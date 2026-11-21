Két kilencnyilas, Van Gerwen legyőzte a remeklő selejtezőst a Grand Slam of Dartson – videók
Pazar jelenettel kezdődött meg a csata. Michael van Gerwen elsőre rögtön tökéletes leget dobott!
A holland 3–1-re vezetett, amikor Sykes két játékot nyert egymás után, ráadásul a másodikban ő is dobott egy kilencnyilast! Még Van Gerwen is elmosolyodott a maga módján, amit nem sokszor látni tőle.
Sykes lendülete tovább tartott, sőt, még fokozni is tudta a tempót: a kilencedik legben megdobta a big fisht, azaz a 170-es kiszállót, amivel a vezetést is átvette.
Ám hiába volt Sykesnél az előnyt 8–6-tal, innentől Van Gerwen átvette az irányítást. 9–8-nál visszavette a vezetést, ellépett riválisától, és végül 16–11-re győzött.
A 37 éves Van Gerwen 105.84-es átlagot ért el, de a selejtezőből érkező 34 éves Sykes is remekelt 101.50-nel.
A 2025-ös Európa-bajnokság óta Van Gerwen először jutott el elődöntőig major tornán, a Grand Slam of Dartson pedig 2019 óta először jár a négy között.
GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON
NEGYEDDÖNTŐ
Tom Sykes (angol, 101.50)–Michael van Gerwen (holland, 10., 105.84) 11–16
Később
Gian van Veen (holland, 3.)–Nathan Aspinall (angol, 11.)
Pénteken játszották
Jermaine Wattimena (holland, 16., 98.69)–Kevin Doets (holland, 104.11) 7–16
Gerwyn Price (walesi, 4., 97.94)–Niko Springer (német, 97.72) 16–15