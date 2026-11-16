Ki-ki meccsek sorát játszották a Grand Slam of Darts csoportkörének 3. fordulójában hétfő este, a győztesek továbbjutottak a nyolcaddöntőbe, míg a vesztesek elbúcsúztak. Ez alól csak a Luke Littler–Niels Zonneveld találkozó volt a kivétel, hiába nyert a holland, az angolnak három leg elég volt a csoportgyőzelemhez.

Az első összecsapás máris óriási izgalmakat hozott, Jermaine Wattimena úgy győzte le döntő legben 5–4-re Alan Soutart, hogy a skót előtte nyolc meccsnyilat is elhibázott. Ryan Searle, Rob Cross, Kevin Doets és Gerwyn Price simán megnyerte a maga ki-ki meccsét, bár Price Sebastian Bialecki elleni mérkőzésén a walesi a negyedik legben 135 ponttal állt, és úgy szállt ki tripla 19 és tripla 16 után dupla 20-szal, hogy 145 pontja lett abban a körben, de Charlie Corstorphine játékvezető elfogadta, és megadta Price-nak a leget, így lett 3–1 az állás. Miután ott senki sem vette észre és Bialecki sem tette szóvá a dolgot, ment tovább a meccs, és 5–2 lett a vége.

Littler tavalyelőtt és tavaly is veretlenül nyerte meg a Grand Slam of Dartsot, és idén is győzelemmel kezdett Beau Greaves ellen, így százszázalékos örökmérleggel várta a Zonnevelddel szembeni összecsapást. A világelső tudta, elég három leget nyernie a továbbjutáshoz, így 3–1-es vezetésnél kiengedett, és a holland fordított. Zonneveld 4–3-as előnynél meccsnyilat rontott, amikor Littler 150 ponton állt, és a hozzátartozókkal folytatott diskurzust követően az angol három bullt dobva kiszállt. A Littler-gálát végül Littler-vereség követte, Zonneveld pedig körbeverést követően eggyel több nyert legjének köszönhetően megelőzte Greavest, ami pénzdíjban megmutatkozott, továbbjutást azonban nem ért.

THREE BULLS FROM LITTLER 🤯🤯🤯 Oh. My. God. A 150 checkout with three bullseyes to stay alive… Luke Littler, everyone. 📺 https://t.co/OFsNJkRNwt #GSOD | Group Stage https://t.co/NnWgSlSBOf — PDC Darts (@OfficialPDC) November 16, 2026

Az este utolsó két összecsapása kiemelkedő színvonalon zajlott, Cameron Menzies 103-as átlaggal győzte le Stephen Buntingot, míg Niko Springer 105-össel Wessel Nijmant.

A csoportelsők továbbjutottak, szerdán az egyik fél 10. legjéig tartó nyolcaddöntőben Littler Wattimenával, Doets Menziesszel, Price Searle-lel, Cross pedig Springerrel játszik majd. A másik nyolc csoport küzdelmei kedden érnek véget, az onnan továbbjutók csütörtökön játsszák a nyolcaddöntős meccseiket.

GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Luke Littler (angol, 1.)–Niels Zonneveld (holland) 4–5

A csoport végeredménye: 1. Littler, 2. Zonneveld, 3. Beau Greaves (angol)

B-CSOPORT

Jermaine Wattimena (holland, 16.)–Alan Soutar (skót) 5–4

A csoport végeredménye: 1. Wattimena, 2. Soutar, 3. Lisa Ashton (angol)

C-CSOPORT

Kevin Doets (holland)–Tommy Morris (angol) 5–1

A csoport végeredménye: 1. Doets, 2. Morris, 3. Josh Rock (északír, 8.)

D-CSOPORT

Stephen Bunting (angol, 9.)–Cameron Menzies (skót) 2–5

A csoport végeredménye: 1. Menzies, 2. Bunting, 3. Raymond Smith (ausztrál)

E-CSOPORT

Gerwyn Price (walesi, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 5–2

A csoport végeredménye: 1. Price, 2. Bialecki, 3. Joe Hunt (angol)

F-CSOPORT

Ryan Searle (angol, 13.)–Andrew Gilding (angol) 5–1

A csoport végeredménye: 1. Searle, 2. Gilding, 3. Charlie Manby (angol)

G-CSOPORT

Rob Cross (angol)–Anton Östlund (svéd) 5–1

A csoport végeredménye: 1. Cross, 2. Östlund, 3. Jonny Clayton (walesi, 5.)

H-CSOPORT

Wessel Nijman (holland, 12.)–Niko Springer (német) 3–5

A csoport végeredménye: 1. Springer, 2. Nijman, 3. Adam Sevada (amerikai)

KEDDEN JÁTSSZÁK

I-CSOPORT

Luke Humphries (angol, 2.)–Joe Cullen (angol)

Szabadnapos (már kiesett): Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

J-CSOPORT

Tom Sykes (angol)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Szabadnapos (már kiesett): Luke Woodhouse (angol, 15.)

K-CSOPORT

James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)

Szabadnapos (már kiesett): Cam Crabtree (angol)

L-CSOPORT

Michael van Gerwen (holland, 10.)–Jeffrey de Graaf (svéd)

Szabadnapos: Henry Coates (angol)

M-CSOPORT

Gian van Veen (holland, 3.)–Bradley Brooks (angol)

Szabadnapos (már kiesett): Carl Sneyd (angol)

N-CSOPORT

Chris Dobey (angol, 14.)–Martin Schindler (német)

Szabadnapos (már kiesett): Jan Schmidt (német)

O-CSOPORT

Gabriel Clemens (német)–Rusty-Jake Rodriguez (osztrák)

Szabadnapos (már kiesett): Ross Smith (angol, 6.)

P-CSOPORT

Nathan Aspinall (angol, 11.)–Karel Sedlácek (cseh)

Szabadnapos (már kiesett): Maik Kuivenhoven (holland)