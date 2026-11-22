A részvételi jogosultság visszakapását Mihail Gyegtyarjov orosz sportminiszter tudatta Telegram-csatornáján, megjegyezve, hogy az új szabályok azonnal hatályba lépnek.

„A vitorlás világszövetség úgy döntött, hogy véget vet a semlegességi politikának, és az orosz vitorlázók teljes mértékben részt vehetnek a nemzetközi versenyeken a nemzeti zászlójuk alatt” – írta Gyegtyarjov.

A World Sailing 2022. március 1-jén – alig pár nappal az orosz-ukrán háború kirobbanása után – jelentette be az orosz és fehérorosz sportolók kitiltását a nemzetközi szövetség égisze alatt zajló versenyekről.

Tavaly júliusban semleges státuszban megengedte a két ország sportolóinak visszatérését az eseményeire, 2026 júniusában pedig hozzájárult, hogy a juniorok világeseményein ismét saját zászlóval és himnuszuk használatával indulhassanak az orosz és a fehérorosz vitorlásversenyzők.