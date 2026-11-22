Gyors kontrával mattolta az éllovast a Szentlőrinc
A labdarúgó NB II 14. fordulójában a 12. Szentlőrinc az éllovas Kecskemét fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti!
LABDARÚGÓ NB II
14. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–KECSKEMÉTI TE 1–0 (0–0) – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 300 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Mohos Milán)
SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Milovanovic, Kiss-Szemán – Szolgai, Dinnyés – Jung, Pálfalvi, Czérna – Oláh B. (Samson, 75.) Vezetőedző: Nikházi Márk
KECSKEMÉT: Ruisz – Berki (Bolgár, 73.), Szojma, Szilágyi, Haris, Göblyös – Szabó B., Kovács B., Nyári (Németh B., 73.) – Bolyki, Beke (Merényi, 73.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Czérna (69.)
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PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző két meccsét elbukó Szentlőrinc a hármas győzelmi sorozatban lévő Kecskeméttel szemben.
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