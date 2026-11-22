Jon Henricks eleinte hosszabb távokon versenyzett, de egy súlyos fülgyulladás miatt nem vehetett részt az 1952-es olimpián. A helsinki játékokat követő időszakban rövidebb távokra váltott, és a melbourne-i olimpián már a legnagyobb esélyesként tartották számon 100 gyorson. Henricks 55.4-es világcsúccsal nyerte meg a távot, de nehezen utasította maga mögé a szintén ausztrál John Devittet, a dobogó harmadik fokára pedig a házigazdák újabb versenyzője, Gary Chapman állhatott fel.

Henricks a 4x200-as váltóval is olimpiai bajnok lett Melbourne-ben, majd az Egyesült Államokba távozott, egyetemi bajnokságokon is elindult. Kijutott az 1960-as olimpiára is, de 100 gyorson nem védhette meg címét, miután gyomorpanaszok miatt nem jutott tovább az elődöntőből.

Henricks november 20-án hunyt el a kaliforniai Santa Barbarában.