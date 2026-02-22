Van Veen kilencnyilast dobott, de Littler örülhet a krakkói ET-győzelemnek

DARTS

PDC European Tour, 1. állomás, Krakkó

DÖNTŐ

Luke Litter (brit, 1., 108.06)–Gian van Veen (holland, 3., 96.11) 8–4

A világbajnoki döntő óta harmadszor találkozott egymással Luke Littler és Gian van Veen Szaúd-Arábiában Littler, a Premier League nyitó forsdulójában Van Veen győzött 6–4-re. Ezúttal viszont biztos volt, hogy nem lesz 6–4-es eredmény, mert a krakkói torna döntőjében nyolc nyert legig tartott az összecsapás.

Az egész nap csupán hat, a tornán összesen hét leget elveszítő Littler szombaton Mike De Decker ellen egy könnyed 6–1-gyel – és 113 fölötti átlaggal kezdett, majd vasárnap előbb Ross Smitht, majd Josh Rockot az elődöntőben pedig Chris Dobeyt győzte le imponáló magabiztossággal. Van Veen Andrew Gilding ellen szombaton, aztán Nathan Aspinall ellen vasárnap is döntő legben jutott tovább, aztán Wissel Nijman következett, majd jött a korábbi világbajnok, Luke Humphris elleni 7–5-ös győzelem a döntőbe jutásért.

A fináléban aztán az első négy legben mindenki hozta a saját kezdését, az ötödikben aztán Van Veen hátsó pályáról két 180 után 141-ről kiszállt, azaz kilencnyilast dobott – Littler is ünnepelte és ünnepeltette a közönséggel ellenfelét. A következő legben aztán jelezte, nem töri meg holmi kilencnyilas és visszabrékelt, majd 4:3-nél is elvette a holland kezdését, és innentől kezdve már csak arra koncentrált, hogy a kezdéseit nyerje. Ezt pedig sikerrel megtette, sőt a végén még egyszer leget is behúzott „fogadóként”, így 8–4-re nyerte a krakkói ET-torna döntőjét – Van Veen pedig harmadik European Tour torna döntőjét is elvesztette.