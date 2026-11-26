A csapat csütörtökön a Facebook-oldalán közölte: köszöni „Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a közgyűlés valamennyi tagjának, hogy egyhangú döntéssel megszavazták klubunk 100 millió forintos, egyösszegű támogatását. Ez az összefogás hitet, időt és új lendületet ad klubunk jövőjéhez”.
Az egyesület jelezte, hogy hálás a szurkolóinak is, akik 111 felajánlásnak köszönhetően már közel 5 millió forintot gyűjtöttek össze, egyúttal megköszönte az eddigi szponzoraik kiállását és támogatását.
A közleményben a Győri Audi ETO KC hangsúlyozta: az egyéb szponzori tárgyalásai biztatóan haladnak.
„Mindannyian egy közös célért dolgozunk, hogy a Győri Audi ETO KC továbbra is értéket teremtsen, és Győr, valamint a magyar sport büszkesége maradhasson. Játékosainknak sok sikert kívánunk az Európa-bajnokságon! Köszönjük, hogy a nehézségek ellenére is kitartottak, és veretlenül zárták az őszi szezont!” – olvasható a bejegyzésben.
A győri polgármester elmondta, a város csak bizonyos garanciák teljesülése esetén fizet a klubnak. Ez a következőket jelenti: „A felnőttcsapat a szezon minden kötelező meccsét lejátssza, befejezze a szezont, és biztosítsa a vállalt szponzoráció és városmarketing szolgáltatások teljesítését. A győriek pénzéből csak olyan szponzorációs kifizetés lehetséges, melynek ellenértéke teljesíthető és számon kérhető” – idézte a Kisalföld Pintér Bencét.
A hétszeres Bajnokok Ligája-győztes győriek november 10-én jelentették be, hogy a magyar sport működését hosszú éveken át meghatározó támogatási rendszer megváltozása klubjukat rendkívüli gazdasági kihívás elé állítja. Sajtóinformációk szerint a jelentős pénzügyi gondok miatt több kulcsjátékos is idő előtt távozhat és a fizetéseket csökkentik.
A csapat az előző szezonban bajnok és Magyar Kupa-győztes lett, a BL-ben pedig ezüstérmet szerzett. A mostani évadban a Ferencvárossal azonos pontszámmal vezeti az NB I tabelláját, míg a címvédő francia Metz HB mögött – azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel – a második helyen áll a Bajnokok Ligája-csoportjában nyolc fordulót követően.