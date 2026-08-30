Hungarian Darts Trophy: Ross Smith a bajnok, a döntőben lemosta Andersont

A 2022-es Európa-bajnok angol Ross Smith, idén már a harmadik European Tour-döntőjébe jutott be, legutóbbit Riesában meg is nyerte, az volt karrierje első címe ET-fordulón. A Hungarian Darts Trophy záró napján, vasárnap délután a harmadik fordulóban nagyon magabiztosan hajigálta a duplákat Jonny Clayton ellen (10/6, 60%), az esti szakaszban pedig simán győzte le Dave Chisnallt a negyeddöntőben 6–2-re, majd a holland Danny Noppertet az elődöntőben 7–3-ra.

A hazánkban először versenyző skót Gary Anderson, aki 2015-ben és 2016-ban világbajnoki címet nyert, szintén bejutott a döntőbe – úgy, hogy szombati állítása szerint egy egy hónappal ezelőtti bemutató óta nem is fogott nyilat a kezében. Három döntő leges meccset játszott vasárnap. A harmadik fordulóban hiába lépett el az angol Stephen Bunting 3–0-ra, Anderson 4–4-nél hátsó pályáról nyert leget, és kézben tartotta a találkozót. A negyeddöntőben a legutóbbi vb-n döntős holland Gian van Veent múlta felül 101.45-ös átlaggal és újabb 60 százalékos (10/6) kiszállózással, míg az elődöntőben egyszer vezetett Nathan Aspinall ellen: a végén. 4–6 után csak ő nyert leget, ráadásul Aspinall öt meccsnyilat is elrontott.

A fináléban aztán úgy tűnt, sokat kivett a „Repülő Skótból” a megelőző három döntő leges mérkőzés – emellett Smith továbbra is észveszejtően hajigálta a duplákat. Rögtön egy 103-as kiszállóval nyitott, nemsokára bullal fejezte be a 121-et a 2–1-ért. Anderson nem nagyon találta a triplákat, 1–3-nál nem tudott visszabreakelni 70-ről – ha pedig Smith leért kiszállóra, nem lehetett megfogni: négyből néggyel állt a duplákat tekintve a mérkőzés elején. Anderson sorozatban öt elvesztett leg után hozta a kezdését, de a 18 százalékos (11/2) kiszállózásával nem vehette fel a versenyt ellenfelével: „Smudger” 11/8-as (72.73%) aránya tiszteletet parancsoló bármilyen döntőben. Smith tehát egymás után második döntőjét is megnyerte a European Touron. Érdekesség, hogy a sok utazást kerülendő, Anderson nem viszi túlzásba az ET-szereplést, 2016 júliusa és 2023 áprilisa között egyáltalán nem játszott a sorozatban, az elmúlt 14 évben 33 tornán szerepelt, így is nyert hármat közülük, további három döntőt játszott, ez volt a harmadik.

A DÖNTŐ UTOLSÓ LEGJE

SMITH WINS THE HUNGARIAN DARTS TROPHY! 🏆



Ross Smith claims his second European Tour title, thrashing Gary Anderson 8-2 with a 101 average and 73% double success rate! 🤩



An excellent performance to win it 👏 pic.twitter.com/IdRzzMNPZz — PDC Darts (@OfficialPDC) August 30, 2026

„Valamennyire tudtam követni Gary elődöntőjét, bár csak fél szemmel, mert gyakoroltam a döntőre, láttam, hogy szoros meccset játszott. De szinte mindegy, ki jut be a döntőbe, ott kiemelkedő teljesítmény kell. Rendkívülinek tartom, hogy legyőztem Garyt, nem akármilyen kihívás vele egy színpadon lenni. Gyerekként is néztem őt, óriási dolog ellene játszani, a darts legendája, kétszeres világbajnok. Nagyszerű érzés felülmúlni őt, korábban vert már meg döntőben, nem akartam, hogy még egyszer így legyen” – mondta Ross Smith, akit a fia is elkísért a sajtótájékoztatóra.

Smith is dicsérte a budapesti tornát.

„Nem véletlenül mondjuk sokan, és én is kiemelem: ez a kedvenc helyszínünk a European Touron. Minden évben várom a versenyt, és magát Budapestet is szeretem, voltunk a napokban hajótúrán, a gulyásleves a kedvencem. Remek a hangulat, amiért nem lehetünk elég hálásak. Ha nem nyertem volna, akkor is ezt gondolnám.”

PDC EUROPEAN TOUR, 11. ÁLLOMÁS

HUNGARIAN DARTS TROPHY, MVM DOME

NYOLCADDÖNTŐ

Van Duijvenbode (holland, 98.94)–Cross (angol, 91.38) 6–4

Noppert (holland, 8., 93.32)–Searle (angol, 9., 97.19) 6–4

R. Smith (angol, 13., 92.83)–Clayton (walesi, 4., 96.85) 6–4

Chisnall (angol, 94.54)–Barry (ír, 89.98) 6–2

Van Veen (holland, 2., 95.56)–Wattimena (holland, 15., 94.26) 6–3

Anderson (skót, 10., 97.36)–Bunting (angol, 7., 95.01) 6–5

Aspinall (angol, 14., 95.42)–Van Gerwen (holland, 3., 89.47) 6–4

Dobey (angol, 11., 93.86)–Rock (északír, 6., 90.14) 6–3

NEGYEDDÖNTŐ

Noppert (90.26)–Van Duijvenbode (94.85) 6–5

R. Smith (95.35)–Chisnall (89.63) 6–2

Anderson (101.45)–Van Veen (99.79) 6–5

Aspinall (100.95)–Dobey (98.04) 6–5

ELŐDÖNTŐ

R. Smith (93.30)–Noppert (87.49) 7–3

Anderson (89.05)–Aspinall (96.87) 7–6

DÖNTŐ

R. Smith (101.01)–Anderson (90.50) 8–2