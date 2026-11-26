A magyar női kézilabda-válogatott irányítója örül, hogy elkezdődik ez a szerinte izgalmas időszak, amelyben nő a nyomás, hogy a csapat megszerzi-e az olimpiai kvótát, mert a 2028-as ötkarikás játékok már nincs is olyan messze. Vámos Petra a közelgő Európa-bajnokság kapcsán elmondta, abban bízik, hogy a magyar válogatott a legjobb arcát mutatja a tornán.

A NŐI VÁLOGATOTT SZŰKÍTETT EB-KERETE

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (Ferencváros), Szemerey Zsófi (Győri ETO), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri ETO), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia), Kovács Anett (Esztergom)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)

Irányítók: Horváth Fanni (Esztergom), Kajdon Blanka (Vác), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)

Beállók: Juhász Kata (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)

Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Márton Gréta (Ferencváros) JYSK-KUPA, TATABÁNYA

Péntek

18.00: MAGYARORSZÁG–Ausztria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Szombat

16.00: Ausztria–Szlovákia

Vasárnap

16.00: MAGYARORSZÁG–Szlovákia (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n! NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, ROMÁNIA, SZLOVÁKIA, TÖRÖKORSZÁG (DECEMBER 3–20.)

A magyar válogatott mérkőzései az A-csoportban Nagyváradon

December 3., 20.00: Magyarország–Montenegró

December 5., 20.00: Magyarország–Szlovénia

December 7., 20.00: Magyarország–Izland

Az első két helyezett továbbjut a kolozsvári középdöntőbe.