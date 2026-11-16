Woodhouse, Rock és Clayton is kiesett a Grand Slam of Darts második napján

Miután szombaton három kiemelt is vereséggel kezdett, ezért rájuk vasárnap újabb jelenés várt a színpadon. A torna versenykiírásának értelmében ugyanis, akik a csoportkör első napján vereséggel kezdenek, azoknak a második napon rögtön ismét táblához kell állni a csoport harmadik tagja ellen – aki az első napon pihent. Ilyen módon aztán a szervezők elérték, hogy nem lesznek a csoportkör utolsó – két – napján lefutott meccsek, mindkét nap nyolc-nyolc összecsapása egy-egy továbbjutó helyet dönt majd el.

Vasárnap az első búcsúzó a holland Maik Kuivenhoven volt, aki amúgy 5–4-re legyőzte Karel Sedlaceket, csakhogy szombaton 5–1-re kikapott Nathan Aspinalltól, így semmiképpen nem előzheti meg az angolt. Rajta kívül búcsúzott az egyaránt vereséggel kezdő három kiemelt: Luke Woodhouse, Josh Rock és Jonny Clayton is – utóbbi a 114-es átlag fölöttit produkáló Rob Crosstól kapott ki 5–1-re. A 2018-as világbajnok Cross a torna eddigi legjobb teljsítményét nyújtotta Clayton ellen.

A mezőnyben két női versenyző is szerepel, ám a harmadik napon már egyikük sem lesz versenyben. Lisa Ashton a nyitónapon Jermaine Wattimenától elszenvedett veresége után Alan Soutartól is kikapott, így biztosan a B-csoport utolsó helyén zár. Vele szemben Beau Greaves Kuivenhovenhez hasonló cipőben járt: szombaton 5–2-re kikapott az első kiemelt Luke Littlertől, ám vasárnap hiába győzte le 5–3-ra a csoport harmadik tagját, a nemrég a European Tour sorozatában a Dutch Trophyt megnyerő Niels Zonneveldet, a hármas összevetésből már semmiképpen nem tud elsőként kijönni.

GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Niels Zonneveld (holland)–Beau Greaves (angol) 3–5

Szabadnapos: Luke Littler (angol, 1.)

B-CSOPORT

Alan Soutar (skót)–Lisa Ashton (angol) 5–2

Szabadnapos: Jermaine Wattimena (holland, 16.)

C-CSOPORT

Kevin Doets (holland)–Josh Rock (északír, 8.) 5–3

Szabadnapos: Tommy Morris (angol)

D-CSOPORT

Cameron Menzies (skót)–Raymond Smith (ausztrál) 5–4

Szabadnapos: Stephen Bunting (angol, 9.)

E-CSOPORT

Sebastian Bialecki (lengyel)–Joe Hunt (angol) 5–4

Szabadnapos: Gerwyn Price (walesi, 4.)

F-CSOPORT

Andrew Gilding (angol)–Charlie Manby (angol) 5–4

Szabadnapos: Ryan Searle (angol, 13.)

G-CSOPORT

Rob Cross (angol)–Jonny Clayton (walesi, 5.) 5–1

Szabadnapos: Anton Östlund (svéd)

H-CSOPORT

Niko Springer (német)–Adam Sevada (amerikai) 5–1

Szabadnapos: Wessel Nijman (holland, 12.)

I-CSOPORT

Joe Cullen (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki) 2–5

Szabadnapos: Luke Humphries (angol, 2.)

J-CSOPORT

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Luke Woodhouse (angol, 15.) 5–1

Szabadnapos: Tom Sykes (angol)

K-CSOPORT

Ricky Evans (angol)–Cam Crabtree (angol) 5–4

Szabadnapos: James Wade (angol, 7.)

L-CSOPORT

Jeffrey de Graaf (svéd)–Henry Coates (angol) 4–5

Szabadnapos: Michael van Gerwen (holland, 10.)

M-CSOPORT

Bradley Brooks (angol)–Carl Sneyd (angol) 5–3

Szabadnapos: Gian van Veen (holland, 3.)

N-CSOPORT

Martin Schindler (német)–Jan Schmidt (német) 5–0

Szabadnapos: Chris Dobey (angol, 14.)

O-CSOPORT

Gabriel Clemens (német)–Ross Smith (angol, 6.) 4–5

Szabadnapos: Rusty-Jake Rodriguez (osztrák)

P-CSOPORT

Karel Sedlácek (cseh)–Maik Kuivenhoven (holland) 4–5

Szabadnapos: Nathan Aspinall (angol, 11.)