A találkozó 5. percében úgy tűnt, Reduan Halhal kezezése miatt hamar vezetéshez juthat a házigazda Juventus a Venezia ellen, ám a VAR-vizsgálat kiderítette: a marokkói játékos nem követett el szabálytalanságot. Ez persze nem nyugtatta meg a hazai szurkolókat, akik legközelebb a félidő derekán, Edon Zhegrova helyzeténél ugorhattak talpra, ám a koszovói szélső középre tartó próbálkozását védte Filip Sztankovics. E két momentumtól eltekintve tömény unalmat hozott az első félidő, nem csoda, hogy a „zebrákat” füttykoncert kísérte az öltözőbe.

A második játékrészben már nem sokáig kellett várniuk a drukkereknek, hogy örvendezhessenek: az 53. percben Nick Woltemade egy lecsorgó labdát kotort közvetlen közelről a kapuba, öt perccel később a szünetben beszálló német center adott gólpasszt az ellenfél térfelén agresszívan, de szabályosan labdát szerző Teun Koopmeinersnek, aki ballal szépen lőtte ki a bal sarkot. A velenceiek sorsát a 65. percben Juan Cabal pazar fejese pecsételte meg, aki egy jobb oldali kisszöglet-kombináció után bólintott a kapuba, Randal Kolo Muani értékesített tizenegyese pedig a kegyelemdöfést adta meg a vendégeknek.

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Juventus–Venezia 4‒0 (Woltemade 53., Koopmeiners 58., Cabal 64., Kolo Muani 71. ‒ 11-esből)

15.00: Sassuolo–Genoa

15.00: Bologna–Udinese

18.00: Milan–Frosinone

20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

Szombati mérkőzések

Parma–Roma 1–5 (Elphege 54., ill. Malen 39., 68., 77., 90., Mora 71.)

Napoli–Torino 1–0 (McTominay 73.)

Como–Cagliari 2–0 (Ramón 24., Da Cunha 56.)

Lazio–Lecce 3–0 (Noslin 25., 68., Frattesi 90.)

Hétfői mérkőzés

20.45: Monza–Fiorentina (Tv: Arena4)