LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3 (0–1)

Budapest, Groupama Aréna, 11 547 néző. Vezette: Csonka

Ferencváros: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Mariano Gómez, Nagy O. – Maiga (F. Kovacevic, 85.), Madarász M. (Corbu, a szünetben) – Zachariassen, Bero, Birmancsevics (Arzani, 69.) – Yusuf (L. Joseph, 69.). Vezetőedző: Borbély Balázs

ETO: Petrás – Bennette, Umathum, Krpics (L. Balogun, 54.), Urblík N., Stefulj – Bánáti (Élan Ricardo, 72.), Agba, Szép (Csorba, 85.) – Djukanovics (Huszár, 54.), Kulenovic (Marong, 85.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Yusuf (56.), ill. Kulenovic (1., 68.), Bennette (90+3.)

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Az első helyért – idén már harmadszor! A Puskás Akadémia délutáni veresége a Ferencvárosnak és az ETO FC-nek is lehetőséget biztosított arra, hogy élre álljon az NB I-ben. Január végén a győriek megtartották az első helyüket az Üllői úton (a győriek 3–1-re nyertek), áprilisban pedig visszavették hazai pályán (1–0-s siker). A tét novemberben még nem ilyen nagy, de az FTC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, és formája alapján már most nehéz elképzelni, hogy bárki visszaelőzheti – ha egyszer a tabella élére áll.

Fotó: Kovács Péter

Alaposan feladta a leckét azonban az ETO: Samuel Petrás felívelése után elaludt az FTC védőpárosa, s Viktor Djukanovicsot buktatta Dibusz Dénes a tizenhatoson belül, de mivel Csonka Bence sípja néma maradt, Luka Kulenovic éles szögből a kapuba lőtte a labdát – mindössze 28 másodpercnél járt az óra, amikor már erősen mozgott a háló. A mérkőzés képe valószínűleg 0–0-nál is olyan lett volna, mint amilyen lett az első percet követően. Öt győri védő egy vonalban, nem sokkal előttük a többi öt játékos lezárta a középső területet, és minden kezdeményezési lehetőséget feladott. Ha nagy ritkán a fekete mezesekhez került a labda, a gólt megelőző akcióhoz hasonlóan hosszú felívelés következett a két csatár irányába, rendkívül kevés sikerrel. Eleinte a Borbély Balázs irányításával kiváló pozíciós játékot meghonosító Ferencváros nem tudott helyzeteket kialakítani, de a nézők azt érezhették, hogy a hatalmas nyomás, a sok beadás valamikor sikerre vezethet.

Fotó: Kovács Péter

Az ETO még akkor sem kapkodott, amikor a kapuhoz közel került: jól jellemezte a hozzáállását a támadásvezetéshez, amikor a 26. percben Bánáti Kevin és Szép Márton addig adogatott a tizenhatos szélénél, mígnem egyetlen választásuk a hátrapassz maradt, a labda Samuel Petráshoz került, a kapus pedig a senki földjére küldte azt (hihetetlen, de az első félidőben huszonegy felívelése volt a szlovák kapusnak, ebből mindössze öt talált csapattársat, igaz, az egyikből gól született). A győri középpálya jól zárt, de a Ferencváros már az ellenfél térfelének közepén megállított mindenféle előretörési kísérletet. A magasan megkezdett letámadás viszont nem vezetett eredményre, a pálya veszélyes területein, például a tizenhatos előterében először a 35. percben sikerült megjátszani zöld-fehér mezest. Kristoffer Zachariassen jól készítette le a labdát Madarász Márknak, aki az első nagy Fradi-esélyt gyenge lövéssel pocsékolta el. A 40. percben két remek súlypontáthelyezéssel ismét a norvég légiós került ziccerbe, be is lőtte, de les miatt érvénytelenítették a gólt. A félidő hajrájára egyre kevésbé zárt a győri védekezés, már a szögletek és szabadrúgások is veszélyesek voltak, de Efraín Juárez terve végül is működött: a szünetre előnyben vonult a bajnoki címvédő győri csapat.

Fotó: Kovács Péter

A 28 másodpercre csaknem 13 lett a Fradi válasza a második félidőben: még fel sem jegyezhettük, hogy Marius Corbu váltotta Madarász Márkot, Bamidele Yusuf máris ziccerbe került a középkezdésből, de eltörte a labdát, Petrás könnyedén felszedte. Ezután Miljan Krpics hozta nehéz helyzetbe az ETO-t, védjegyének számító megindulása balul sült el, térdét is megütötte, ápolni is kellett, egy percig pedig emberhátrányba került a csapata. Az 51. percben megint lent maradt, a nyomasztó Fradi-fölényben katasztrófával ért fel a vendégeknek a kiválása. Hordágyon kellett levinni, de ez sem volt elég bizonyíték a hazai tábornak, dobálták, leöntötték, és szidalmazták, ahogy levitték.

Fotó: Kovács Péter

Tapasztalatban nem volt hiány, Leon Balogun állt be kényszerűségből, és a kontrajátékot segítendő, Huszár Marcell is érkezett. Azonnal kihasználta a győri kulcsjátékos kiválását a Ferencváros, igaz, semmi sem indokolta, hogy Peter Agba ilyen ügyetlenül érjen a labdába, és hozza kihagyhatatlan helyzetbe Yusufot.

Innentől a győzelemért támadhatott az FTC, míg a meccskép alapján az egy pont foggal-körömmel megőrzésén kívül aligha lehetett más célja a címvédőnek. Vagy mégsem? A 65. percben már mutatta, képes eljutni a kapuig, Urblík Norbert fejese után kellett vetődnie Dibusz Dénesnek, aztán hatalmas meglepetésre megint gólt szerzett az ETO, ismét Kulenovic talált kapuba! A vendégszektorban épp egy zöld ponyva alatt öltözött át nyolc-tíz szurkoló fehér kezeslábasba, hogy előkészítsék a pirotechnikai show-t, így ők csak arra eszmélhettek, hogy körülöttük mindenki tombol. Innentől ismét a foggal-körömmel védekezésé lehetett a főszerep, csak a három pontért és az első helyért, nem pedig az ikszért. Efraín Juárez a lelátó felé rázta az öklét, közben könnyen leolvasható volt a szájáról a „vamos". magyarországi pályafutása legnagyszerűbb eredményétől karnyújtásnyira került.

Borbély Balázs rögvest váltott, Birmancsevics és Yusuf helyett Lenny Joseph és az ausztrál válogatottban a héten kiállított Daniel Arzani futott be a pályára. A 79. percben a mindinkább kinyíló Fradit földre vihette volna az ETO, Agba indításából Kulenovic indult meg, és tulajdonképpen a tőle telhető legjobban fejezte be az akciót, csakhogy Dibusz őrizte a bal alsót. Mindkét csapat a 85. percben cserélt utoljára, Borbély mindent egy lapra feltéve a védekező középpályás Maiga helyett Franko Kovacevicet küldte fel, az ETO pedig folytatta hősies védekezését: a balhátvéd Csorba Noel például jobb oldali középpályást játszott.

Juárez magából kikelve kiabálva, kapálózva vezényelte a védekezést, elképesztő nyomás helyeződött az ETO kapujára, de egy kontrából csak bevitte a kegyelemdöfést. Agba sokszorosan javította a hibáját, szenzációs indításából Jewison Bennette beállította a végeredményt. 1–3

Fotó: Dömötör Csaba

Elképesztő küzdeni tudásról, védekezésről és akaraterőről tett tanúbizonyságot az ETO, amely méltóképp, bajnokként aratta története 14. győzelmét az Üllői úton.

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