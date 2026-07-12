Darts: Ratajski nyert Leverkusenben, a European Tour következő állomása Budapest

Wattimena hét elbukott negyeddöntő után nyolcadjára győzött European Tour-torna ezen szakaszában, és miután a meghatottságtól elsírta magát, első elődöntőjére készülhetett. Ellenfele a Michael van Gerwen után Dirk van Duijvenbodét is legyőző Damon Heta volt, és az ausztrálnak a harmadik holland ellen már nem ment olyan jól, 100-as és 96-os átlaga után 90 pont alatt ragadt. Hiába dobott még így is jobb átlagot Heta az ellenfelénél, Wattimena pontosabban kiszállózott, és 7–3-ra megnyerte élete első ET-elődöntőjét. Ezúttal nem sírt, hanem fel-alá ugrált örömében.

A másik ágon Sebastian Bialecki és a kétszeres European Tour-győztes Krzysztof Ratajski révén először játszott két lengyel egymás ellen elődöntőt European Tour-tornán. A legjobb négyig először eljutó Bialecki 3–0-ra elhúzott, majd Ratajski egy 170-es kiszállóval tetőzte a felzárkózását. A 49 éves Ratajski 5–4-nél vette át a vezetést 22 éves honfitársától, és 7–5-ig meg sem állt, az esti etap egyetlen 100 pontos átlagával győzött.

Nem lett két újonc döntős: a 2019-ben és 2023-ban már egy-egy ET-viadalt megnyerő Ratajski a harmadik címéért hajtott, míg Wattimena a tavalyi két Players Championship-diadala (Ratajskinak ilyenből nyolc van) után célozta meg harmadik PDC-trófeáját. Ehhez azonban a korábbi átlagainál (92.97, 89.66, 90.16 és 86.67) sokkal jobban kellett dobnia. Ez nem sikerült neki, a 90-es átlagot sem érte el a döntő során, de 0–3-ról így is vissza tudott kapaszkodni, 6–4-re vezetett is, ám Ratajski ezt követően sorozatban négy leget nyert, és megszerezte karrierje harmadik European Tour-győzelmét.

A PDC European Tour augusztus utolsó hétvégéjén Budapesten folytatódik a Hungarian Darts Trophyval.

DARTS

EUROPEAN DARTS OPEN, LEVERKUSEN

Negyeddöntő

Jermaine Wattimena (holland, 90.16)–Luke Woodhouse (angol, 89.49) 6–5

Damon Heta (ausztrál, 96.15)–Dirk van Duijvenbode (holland, 90.30) 6–2

Sebastian Bialecki (lengyel, 96.93)–James Wade (angol, 86.71) 6–2

Krzysztof Ratajski (lengyel, 92.59)–Nathan Aspinall (angol, 89.87) 6–4

Elődöntő

Wattimena (86.67)–Heta (88.52) 7–3

Bialecki (94.57)–Ratajski (100.40) 5–7

Döntő

Ratajski (92.43)–Wattimena (86.73) 8–6

A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI

Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4

Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3

Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6

Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6

Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6

Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Rock–Doets 8–6

Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: R. Smith–Searle 8–3

Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Woodhouse–Joyce 8–4

Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia). Döntő: Nijman–Cross 8–3

Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Ratajski–Wattimena 8–6

Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST

Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)

Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)

Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)

Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)