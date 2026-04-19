Darts: Van Gerwen a leggyengébb átlaggal esett ki a nyolc között, Price nyert Sindelfingenben

Az ide European Tour sorozat első négy állomását más-más játékosok nyerték meg, és ez a sorozat Sindeelfingenben sem szakadt meg. Az április elején, Münchenben döntőbe jutott és a versenyt meg is nyerő angol Nathan Aspinall és a legutóbb a fináléban általa legyőzött holland Danny Noppert ezúttal már a legjobb nyolc között búcsúzott. Előbbit a honfitársa, Ross Smith búcsúztatta, utóbbit pedig egy nagyon kiélezett, szoros meccsen a lengyel Krysztof Ratajski 5–4-gyel, úgy, hogy mindketten 90–91 közötti átlagot értek el. A negyeddöntő nagy vesztesének nevezhetjük a pályafutása során eddig 38 European Tour-versenyt nyerő, ezzel ebben a sorozatban toronymagas rekordernek számító holland Michael van Gerwent, aki úgy szenvedett 6–2-es vereséget a honfitárs Wessel Nijmantól, hogy a teljes torna legalacsonyabb, 82-57-es átlagát produkálta.

A versenyhétvége nagy nyertese viszont a walesi Gerwyn Price volt, aki az öt nyert meccséből kétszer 100 pont fölötti átlagot teljesített, viszont egyszer sem ment 95 alá, de érdekes módon a kegalacsonyabb átlagot éppen a fináléban jegyezte Smith ellen, de jobban kiszállózott, így 8–6-ra azt a meccset is megnyerte. Idén másodszor jétszott döntőt a European Touron, de márciusban, Göttingenben még nagyon simán, 8–3-ra kikapott attól a Nijmantól, akit most az elődöntőben legyőzött 7–4-re, és a kiegyensúlyozott teljesítmény ezúttal tornagyőzelmet is ért a walesinek, aki legutóbb tavaly júliusban, Kielben tudott European Tour-versenyt nyerni. A mostani volt a 10. elsősége, ezzel második az örökrangsorban Van Gerwen mögött.

A European Tour összesített ranglistájának első 32 helyezettje szokás szerint október végén a dortmundi Európa-bajnokságon szerepelhet majd.

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, 5. ÁLLOMÁS, SINDELFINGEN

NEGYEDDÖNTŐ

Krysztof Ratajski (lengyel, 90.94)–Danny Noppert (holland, 90.51) 5–4

Ross Smith (angol, 93.44)–Nathan Aspinall (angol, 90.24) 6–4

Wessel Nijman (holland, 89.77) –Michael van Gerwen (holland, 82.57) 6–2

Gerwyn Price (walesi, 100.95)–Martin Schindler (német, 96.43) 7–4

ELŐDÖNTŐ

Smith (90.58)–Ratajski (95.55) 7–5

Price (98.96)–Nijman (96.91) 7–4

DÖNTŐ

Price (95.70)–Smith (96.25) 8–6

A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI

Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4

Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3

Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6

Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6

Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6

Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria)

Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország)

Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország)

Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia)

Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország)

Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST

Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)

Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)

Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)

Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)