Mint a kisalfold.hu cikkében olvasható, a lap úgy értesült, hogy az ETO KC játékosai közös érdekképviseletet kaptak, miután a kézilabdázók közölték, hogy amíg a jelenlegi vezetés van, nem látják biztosítottnak a jövőjüket, és amint lehetőségük lesz rá, azonnal távoznak a klubtól.

Ennek hatására a lap szerint rendkívüli elnökségi ülést hívtak össze a klubnál péntekre, melyen az a döntés születhetett, hogy Fata Edina ügyvezető és Görbicz Anita elnök is távozik, segítve az ETO megmentését.

A klub egyelőre nem kommentálta a hírt.