

A kis Josénak sok nem jutott a meleg családi légkörből, korán Montevideóban élő nagynénjéhez került, és hiába árult el nem mindennapos ügyességet az utcai labdakergetésben, természetesen már kölyökkorától dolgoznia kellett. Változatos állásokban kereste meg a betevőt, volt cipőpucoló, rikkancs és karneváli zenész is, dobon, hegedűn és tamburinon.

És közben futballozott, mégpedig olyan jól, hogy húszéves korában szerződtette a Club Atlético Bella Vista nevű montevideói kiscsapat, amelyet alig fél évvel korábban alapítottak. (Akkortájt senki sem hitte volna, hogy egyszer majd, 1990-ben, bajnok lesz, és három éven át az immár örök szövetségi kapitány, Óscar Tabarez ül a kispadján.)

José Andrade innen lett 1923-ban először válogatott, kora legnagyobb sztárja, a középpálya ura, akivel kapcsolatban képtelenség volt eldönteni, hogy játékintelligenciája, technikai tudása vagy szerelőkészsége a nagyobb – ma is kincs az ennyire univerzális labdarúgó.

Már a Nacional játékosaként természetesen alapembere volt az 1924-ben és 1928-ban olimpiai bajnok uruguay-i válogatottnak – ez a két torna ébresztette rá a FIFA mindenható urait, hogy valamit tenni kell a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ellen, és 1930-ban (éppen az ország független alkotmányának centenáriumán Uruguay-ban – a montevideói központi stadion neve ezért Centenario) világhódító útjára indulhatott az olimpiához hasonlóan négyévente megrendezett labdarúgó-világbajnokság.

Az uruk stábjában az orvos és a gyúró legalább olyan fontos szerepet kapott, mint Ernesto Figoli szövetségi kapitány, a celeste ebben (is) megelőzte a korát. Párizsban Andradéék hat meccsükből hatot megnyertek, hetet rúgtak a jugoszlávoknak és ötöt a házigazda franciáknak, a döntőben 3:0-ra lépték le Svájcot – és a világ uraiként hajóztak haza Dél-Amerikába.

Az olimpia után Argentínába kötöttek le a „világbajnok” számára két bemutató meccset, ám a másodikon Andradéékat kövekkel dobálta meg a lelátó népe, az uruguay-iak viszonozták a kőzáport, az óriási botrány közepette egy labdarúgót le is tartóztattak, a meccs pedig örökre félbeszakadt. 1925-ben Európába utazott a csapat, ahol kilenc országban összesen 800 ezer néző (!) előtt mutatta meg tudását. Andrade csak a túra első felén játszott, mert Brüsszelben szifiliszt diagnosztizáltak nála, két hónapig egy párizsi kórházban kezelték, és az egyik szemére a betegség következtében a látását is elveszítette. Mivel ez a magyarázat deheroizálta volna a nemzet bálványát, a szemsérülést utólag egy 1928-ban lefejelt kapufa számlájára írták – apró malőr, hogy Andrade ekkor már három éve csak a fél szemére látott.

Az 1920-as évtized világverő alakulata, az uruguayi labdarúgó-válogatott – Andrade a felső sorban jobbról a második

Az ominózus baleset az amszterdami olimpia olaszok elleni elődöntőjében történt, ide már a korszak ragyogó csillagaként érkezett meg a címvédő csapattal Andrade, és ugyancsak veretlenül nyerte meg az olimpiai aranyat. Igaz, a fináléban 1:1 után csak megismételt meccsen gyűrte le az argentinokat.

1929. július 21-én viszont egész Magyarország az Uruguay-t Montevideóban 3:2-re megverő Ferencvárost ünnepelte – a Fradi sztárjai nem győztek csodálkozni, mert olyat láttak, amit korábban sohasem: becsúszó játékost. Ő volt José Leandro Andrade, az uruguay-i jobbfedezet.

Aki 1930-ban odahaza világbajnok is lett, itt is az argentinok jelentették a végső akadályt, Andrade bekerült a torna válogatottjába (a FIFA még ma is a legjobb harminc labdarúgó között jegyzi, akik valaha vb-ken pályára léptek, pedig nem kicsi a konkurencia…), majd a Nacionaltól a Penarolba szerződött. Világbajnoki címét nem védhette meg, mert Uruguay (tiltakozásul, amiért az európai csapatok nagy része távolmaradt az 1930-as tornától) nem utazott el Olaszországba.

Andrade még 34 éves koráig elfocizgatott, de egyre inkább az alkohol és a drogok rabja lett, és lassan körön kívülre került, eltávolodott a labdarúgástól. 1950-ben még díszvendég volt a Maracanában, ahol Uruguay másodszor is világbajnok lett, a pályán Andrade unokaöccsével, Víctor Rodríguezzel (ő később hivatalosan felvette az Andrade nevet is), aki jobbhátvédként vette ki a részét a maracanazóból.

Nagybátyján ez a siker sem segített, egy német újságíró, a korábbi első osztályú labdarúgó, az ötvenes években a dél-amerikai futballt kutató Fritz Hack bukkant rá 1956-ban egy montevideói nyomortanyán, de José Leandro Andrade ekkor már olyannyira lepusztult, hogy interjúképtelennek bizonyult, és igazából senkit sem lepett meg 1957. októberi halálhíre. Még 56 éves sem volt.

Kevés filmfelvétel maradt fenn róla, de ezekből is kiderül, hogy az uruguay-i csillag gyors, már-már művészi mozgása – persze a kor színvonalán – Zinédine Zidane-éra emlékeztet. Andrade a labdarúgás elfeledett legendája, nem úgy hazájában, ahol a mai napig az egyik legnagyobbként emlékeznek rá.