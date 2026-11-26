A csapat csütörtökön a Facebook-oldalán közölte: köszöni „Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a közgyűlés valamennyi tagjának, hogy egyhangú döntéssel megszavazták klubunk 100 millió forintos, egyösszegű támogatását. Ez az összefogás hitet, időt és új lendületet ad klubunk jövőjéhez”.

Az egyesület jelezte, hogy hálás a szurkolóinak is, akik 111 felajánlásnak köszönhetően már közel 5 millió forintot gyűjtöttek össze, egyúttal megköszönte az eddigi szponzoraik kiállását és támogatását.