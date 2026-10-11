Darts: Jonny Clayton nyerte a European Tour svájci állomását

Mint arról beszámoltunk, a PDC idei European Tourjának 14. állomásán a Bázelben rendezett Swiss Darts Trophyn Jehirszki György személyében magyar versenyző is táblához állt, s az első fordulóban az osztrák Mensur Suljovictól szenvedett 6–3-as vereséget még pénteken. A Jehirszkit legyőző Suljovic ezen a hétvégén valósággal megtáltosodott, s a magyar dartsos után sorrendben a háromszoros világbajnok Michael van Gerwent, Ross Smitht és Dirk van Duijvenbodét is legyőzve az elődöntőig jutott, ahol vasárnap végül a szintén egykor világbajnokságot nyerő és volt világelső Luke Humphries állította meg.

Humphries a döntőben az ötödik kiemelt Jonny Claytonnal találkozott, aki egész hétvégén kiemelkedő formában dobta a nyilakat – csupán a negyeddöntőben hozott 100 pont alatti háromnyilas átlagot, de Karel Sedlaceket így is gond nélkül búcsúztatta – ahogy Maik Kuivenhoven, a korábbi világbajnok Rob Cross és az elődöntőben Gian van Veen sem igazán izzasztotta meg.

S a döntőben Humphries tudománya is elfogyott – pedig két korábbi meccsén is 111 fölött átlagolt a két évvel ezelőtti világbajnok.

A finálé rendkívül magas színvonalú játékot hozott, mindketten jól dobták a tömeget, de Clayton sokkal jobban használta ki a kiszállókat: a walesi 61 százalékkal, az angol 22-vel találta el a duplákat a legek végén. Az első kilenc játékban mindig az első pálya bizonyult a nyerőnek, ám 5–4 után Clayton már nem engedett több leget Humphriesnek, és kétszer brékelve ellenfelét megnyerte a tornát.

Claytonnak a tavaly Hollandiában megnyert Dutch Darts Trophy óta ez volt az első – összességében a negyedik – European Tour-versenygyőzelme.

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, 14. ÁLLOMÁS, BÁZEL

DÖNTŐ

Clayton (walesi, 3., 101.68)–Humphries (angol, 1., 101.75) 8–4