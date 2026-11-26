A nemzetközi szövetség azután ismerte el a támadást, hogy a Handsome Boy Hacking Club (HBHC) nevű hackercsoport bejelentette, hogy belső dokumentumokat tulajdonított el és hozott nyilvánosságra – számolt be róla a Marca. A FIFA közleménye szerint illetéktelenek fértek hozzá a rendszerek egy részéhez, és korlátozott mennyiségű személyes, illetve üzleti információhoz jutottak hozzá.

A FIFA „bűncselekménynek minősülő kibertámadásként” jellemezte az esetet, és már megkezdte az együttműködést a hatóságokkal a történtek kivizsgálásában. A hackerek állítása szerint több mint 12 gigabájtnyi adatot szereztek meg, köztük jogi és pénzügyi dokumentumokat, adminisztratív iratokat, valamint személyazonosító okmányok másolatait. Ezeket az állításokat azonban egyelőre nem erősítették meg független források.

A szövetség elítélte a bűncselekményt, de egyelőre nem közölte, hány mindez hány embert érinthet, illetve pontosan milyen információk kerültek illetéktelen kezekbe. A támadás körülményeit vizsgálják.