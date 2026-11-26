„Nagyon jól érzem magam a kerékpáron, de ismerem magam: olyan típus vagyok, akinek hirtelen támadnak ötletei, és szeret új dolgokat kipróbálni. Nem tartom elképzelhetetlennek” – fogalmazott az ötkarikás szereplés lehetőségéről Blasi, aki idén megnyerte a női Vuelta a Espanát, ott begyűjtötte a legjobb hegyimenőnek járó trikót is, valamint diadalmaskodott az Amstel Gold Race-en és a katalán körversenyen is.

Hozzátette: „természetesen az országúti szakág élvez elsőbbséget, de az ember sosem tudhatja, hová sodorja az élet”.

A síalpinizmus vagy más néven túrasízés a síelést és a hegymászást/alpinizmust ötvözi, melyben a sílécet nemcsak a lesikláshoz, de a mélyebb hóban történő felfelé haladáshoz is használják az indulók, akik a meredekebb szakaszokon a lécet lecsatolva és a hátizsákra rögzítve, gyalogosan másznak.

A sportág idén februárban debütált a téli olimpia műsorán három számmal, férfi és női sprintversennyel, valamint a vegyes váltóval.

Blasi korábban középtávfutással, triatlonnal és sílövészettel is foglalkozott. Egy sérülés miatt kényszerült felhagyni a futással, ekkor tért át a kerékpározásra, és elmondása szerint továbbra is élvezi, ha különböző sportágakban teheti próbára magát.