Neto Celso várhatta az élről a piros lámpák kialvását a részben fordított rajtrácsos évzáró versenyen Makaóban. Mellőle Ma Csing-hua rugaszkodott el, a második soron Thed Björk és Aurélien Comte, a harmadikon prdig Mikhail Simonov és Néstor Girolami osztozott. Az összetettben harmadik Michelisz Norbert a hetedik helyről kívánta segíteni csapattársát, Mikel Azconát és a csapatát, a Hyundait a bajnoki címek elérésében. A tizedik rajtkockát elfoglaló spanyol egy pontra volt a vb-címtől, egyetlen kihívója, Santiago Urrutia pont előle, a kilencedik helyről várta a rajtot.

Neto már az első kanyarban védekezésre szorult Mával szemben, a két autó össze is ért egymással, ami a kínai mellett Björknek, Simanovnak és a remekül rajtoló Michelisznek is lehetőséget adott az előrelépésre. A magyar versenyzőt Girolami azonnal elengedte maga mellett, amit követően Michelisz Comte-ot és Netót is megelőzte még a biztonsági autós szakasz előtt.

Az első körös korlátozást Tu Ja-tö idézte elő, amikor falba szállt a San Francisco-kanyarnál. A mezőny a harmadik körben kapott újra zöld jelzést: Ma megtartotta a vezetést Björk előtt, míg Simanovnak védekeznie kellett Michelisz ellen. A magyar pilóta még a Lisboa előtt maga mögé utasította, amivel előrelépett a harmadik pozícióba, és azonnal nyomás alá helyezte Björköt is.

Michelisz egészen a célvonalig kergette a svéd ellenfelét, de végül nem tudott előzni, így harmadikként zárta a versenyt. Ma 1.125 másodperccel előzte meg a második helyet megőrző, és így a Geely Cyan Racingnek a kettős győzelmet és a konstruktőri címet is biztosító Björköt. Michelisz az első futam után a másodikon is dobogón zárt Makaóban, mögötte Simonov és Girolami zárta az első ötös sorát.

A hatodik Jean-Karl Vernay lett, míg Urrutia hetedikként látta meg a kockás zászlót egy küzdelmesebb futam végén. Az uruguayi szinte a teljes versenyt a hátraeső Comte mögött töltötte, és csak az utolsó körben sikerült áthámoznia magát a francia riválisán közvetlenül a második biztonsági autós szakaszt követő újraindításnál. Az uruguayit ekkor Yann Ehrlcaher elengedte maga mellett, de a hetedik hely jelentette a végállomást számára.

A két francia mögött a végig biztonságra játszó Azcona ért célba, és a tizedik hely elegendő volt ahhoz, hogy bebiztosítsa a bajnoki címet. A spanyol versenyző a végelszámolásnál 23 ponttal előzte meg Urrutiát, míg Michelisz további három pont hátránnyal zárta harmadikként az összetettben. Ezzel lezárult a 2026-os kiírás, folytatás jövőre.

A világbajnokság végeredménye

1. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 488 pont

2. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 465 pont

3. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 462 pont

4. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 394 pont

5. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 360 pont

6. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 355 pont



