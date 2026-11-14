Amatőr játékos sokkolta Josh Rockot a Grand Slam of Dartson

A viadal legelső mérkőzésén a PDC selejtezőjéből érkező angol Tom Sykes 5–3-ra legyőzte a 15. kiemelt Luke Woodhouse-t, aki az összecsapás után a túltolt légkondicionálásra panaszkodott, szerinte túlságosan hideg volt a teremben, ami a játéktól is elvonta a figyelmét.

A kiemeltek közül az északír Josh Rock is vereséggel kezdett, méghozzá 5–2-re kapott ki a versenyre magát az idény 34., azaz utolsó Players Championship-tornájának megnyerésével kvalifikáló Tommy Morristól. A Pro Tour-kártya nélkül versenyző, azaz egyelőre amatőr státuszú villámkező angol már a táncos bevonulásával maga mellé állította a wolverhamptoni közönséget, majd 100 pontos átlag felett zárva győzte le az esélyesebb északírt. Rock nehéz helyzetbe került, mert csak egy játékos jut tovább a csoportból, így drága lehet a vereség – ráadásul ő a Players Championship Finalsre sem kvalifikálta magát, így könnyen lehet, hogy a csoportkör zárása után a december 11-én kezdődő vb rajtjáig pihenni fog.

Morrishoz hasonló lazasággal érkezett a színpadra a PDC észak-európai Nordic&Baltic sorozatát megnyerő svéd Anton Östlund a Jonny Clayton elleni meccs előtt, és a walesi hibáit kihasználva döntő legben legyőzte a verseny 5. kiemeltjét. Claytonnak nagyobb esélye van a továbbjutásra, mint Rocknak, ehhez Rob Crosst fölényesen le kell győznie, és bíznia abban, hogy az angol szoros meccsen megveri a svédet.

Wessel Nijman és Nathan Aspinall könnyedén jutott tovább, ahogy az esti szakasz elején Gerwyn Price és James Wade is, igaz, a walesire Joe Hunt ráijesztett egy 170-es kiszállóval. A friss Európa-bajnok Ross Smith viszont csatlakozott a vereséggel kezdő kiemeltekhez, az osztrák Rusty-Jake Rodrigueztől kapott ki úgy, hogy legyőzőjének a 83-as átlag is elég volt a sikerhez.

A többi kiemelt közül Michael van Gerwennek volt a legnehezebb feladata, a holland ellen a fiatal Henry Coates emlékezetes teljesítményt nyújtott első felnőtt színpadi mérkőzésén. Öt 180-as kört dobott és majdnem 100-as átlaggal zárt, és csak döntő legben kapott ki a háromszoros világbajnoktól. Luke Littler ellen Beau Greaves 103 felett átlagolt, de a 109 fölé jutó világelső 3–0-ra és 4–1-re is vezetett, így azt a találkozót a hölgy remek teljesítménye ellenére sem lehetett feszültnek nevezni.

Vasárnap a nyitó napon pihenő játékosok a mai vesztesekkel találkoznak a csoportkör második fordulójában (14 és 20 órától 8-8 meccs), a záró meccseket hétfő és kedd este játsszák.