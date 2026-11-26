„Nagyon kedvesen fogadott a csapat, a tulajdonos, örömmel érkeztem Nyíregyházára, és jöttem vissza Magyarországra. Jól ismerem a magyar bajnokságot, minden eredménnyel tisztában vagyok. Ami a csapatot illeti, sok potenciált látok benne, és bízom abban, hogy sikeresek leszünk. Nincs sok időnk az első meccsig, szombaton már a Kisvárda ellen kell pályára lépnünk, igyekszem első körben mentálisan felrázni az együttest” – idézi a klubhonlap Ricardo Monizt, aki csütörtök délután már meg is tartja első edzését.

A csakfoci.hu is megírta, hogy Moniz az első számú edzőjelölt Nyíregyházán – lapunk több forrásból származó értesülésének megfelelően csütörtökön be is jelentették a váltást.

A 62 éves holland szakember sokállomásos edzői karrierje során már kétszer dolgozott Magyarországon: előbb a Ferencváros (2012–2013), később a Zalaegerszeg (2022–2023) trénere volt. Legutóbb a szlovák élvonalban, a trencséni csapatnál edzősködött.

Lapunk információja szerint a sportigazgatói posztra Horváth Csenger érkezik, erről egyelőre nem posztolt a nyíregyházi klub.

Mint ismert, Bódog Tamást, az eddigi vezetőedzőt szerdán mentették fel, és távozott Fekete Tivadar sportigazgató is a labdarúgó NB I utolsó helyén álló csapattól.