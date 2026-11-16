Woodhouse, Rock és Clayton is kiesett a Grand Slam of Darts második napján
Miután szombaton három kiemelt is vereséggel kezdett, ezért rájuk vasárnap újabb jelenés várt a színpadon. A torna versenykiírásának értelmében ugyanis, akik a csoportkör első napján vereséggel kezdenek, azoknak a második napon rögtön ismét táblához kell állni a csoport harmadik tagja ellen – aki az első napon pihent. Ilyen módon aztán a szervezők elérték, hogy nem lesznek a csoportkör utolsó – két – napján lefutott meccsek, mindkét nap nyolc-nyolc összecsapása egy-egy továbbjutó helyet dönt majd el.
Vasárnap az első búcsúzó a holland Maik Kuivenhoven volt, aki amúgy 5–4-re legyőzte Karel Sedlaceket, csakhogy szombaton 5–1-re kikapott Nathan Aspinalltól, így semmiképpen nem előzheti meg az angolt. Rajta kívül búcsúzott az egyaránt vereséggel kezdő három kiemelt: Luke Woodhouse, Josh Rock és Jonny Clayton is – utóbbi a 114-es átlag fölöttit produkáló Rob Crosstól kapott ki 5–1-re. A 2018-as világbajnok Cross a torna eddigi legjobb teljsítményét nyújtotta Clayton ellen.
A mezőnyben két női versenyző is szerepel, ám a harmadik napon már egyikük sem lesz versenyben. Lisa Ashton a nyitónapon Jermaine Wattimenától elszenvedett veresége után Alan Soutartól is kikapott, így biztosan a B-csoport utolsó helyén zár. Vele szemben Beau Greaves Kuivenhovenhez hasonló cipőben járt: szombaton 5–2-re kikapott az első kiemelt Luke Littlertől, ám vasárnap hiába győzte le 5–3-ra a csoport harmadik tagját, a nemrég a European Tour sorozatában a Dutch Trophyt megnyerő Niels Zonneveldet, a hármas összevetésből már semmiképpen nem tud elsőként kijönni.
GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Niels Zonneveld (holland)–Beau Greaves (angol) 3–5
Szabadnapos: Luke Littler (angol, 1.)
B-CSOPORT
Alan Soutar (skót)–Lisa Ashton (angol) 5–2
Szabadnapos: Jermaine Wattimena (holland, 16.)
C-CSOPORT
Kevin Doets (holland)–Josh Rock (északír, 8.) 5–3
Szabadnapos: Tommy Morris (angol)
D-CSOPORT
Cameron Menzies (skót)–Raymond Smith (ausztrál) 5–4
Szabadnapos: Stephen Bunting (angol, 9.)
E-CSOPORT
Sebastian Bialecki (lengyel)–Joe Hunt (angol) 5–4
Szabadnapos: Gerwyn Price (walesi, 4.)
F-CSOPORT
Andrew Gilding (angol)–Charlie Manby (angol) 5–4
Szabadnapos: Ryan Searle (angol, 13.)
G-CSOPORT
Rob Cross (angol)–Jonny Clayton (walesi, 5.) 5–1
Szabadnapos: Anton Östlund (svéd)
H-CSOPORT
Niko Springer (német)–Adam Sevada (amerikai) 5–1
Szabadnapos: Wessel Nijman (holland, 12.)
I-CSOPORT
Joe Cullen (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki) 2–5
Szabadnapos: Luke Humphries (angol, 2.)
J-CSOPORT
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Luke Woodhouse (angol, 15.) 5–1
Szabadnapos: Tom Sykes (angol)
K-CSOPORT
Ricky Evans (angol)–Cam Crabtree (angol) 5–4
Szabadnapos: James Wade (angol, 7.)
L-CSOPORT
Jeffrey de Graaf (svéd)–Henry Coates (angol) 4–5
Szabadnapos: Michael van Gerwen (holland, 10.)
M-CSOPORT
Bradley Brooks (angol)–Carl Sneyd (angol) 5–3
Szabadnapos: Gian van Veen (holland, 3.)
N-CSOPORT
Martin Schindler (német)–Jan Schmidt (német) 5–0
Szabadnapos: Chris Dobey (angol, 14.)
O-CSOPORT
Gabriel Clemens (német)–Ross Smith (angol, 6.) 4–5
Szabadnapos: Rusty-Jake Rodriguez (osztrák)
P-CSOPORT
Karel Sedlácek (cseh)–Maik Kuivenhoven (holland) 4–5
Szabadnapos: Nathan Aspinall (angol, 11.)