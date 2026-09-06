Littler visszatért a European Tourra, és győzött is Prágában

A cseh fővárosban folytatta a dartstörténelem írását Beau Greaves. A Hungarian Darts Trophyn első nőként ET-versenyen szereplő angol hölgy ezúttal nyert is egy mérkőzést, Daryl Gurneyt múlta felül. A pénteki siker után szombaton Luke Humphriesszel találkozott, vele azonban már nem bírt.

A Budapestre el nem utazó ászok közül Gerwyn Price és Luke Littler is részt vett a csehországi viadalon, és mindketten kitettek magukért, a legjobb négyig meneteltek. Price az elődöntőben Greaves sorsára jutott, azaz Humphries állította meg, míg Littler a Niko Springer elleni szombati 108-as átlagos bemutatkozása után az elődöntőben Michael van Gerwent 106-os átlaggal győzte le.

A fináléban a világ két legjobb játékosa találkozott egymással, az idei European Tour lengyelországi viadalán diadalmaskodó Littlerrel a belgiumi tornát megnyerő Humphries 4–4-ig tartotta a lépést, aztán a kétszeres világbajnok három leggel meglógott. Humphries próbált felzárkózni, 7–6-nál két nyila volt a dupla 16-ra ahhoz, hogy kicsikarja a döntő leget, de mindkettőt elhibázta, Littler pedig dupla tízessel lezárta a mérkőzést.

Ross Smith után másodikként nyert meg két ET-versenyt 2026-ban, de a múlt heti Hungarian Darts Trophy győztesével ellentétben a versenyek többségét kihagyta, a harmadik viadalából győzött kétszer – és összesen hatodszor.

DARTS, PDC EUROPEAN TOUR

12. ÁLLOMÁS, PRÁGA

NEGYEDDÖNTŐ

Gerwyn Price (walesi, 100.50)–Ross Smith (angol, 97.55) 6–4

Luke Humphries (angol, 91.54)–William O’Connor (ír, 84.67) 6–3

Michael van Gerwen (holland, 97.79)–Jonny Clayton (walesi, 88.84) 6–3

Luke Littler (angol, 102.48)–Danny Noppert (holland, 88.78) 6–0

ELŐDÖNTŐ

Humphries (97.41)–Price (102.16) 7–4

Littler (106.64)–Van Gerwen (83.53) 7–3

DÖNTŐ

Littler (95.25)–Humphries (94.81) 8–7

A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI

Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4

Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3

Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6

Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6

Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6

Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Rock–Doets 8–6

Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: R. Smith–Searle 8–3

Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Woodhouse–Joyce 8–4

Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia). Döntő: Nijman–Cross 8–3

Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Ratajski–Wattimena 8–6

Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST. Döntő: R. Simth–Anderson 8–2

Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország). Döntő: Littler–Humphries 8–6

Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)

Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)

Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)