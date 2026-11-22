LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC 0–0 – ÉLŐ

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Tv: M4 Sport. Vezeti: Antal Péter (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)

ZTE: Gundel-Takács – Harangi (Csonka, 23.), Vera, Tiago Penalba, Calderón – Amato, Kiss B., Krevszun – Marlon, Machado, Maxsuell. Vezetőedző: Filipe Celikkaya

VASAS: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Hidi M S., Mezei – Kovácsréti, Urblík J., Horváth R. – Koszta. Vezetőedző: Erős Gábor

Sárga lap: Iyinbor (33.), Horváth R. (38.)



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ÉRDEKESSÉGEK

♦ Hetvenöt élvonalbeli mérkőzésen vannak túl, az örökmérleg jelentős fővárosi fölényt mutat: 21 ZTE-siker, 20 döntetlen, 34 Vasas-diadal.

♦ Amikor az angyalföldiek ezt megelőzően, a 2022–2023-as idényben élvonalbeliek voltak, mindháromszor ikszelt a két csapat. Augusztusban a piros-kékek a fővárosban 5–0-ra kiütötték a Joseth Peraza kiállítása miatt az 52. percben 2–0-nál tíz főre fogyatkozott egerszegieket. Érdekesség, hogy a Costa Rica-i középső védő továbbra sem léphet pályára a piros-kékek ellen, az előző fordulóban ugyanis begyűjtötte az ötödik sárga lapját. (Amúgy a Vasas említett sikere eddig egálban az egész bajnokság legnagyobb különbségű győzelme.) A 0–5 következtében a zalaiak már 7-es nyeretlenségi sorozatban vannak az angyalföldiekkel szemben (4 döntetlen, 3 vereség), és az NB I-ben legutóbb több mint 16 éve, 2010 októberében tudták legyőzni őket (2–1).

♦ Amikor az NB I-ben a ZTE volt a pályaválasztó, 18-szor született hazai diadal, 12 döntetlen és mindössze 7 Vasas-siker mellett. A fővárosiak 1996-ban kétszer is győztesen tértek haza Egerszegről (1–2 és 1–4), az előző 30 évben viszont már nem tudtak élvonalbeli meccset nyerni ott (6 iksz, 10 vereség).

♦ 2013 és 2019 között hatszor mérkőztek meg egymással az NB II-ben, ott hatalmas a Vasas fölénye: 5 győzelem, 1 vereség. A 2018. decemberi zalai meccsükön 3–2-re a vendég angyalföldiek kerekedtek felül – tétre menő találkozón máig ez a piros-kékek utolsó idegenbeli diadala ebben a párharcban.

♦ Idén februárban a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében találkoztak a ZTE Arénában, ahol Urblík József tizenegyesből szerzett gólja után Amato és Kiss Bence találatával 2–1-re fordítottak a később a döntőig menetelő zalaiak.

♦ A Zalaegerszeg legutóbb egy 86. percben bekapott góllal alulmaradt Pakson (1–2), és ez már a 8. veresége volt az idényben, ami a legtöbb a mezőnyben.

♦ Az újonc Vasas biztató rajt után az előző 5 fordulóban már képtelen volt nyerni (2 iksz, 3 vereség) és jelenleg a bajnokság legrosszabb formában lévő csapata.

♦ A zalaiak az első félidők alapján utolsók a mezőnyben, a mérlegük 3–2–8.

♦ A ZTE mind a 13 pontját odahaza gyűjtötte be, a mérlege 4–1–1, amivel a 14. forduló előtt jobb gólkülönbségével (+10) vezeti a hazai táblázatot.

♦ A piros-kékek idegenben közepes teljesítményt nyújtottak, a mérlegük 2–2–2, legutóbb szeptember közepén Debrecenből (4–2) tértek haza 3 ponttal.



