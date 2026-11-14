Amatőr játékos sokkolta Josh Rockot a Grand Slam of Dartson
A viadal legelső mérkőzésén a PDC selejtezőjéből érkező angol Tom Sykes 5–3-ra legyőzte a 15. kiemelt Luke Woodhouse-t, aki az összecsapás után a túltolt légkondicionálásra panaszkodott, szerinte túlságosan hideg volt a teremben, ami a játéktól is elvonta a figyelmét.
A kiemeltek közül az északír Josh Rock is vereséggel kezdett, méghozzá 5–2-re kapott ki a versenyre magát az idény 34., azaz utolsó Players Championship-tornájának megnyerésével kvalifikáló Tommy Morristól. A Pro Tour-kártya nélkül versenyző, azaz egyelőre amatőr státuszú villámkező angol már a táncos bevonulásával maga mellé állította a wolverhamptoni közönséget, majd 100 pontos átlag felett zárva győzte le az esélyesebb északírt. Rock nehéz helyzetbe került, mert csak egy játékos jut tovább a csoportból, így drága lehet a vereség – ráadásul ő a Players Championship Finalsre sem kvalifikálta magát, így könnyen lehet, hogy a csoportkör zárása után a december 11-én kezdődő vb rajtjáig pihenni fog.
Morrishoz hasonló lazasággal érkezett a színpadra a PDC észak-európai Nordic&Baltic sorozatát megnyerő svéd Anton Östlund a Jonny Clayton elleni meccs előtt, és a walesi hibáit kihasználva döntő legben legyőzte a verseny 5. kiemeltjét. Claytonnak nagyobb esélye van a továbbjutásra, mint Rocknak, ehhez Rob Crosst fölényesen le kell győznie, és bíznia abban, hogy az angol szoros meccsen megveri a svédet.
Wessel Nijman és Nathan Aspinall könnyedén jutott tovább, ahogy az esti szakasz elején Gerwyn Price és James Wade is, igaz, a walesire Joe Hunt ráijesztett egy 170-es kiszállóval. A friss Európa-bajnok Ross Smith viszont csatlakozott a vereséggel kezdő kiemeltekhez, az osztrák Rusty-Jake Rodrigueztől kapott ki úgy, hogy legyőzőjének a 83-as átlag is elég volt a sikerhez.
A többi kiemelt közül Michael van Gerwennek volt a legnehezebb feladata, a holland ellen a fiatal Henry Coates emlékezetes teljesítményt nyújtott első felnőtt színpadi mérkőzésén. Öt 180-as kört dobott és majdnem 100-as átlaggal zárt, és csak döntő legben kapott ki a háromszoros világbajnoktól. Luke Littler ellen Beau Greaves 103 felett átlagolt, de a 109 fölé jutó világelső 3–0-ra és 4–1-re is vezetett, így azt a találkozót a hölgy remek teljesítménye ellenére sem lehetett feszültnek nevezni.
Vasárnap a nyitó napon pihenő játékosok a mai vesztesekkel találkoznak a csoportkör második fordulójában (14 és 20 órától 8-8 meccs), a záró meccseket hétfő és kedd este játsszák.
GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
Luke Littler (angol, 1.)–Beau Greaves (angol) 5–2
Szabadnapos: Niels Zonneveld (holland)
B-CSOPORT
Jermaine Wattimena (holland, 16.)–Lisa Ashton (angol) 5–2
Szabadnapos: Alan Soutar (skót)
C-CSOPORT
Josh Rock (északír, 8.)–Tommy Morris (angol) 2–5
Szabadnapos: Kevin Doets (holland)
D-CSOPORT
Stephen Bunting (angol, 9.)–Raymond Smith (ausztrál) 5–4
Szabadnapos: Cameron Menzies (skót)
E-CSOPORT
Gerwyn Price (walesi, 4.)–Joe Hunt (angol) 5–3
Szabadnapos: Sebastian Bialecki (lengyel)
F-CSOPORT
Ryan Searle (angol, 13.)–Charlie Manby (angol) 5–4
Szabadnapos: Andrew Gilding (angol)
G-CSOPORT
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Anton Östlund (svéd) 4–5
Szabadnapos: Rob Cross (angol)
H-CSOPORT
Wessel Nijman (holland, 12.)–Adam Sevada (amerikai) 5–1
Szabadnapos: Niko Springer (német)
I-CSOPORT
Luke Humphries (angol, 2.)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki) 5–3
Szabadnapos: Joe Cullen (angol)
J-CSOPORT
Luke Woodhouse (angol, 15.)–Tom Sykes (angol) 3–5
Szabadnapos: Krzysztof Ratajski (lengyel)
K-CSOPORT
James Wade (angol, 7.)–Cam Crabtree (angol) 5–1
Szabadnapos: Ricky Evans (angol)
L-CSOPORT
Michael van Gerwen (holland, 10.)–Henry Coates (angol) 5–4
Szabadnapos: Jeffrey de Graaf (svéd)
M-CSOPORT
Gian van Veen (holland, 3.)–Carl Sneyd (angol) 5–2
Szabadnapos: Bradley Brooks (angol)
N-CSOPORT
Chris Dobey (angol, 14.)–Jan Schmidt (német) 5–2
Szabadnapos: Martin Schindler (német)
O-CSOPORT
Ross Smith (angol, 6.)–Rusty-Jake Rodriguez (osztrák) 3–5
Szabadnapos: Gabriel Clemens (német)
P-CSOPORT
Nathan Aspinall (angol, 11.)–Maik Kuivenhoven (holland) 5–1
Szabadnapos: Karel Sedlácek (cseh)