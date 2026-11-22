Hatszázötvenezer dollár– ennyiért szerződtette volna a San Francisco Giants a 16 éves baseballtehetséget, Josua Mejíast, ő azonban más irányt választott. Édesapja könnyekben tört ki, amikor megtudta, fia lemond az amerikai lehetőségről, a történet azonban nem végződött drámával: a venezuelai srácból később válogatott labdarúgó lett.

„Tizennégy évesen kerültem baseball­akadémiára, mivel tehetségesnek tartottak, később pedig amerikai játékosmegfigyelők is felfigyeltek rám – mondta lapunknak Josua Mejías, a Debreceni VSC 28 esztendős alapembere. – Az egyik scout hatszázötvenezer dolláros ajánlatot tett értem, csakhogy akkoriban futballoztam is, és azt sokkal jobban szerettem. A baseballakadémián egész nap csak edzettünk, újra és újra ugyanazokat a gyakorlatokat végeztük, meguntam egy idő után. Emlékszem, amikor meghoztam a döntésemet, hogy inkább a futballt választom, édesapám sírni kezdett. Ezt utólag nem csodálom, hiszen szerény körülmények között éltünk, az amerikai ajánlat pedig hatalmas lehetőség volt. Kockáztattam, és bár eleinte havi kétszáz dollárért futballoztam, szerencsére jól alakult az életem: ma már gondoskodni tudok a szeretteimről.”

Az egykori harmadik bázisember a Carabobo FC-nél kezdett futballozni, majd a venezuelai U20-as válogatottal 2017-ben történelmi világbajnoki ezüstérmet nyert Dél-Koreában. Spanyolországban felfigyeltek a nagy tornán nyújtott teljesítményére, a Leganés 2018-ban ötéves szerződést kötött vele – ezzel megalapozta családja anyagi biztonságát, amelyről bevallása szerint csaknem egy évtizede gondoskodik. Klubja többször is kölcsönadta, 2019-ben az Atlético Madrid tartalékjaihoz került.

„A második csapatban játszottam, de többször az első kerettel is edzhettem Diego Simeone vezetőedző irányításával. Álvaro Morata, Joao Félix és José María Giménez társaságában készülhettem, ami kivételes élmény volt. Leginkább Ángel Correa és Vitolo tett rám mély benyomást, elsősorban az edzésmunkájukkal és a személyiségükkel, rengeteget tanultam tőlük. Az Atlético B-ben szinte minden mérkőzésen lehetőséget kaptam. Huszonhárom éves voltam, amikor a klubnál döntöttek a jövőmről: végül nem vásároltak meg. Utólag nem bánkódom miatta, mert a Málagához kerültem, amelynél a legjobb idényemet töltöttem.”

A jól sikerült 2020–2021-es évadot követően Izraelben a jeruzsálemi Beitarban, majd Görögországban a Kalliteában futballozott, 2025 nyárán pedig Debrecenbe szerződött. A Loki légiósát középhátvédként ismerhettük meg, ám újabban a védelem jobb oldalán is feltűnik. A Cube adatelemző rendszer mutatói rávilágítanak, hogy az NB I egyik legerősebb védője: intenzitása tekintetében ő az etalon a posztján, 32.8 kilométer per órás csúcssebességénél csak Urblík Norbertnél mértek gyorsabbat, és emellett a terhelhetősége és a robbanékonysága révén ugyancsak a legszűkebb elithez tartozik.

„Mindig is bírtam a gyűrődést, Debrecenben is odateszem magam – úgy érzem, ezért is kedvelnek engem a szurkolóink. A klubnál minden lehetőség adva van, a megfelelő étkezéstől a jó pályákig. Az előző idényben jól kezdtünk, most nehezebben indultunk, ám egyre jobb formában vagyunk. Sergio Navarro vezetőedző beszélt spanyolul, ezért vele könnyebben megértettem magam, de a jelenlegi szakvezetővel, Gert Remmellel is jó a kommunikációnk. Amikor jobbhátvédre volt szüksége, megkérdezte, vállalom-e a feladatot. Habozás nélkül igent mondtam, és szerintem ezen a poszton is otthonosan mozgok.”

Az első tulajdonság, ami vele kapcsolatban a honi futballkedvelőknek beugrik, alighanem a harciasság lehet: tizenegy bajnokin nyolc sárga lapot kapott, vagyis ritkán kíméli az ellenfeleket.

„Azért remélem, többet már nem kapok… Szeretek küzdeni az ellenfelekkel, gondolkodás nélkül belemegyek párharcokba. Próbálom kizökkenteni az ellenfeleimet, szoktam beszélni is hozzájuk a meccs közben. A pályán nincsenek barátaim, a lefújás után azonban másik arcomat mutatom, nem nehéz velem kijönni.”

Vasárnap a Nyíregyháza–DVSC keleti rangadón alighanem ismét megmutatja a keménységét. A várva várt összecsapásra négy egymást követő bajnoki győzelemmel készül a Loki.

„Tudom, milyen a rivalizálás a két város között, úgyhogy ezt a mérkőzést meg kell nyerni. A Nyíregyháza keveset járatja a labdát, erős, magas játékosai vannak, ezért résen kell lennünk. A saját futballunkat kell játszanunk, küzdenünk és támadnunk kell. Győzni akarunk, hogy a rangadó után elmondhassuk: ez a derbi a miénk. Ami a felkészülést illeti, ugyanaz a rutinom, mint máskor. Amikor elindulunk a stadionba, zenét hallgatok, a meccs előtt pedig gyakran táncolok – ez nálam teljesen megszokott. Kedvelem a reggaetont és az afroritmusokat, ettől tele leszek energiával.”