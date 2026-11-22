A Pintér Zsuzsanna, Flank-Tanító Dorottya, Milanovic Alexandra, Kiss Anett összeállítású négyes három end után 3–1-re vezetett, és bár az ázsiaiak a hatodik felvonásban kiegyenlítettek, a hetedik játékrészt 3-0-ra nyerte a magyar csapat, amivel el is döntötte a találkozót.

A magyarok a szombati nyitó napon az angolokat győzték le, vasárnap még egy mérkőzés vár rájuk 19 órától a Fülöp-szigetek legjobbjai ellen. A tornán hat hely talál gazdára a márciusi vb-re.

A két nyolccsapatos csoportból az első kettő elődöntőbe jut, ezek a csapatok egyből biztosítják helyüket a vb-n. A két harmadik egymással játszik, a győztes szintén részvételi jogot szerez, a vesztes pedig a két negyedik összecsapásának győztesével mérkőzik meg az utolsó vb-helyért.

A magyarok hétfőn Csehországgal, kedden Lettországgal és Litvániával, szerdán pedig Új-Zélanddal mérik össze a tudásukat.