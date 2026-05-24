Nemzeti Sportrádió

Megtört az átok, Ross Smith először nyert European Tour-tornát

R. P.R. P.
2026.05.24. 23:04
null
Fotó: PDC
Címkék
Riesa darts European Tour darts
A darts European Tour idei hetedik állomását Riesában Ross Smith nyerte meg, a döntőben Ryan Searle-t legyőzve. Ez volt Smith első diadala az European Tour tornák történetében.

 

A negyeddöntőben Ross Smith döntő legben ejtette ki a háromszoros világbajnok Michael van Gerwent, majd az elődöntőben leget sem veszítve nyert Cameron Menzies ellen. A döntőben sem kellett túlságosan megizzadnia, 8–3-mal intézte el Ryan Searle-t.

Ross Smith korábban még sohasem nyert versenyt a European Touron. Négyszer döntőzött és további négy elődöntője is volt. 

Mostani sikeréért a 37 éves Smith 35 ezer fontot (15.7 millió forint) is kapott.

DARTS
INTERNATIONAL DARTS OPEN, RIESA
Negyeddöntő
Gian van Veen (holland, 88.38)–Ryan Searle (angol, 98.86) 3–6
Rob Cross (angol, 92.26)–Ryan Joyce (angol, 97.37) 6–5
Michael van Gerwen (holland, 94.27)–Ross Smith (angol, 87.65) 5–6
James Wade (angol, 97.70)–Cameron Menzies (skót, 94.39) 4–6
Elődöntő
Searle (98.35)–Cross (100.10) 7–6
R. Smith (97.42)–Menzies (89.49) 7–0
Döntő
Searle (90.11)–R. Smith (90.81) 3–8

A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI
Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4
Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3
Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6
Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6
Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6 
Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Rock–Doets 8–6
Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: R. Smith–Searle 8–3
Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország)
Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia)
Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország)
Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST
Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)
Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)
Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)
Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)

Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)

 

Riesa darts European Tour darts
Legfrissebb hírek

Darts: Van Gerwen a gyenge kezdés után döntő legben jutott tovább

Egyéb egyéni
23 órája

Négyleges előnyben volt, Josh Rock mégis búcsúzott Riesában

Egyéb egyéni
Tegnap, 17:51

Bunting nyerte meg a darts PL alapszakaszának utolsó állomását

Egyéb egyéni
2026.05.21. 23:56

Darts: Jehirszki Razmával kezd a németországi ET-versenyen, a győztesre Van Gerwen vár

Egyéb egyéni
2026.05.21. 10:19

Darts: szünetet tart pályafutásában Raymond van Barneveld

Egyéb egyéni
2026.05.18. 13:55

Darts: Gerwyn Price nem lesz ott a csapat-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2026.05.13. 11:03

Ez egyedül Ricardo döntése – Schindler nem tudja, ki lesz a párja a darts csapat-vb-n

Egyéb egyéni
2026.05.11. 13:26

A Kovács Patrikot legyőző Josh Rock nyerte meg az ausztriai European Tour-versenyt

Egyéb egyéni
2026.05.11. 09:30
Ezek is érdekelhetik