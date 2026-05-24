Megtört az átok, Ross Smith először nyert European Tour-tornát
A negyeddöntőben Ross Smith döntő legben ejtette ki a háromszoros világbajnok Michael van Gerwent, majd az elődöntőben leget sem veszítve nyert Cameron Menzies ellen. A döntőben sem kellett túlságosan megizzadnia, 8–3-mal intézte el Ryan Searle-t.
Ross Smith korábban még sohasem nyert versenyt a European Touron. Négyszer döntőzött és további négy elődöntője is volt.
Mostani sikeréért a 37 éves Smith 35 ezer fontot (15.7 millió forint) is kapott.
DARTS
INTERNATIONAL DARTS OPEN, RIESA
Negyeddöntő
Gian van Veen (holland, 88.38)–Ryan Searle (angol, 98.86) 3–6
Rob Cross (angol, 92.26)–Ryan Joyce (angol, 97.37) 6–5
Michael van Gerwen (holland, 94.27)–Ross Smith (angol, 87.65) 5–6
James Wade (angol, 97.70)–Cameron Menzies (skót, 94.39) 4–6
Elődöntő
Searle (98.35)–Cross (100.10) 7–6
R. Smith (97.42)–Menzies (89.49) 7–0
Döntő
Searle (90.11)–R. Smith (90.81) 3–8
A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI
Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4
Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3
Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6
Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6
Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6
Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Rock–Doets 8–6
Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: R. Smith–Searle 8–3
Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország)
Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia)
Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország)
Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST
Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)
Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)
Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)
Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)
Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)