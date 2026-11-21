Pazar jelenettel kezdődött meg a csata. Michael van Gerwen elsőre rögtön tökéletes leget dobott!

🚨 VAN GERWEN NINE-DARTER IN THE OPENING LEG 🚨 Michael van Gerwen produces a nine-darter in the opening leg of the match against Tom Sykes! 🟢 📺 https://t.co/OFsNJkRNwt #GSOD | QF https://t.co/KBqVmq0iQt — PDC Darts (@OfficialPDC) November 21, 2026

A holland 3–1-re vezetett, amikor Sykes két játékot nyert egymás után, ráadásul a másodikban ő is dobott egy kilencnyilast! Még Van Gerwen is elmosolyodott a maga módján, amit nem sokszor látni tőle.

SYKES NINE-DARTER 🔥 Tom Sykes hits the second nine-darter of the match!!! 🤯🤯 📺 https://t.co/OFsNJkRNwt #GSOD | QF https://t.co/6JC8ljiPrL — PDC Darts (@OfficialPDC) November 21, 2026

Sykes lendülete tovább tartott, sőt, még fokozni is tudta a tempót: a kilencedik legben megdobta a big fisht, azaz a 170-es kiszállót, amivel a vezetést is átvette.

Tom Sykes (Fotó: Getty Images)

A BIG FISH FOR SYKES NOW!! 🎣 What is going on in Wolverhampton… Tom Sykes reels in a 170 checkout to lead Michael van Gerwen 5-4! 📺 https://t.co/OFsNJkRNwt #GSOD | QF https://t.co/ZVjh2Kj09G — PDC Darts (@OfficialPDC) November 21, 2026

Ám hiába volt Sykesnél az előnyt 8–6-tal, innentől Van Gerwen átvette az irányítást. 9–8-nál visszavette a vezetést, ellépett riválisától, és végül 16–11-re győzött.

A 37 éves Van Gerwen 105.84-es átlagot ért el, de a selejtezőből érkező 34 éves Sykes is remekelt 101.50-nel.

A 2025-ös Európa-bajnokság óta Van Gerwen először jutott el elődöntőig major tornán, a Grand Slam of Dartson pedig 2019 óta először jár a négy között.

GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON

NEGYEDDÖNTŐ

Tom Sykes (angol, 101.50)–Michael van Gerwen (holland, 10., 105.84) 11–16

Később

Gian van Veen (holland, 3.)–Nathan Aspinall (angol, 11.)

Pénteken játszották

Jermaine Wattimena (holland, 16., 98.69)–Kevin Doets (holland, 104.11) 7–16

Gerwyn Price (walesi, 4., 97.94)–Niko Springer (német, 97.72) 16–15