Littler három bullal szállt ki 150-ről, kikapott, de továbbjutott – videó
Ki-ki meccsek sorát játszották a Grand Slam of Darts csoportkörének 3. fordulójában hétfő este, a győztesek továbbjutottak a nyolcaddöntőbe, míg a vesztesek elbúcsúztak. Ez alól csak a Luke Littler–Niels Zonneveld találkozó volt a kivétel, hiába nyert a holland, az angolnak három leg elég volt a csoportgyőzelemhez.
Az első összecsapás máris óriási izgalmakat hozott, Jermaine Wattimena úgy győzte le döntő legben 5–4-re Alan Soutart, hogy a skót előtte nyolc meccsnyilat is elhibázott. Ryan Searle, Rob Cross, Kevin Doets és Gerwyn Price simán megnyerte a maga ki-ki meccsét, bár Price Sebastian Bialecki elleni mérkőzésén a walesi a negyedik legben 135 ponttal állt, és úgy szállt ki tripla 19 és tripla 16 után dupla 20-szal, hogy 145 pontja lett abban a körben, de Charlie Corstorphine játékvezető elfogadta, és megadta Price-nak a leget, így lett 3–1 az állás. Miután ott senki sem vette észre és Bialecki sem tette szóvá a dolgot, ment tovább a meccs, és 5–2 lett a vége.
Littler tavalyelőtt és tavaly is veretlenül nyerte meg a Grand Slam of Dartsot, és idén is győzelemmel kezdett Beau Greaves ellen, így százszázalékos örökmérleggel várta a Zonnevelddel szembeni összecsapást. A világelső tudta, elég három leget nyernie a továbbjutáshoz, így 3–1-es vezetésnél kiengedett, és a holland fordított. Zonneveld 4–3-as előnynél meccsnyilat rontott, amikor Littler 150 ponton állt, és a hozzátartozókkal folytatott diskurzust követően az angol három bullt dobva kiszállt. A Littler-gálát végül Littler-vereség követte, Zonneveld pedig körbeverést követően eggyel több nyert legjének köszönhetően megelőzte Greavest, ami pénzdíjban megmutatkozott, továbbjutást azonban nem ért.
Az este utolsó két összecsapása kiemelkedő színvonalon zajlott, Cameron Menzies 103-as átlaggal győzte le Stephen Buntingot, míg Niko Springer 105-össel Wessel Nijmant.
A csoportelsők továbbjutottak, szerdán az egyik fél 10. legjéig tartó nyolcaddöntőben Littler Wattimenával, Doets Menziesszel, Price Searle-lel, Cross pedig Springerrel játszik majd. A másik nyolc csoport küzdelmei kedden érnek véget, az onnan továbbjutók csütörtökön játsszák a nyolcaddöntős meccseiket.
GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Luke Littler (angol, 1.)–Niels Zonneveld (holland) 4–5
A csoport végeredménye: 1. Littler, 2. Zonneveld, 3. Beau Greaves (angol)
B-CSOPORT
Jermaine Wattimena (holland, 16.)–Alan Soutar (skót) 5–4
A csoport végeredménye: 1. Wattimena, 2. Soutar, 3. Lisa Ashton (angol)
C-CSOPORT
Kevin Doets (holland)–Tommy Morris (angol) 5–1
A csoport végeredménye: 1. Doets, 2. Morris, 3. Josh Rock (északír, 8.)
D-CSOPORT
Stephen Bunting (angol, 9.)–Cameron Menzies (skót) 2–5
A csoport végeredménye: 1. Menzies, 2. Bunting, 3. Raymond Smith (ausztrál)
E-CSOPORT
Gerwyn Price (walesi, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 5–2
A csoport végeredménye: 1. Price, 2. Bialecki, 3. Joe Hunt (angol)
F-CSOPORT
Ryan Searle (angol, 13.)–Andrew Gilding (angol) 5–1
A csoport végeredménye: 1. Searle, 2. Gilding, 3. Charlie Manby (angol)
G-CSOPORT
Rob Cross (angol)–Anton Östlund (svéd) 5–1
A csoport végeredménye: 1. Cross, 2. Östlund, 3. Jonny Clayton (walesi, 5.)
H-CSOPORT
Wessel Nijman (holland, 12.)–Niko Springer (német) 3–5
A csoport végeredménye: 1. Springer, 2. Nijman, 3. Adam Sevada (amerikai)
KEDDEN JÁTSSZÁK
I-CSOPORT
Luke Humphries (angol, 2.)–Joe Cullen (angol)
Szabadnapos (már kiesett): Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)
J-CSOPORT
Tom Sykes (angol)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Szabadnapos (már kiesett): Luke Woodhouse (angol, 15.)
K-CSOPORT
James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)
Szabadnapos (már kiesett): Cam Crabtree (angol)
L-CSOPORT
Michael van Gerwen (holland, 10.)–Jeffrey de Graaf (svéd)
Szabadnapos: Henry Coates (angol)
M-CSOPORT
Gian van Veen (holland, 3.)–Bradley Brooks (angol)
Szabadnapos (már kiesett): Carl Sneyd (angol)
N-CSOPORT
Chris Dobey (angol, 14.)–Martin Schindler (német)
Szabadnapos (már kiesett): Jan Schmidt (német)
O-CSOPORT
Gabriel Clemens (német)–Rusty-Jake Rodriguez (osztrák)
Szabadnapos (már kiesett): Ross Smith (angol, 6.)
P-CSOPORT
Nathan Aspinall (angol, 11.)–Karel Sedlácek (cseh)
Szabadnapos (már kiesett): Maik Kuivenhoven (holland)