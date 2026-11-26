



„A négy mérkőzésből elért négy győzelem valóban nagyszerű eredmény, és egyértelműen mutatja a Ferencváros magas minőségét. Ugyanakkor a Celje öt egymást követő győzelemmel érkezik Budapestre, ezért a jelenlegi remek formáját sem szabad figyelmen kívül hagyni. A két csapat legutóbb 2019-ben találkozott egymással felkészülési mérkőzésen, akkor a Ferencváros kettő-nullára győzött, azonban a Celje még teljesen más felfogású csapat volt, mindössze három külföldi játékossal és jóval szerényebb ambíciókkal. Ma már teljesen más a helyzet, minden a 2020-as befektetőváltással kezdődött, a klubban pedig az új befektetői kör legfontosabb képviselője Valerij Kolotyilo orosz üzletember, aki hivatalosan 2020 szeptemberében került be a Celje vezetőségébe. A projekt mögött Makszim Gyemin is ott áll, aki korábban az angol AFC Bournemouth tulajdonosa volt, és az ő irányítása alatt a klub feljutott a Premier League-be. Érkezésük óta jelentős összegeket fektettek a szlovén egyesületbe. A Celje sokkal versenyképesebb csapat lett, jelenleg már tizenhárom külföldi labdarúgója, és komoly ambíciói vannak, nemcsak a szlovén bajnokságban, hanem a nemzetközi porondon is.”

Safet Jahic megosztotta velünk azt is, hogy mit érdemes tudni a mai Celjéről és kik a legveszélyesebb játékosai.

„A Celje nagyon dinamikus csapat, amely korábban kifejezetten támadó futballt játszott. A korábbi vezetőedző, a spanyol Albert Riera idején ez volt rájuk jellemző, és ezt a játékstílust a portugál Vítor Campelos is folytatta. Aztán a szlovén Zoran Zeljkovic vette át a csapat irányítását, aki most is a Celje vezetőedzője, s az érkezésével a játékstílus is megváltozott. A Celje már nem futballozik annyira támadó szellemben, és nem alkalmaz olyan magas letámadást, mint korábban. Most sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a taktikára, a védekezés megszervezésére és a csapat egységes működésére. Ugyanakkor különösen veszélyes labdaszerzés után, gyors átmenetekből. Több olyan minőségi játékosa is van, aki egyéni képességeivel képes eldönteni egy mérkőzést, például Svit Seslar, Benjemin Verbic és Mario Kvesic, emellett két jó csatárral, Blaz Kramerrel és Armandas Kucysszal is rendelkeznek. A védekezésben viszont akadnak problémáik, különösen akkor, amikor az ellenfél gyorsan megy át védekezésből támadásba, vagy, amikor sikerül megbontania a védelmi vonalukat. Részben ezen problémák orvoslására szerződtették szeptember elején a Genclerbirligitől Zan Zuzeket. Azt viszont nem tudom, hogy kezdő lesz-e csütörtök este, ugyanis a közelmúltban sérüléssel bajlódott.”