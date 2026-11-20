Távozik az ETO KC éléről Fata Edina és Görbicz Anita – sajtóhír
A Kisalföld értesülése szerint Fata Edina ügyvezető és Görbicz Anita elnök is távozik a Győri Audi ETO KC-tól.
Mint a kisalfold.hu cikkében olvasható, a lap úgy értesült, hogy az ETO KC játékosai közös érdekképviseletet kaptak, miután a kézilabdázók közölték, hogy amíg a jelenlegi vezetés van, nem látják biztosítottnak a jövőjüket, és amint lehetőségük lesz rá, azonnal távoznak a klubtól.
Ennek hatására a lap szerint rendkívüli elnökségi ülést hívtak össze a klubnál péntekre, melyen az a döntés születhetett, hogy Fata Edina ügyvezető és Görbicz Anita elnök is távozik, segítve az ETO megmentését.
A klub egyelőre nem kommentálta a hírt.
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