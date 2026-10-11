Nemzeti Sportrádió

Darts: Jonny Clayton nyerte a European Tour svájci állomását

H. Á.H. Á.
2026.10.11. 22:49
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Jonny Clayton győzött Svájcban (Fotó: Getty Images)
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Swiss Darts Trophy darts European Tour darts Jonny Clayton
A walesi Jonny Clayton a döntőben az első kiemelt Luke Humprhiest felülmúlva nyerte a PDC European Darts Tour svájci versenyét Bázelben vasárnap este.

Mint arról beszámoltunk, a PDC idei European Tourjának 14. állomásán a Bázelben rendezett Swiss Darts Trophyn Jehirszki György személyében magyar versenyző is táblához állt, s az első fordulóban az osztrák Mensur Suljovictól szenvedett 6–3-as vereséget még pénteken. A Jehirszkit legyőző Suljovic ezen a hétvégén valósággal megtáltosodott, s a magyar dartsos után sorrendben a háromszoros világbajnok Michael van Gerwent, Ross Smitht és Dirk van Duijvenbodét is legyőzve az elődöntőig jutott, ahol vasárnap végül a szintén egykor világbajnokságot nyerő és volt világelső Luke Humphries állította meg. 

Humphries a döntőben az ötödik kiemelt Jonny Claytonnal találkozott, aki egész hétvégén kiemelkedő formában dobta a nyilakat – csupán a negyeddöntőben hozott 100 pont alatti háromnyilas átlagot, de Karel Sedlaceket így is gond nélkül búcsúztatta – ahogy Maik Kuivenhoven, a korábbi világbajnok Rob Cross és az elődöntőben Gian van Veen sem igazán izzasztotta meg.

S a döntőben Humphries tudománya is elfogyott – pedig két korábbi meccsén is 111 fölött átlagolt a két évvel ezelőtti világbajnok. 

A finálé rendkívül magas színvonalú játékot hozott, mindketten jól dobták a tömeget, de Clayton sokkal jobban használta ki a kiszállókat: a walesi 61 százalékkal, az angol 22-vel találta el a duplákat a legek végén. Az első kilenc játékban mindig az első pálya bizonyult a nyerőnek, ám 5–4 után Clayton már nem engedett több leget Humphriesnek, és kétszer brékelve ellenfelét megnyerte a tornát.

Claytonnak a tavaly Hollandiában megnyert Dutch Darts Trophy óta ez volt az első – összességében a negyedik – European Tour-versenygyőzelme.

DARTS
PDC EUROPEAN TOUR, 14. ÁLLOMÁS, BÁZEL
DÖNTŐ
Clayton (walesi, 3., 101.68)–Humphries (angol, 1., 101.75) 8–4

 

 

 

Swiss Darts Trophy darts European Tour darts Jonny Clayton
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