Safet Jahic: A Celje nem akar mindenáron támadni az Üllői úton
„Nagyon érdekes és intenzív mérkőzésre számítok – válaszolta lapunk kérdésére Safet Jahic. – Mindkét csapatnak megvannak az erősségei, és úgy gondolom, hogy a Celje nem feltartott kézzel lép pályára a Groupama Arénában. A Ferencváros különösen veszélyes hazai pályán, de a Celje is jó formában van, és már megmutatta ebben az idényben, hogy bárki számára kellemetlen ellenfél lehet. Nagy iramot, sok párharcot és hatalmas küzdelmet várok.”
A Ferencváros százszázalékos az Európa-ligában, legyőzte a Celticet (3–1), a Plzent (2–1), a Torrensét (4–1) és legutóbb hatalmas bravúrral az AC Milant (2–0). Ezzel szemben a Celjének négy forduló után négy pontja van, de kiváló formát mutat, már kilenc tétmeccse veretlen, és az előző öt mérkőzését egyaránt megnyerte.
„A négy mérkőzésből elért négy győzelem valóban nagyszerű eredmény, és egyértelműen mutatja a Ferencváros magas minőségét. Ugyanakkor a Celje öt egymást követő győzelemmel érkezik Budapestre, ezért a jelenlegi remek formáját sem szabad figyelmen kívül hagyni. A két csapat legutóbb 2019-ben találkozott egymással felkészülési mérkőzésen, akkor a Ferencváros kettő-nullára győzött, azonban a Celje még teljesen más felfogású csapat volt, mindössze három külföldi játékossal és jóval szerényebb ambíciókkal. Ma már teljesen más a helyzet, minden a 2020-as befektetőváltással kezdődött, a klubban pedig az új befektetői kör legfontosabb képviselője Valerij Kolotyilo orosz üzletember, aki hivatalosan 2020 szeptemberében került be a Celje vezetőségébe. A projekt mögött Makszim Gyemin is ott áll, aki korábban az angol AFC Bournemouth tulajdonosa volt, és az ő irányítása alatt a klub feljutott a Premier League-be. Érkezésük óta jelentős összegeket fektettek a szlovén egyesületbe. A Celje sokkal versenyképesebb csapat lett, jelenleg már tizenhárom külföldi labdarúgója, és komoly ambíciói vannak, nemcsak a szlovén bajnokságban, hanem a nemzetközi porondon is.”
Safet Jahic megosztotta velünk azt is, hogy mit érdemes tudni a mai Celjéről és kik a legveszélyesebb játékosai.
„A Celje nagyon dinamikus csapat, amely korábban kifejezetten támadó futballt játszott. A korábbi vezetőedző, a spanyol Albert Riera idején ez volt rájuk jellemző, és ezt a játékstílust a portugál Vítor Campelos is folytatta. Aztán a szlovén Zoran Zeljkovic vette át a csapat irányítását, aki most is a Celje vezetőedzője, s az érkezésével a játékstílus is megváltozott. A Celje már nem futballozik annyira támadó szellemben, és nem alkalmaz olyan magas letámadást, mint korábban. Most sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a taktikára, a védekezés megszervezésére és a csapat egységes működésére. Ugyanakkor különösen veszélyes labdaszerzés után, gyors átmenetekből. Több olyan minőségi játékosa is van, aki egyéni képességeivel képes eldönteni egy mérkőzést, például Svit Seslar, Benjemin Verbic és Mario Kvesic, emellett két jó csatárral, Blaz Kramerrel és Armandas Kucysszal is rendelkeznek. A védekezésben viszont akadnak problémáik, különösen akkor, amikor az ellenfél gyorsan megy át védekezésből támadásba, vagy, amikor sikerül megbontania a védelmi vonalukat. Részben ezen problémák orvoslására szerződtették szeptember elején a Genclerbirligitől Zan Zuzeket. Azt viszont nem tudom, hogy kezdő lesz-e csütörtök este, ugyanis a közelmúltban sérüléssel bajlódott.”
A Ferencváros az Európa-ligában négy meccsen tizenegyes gólt szerzett, ami közel hármas mérkőzésenkénti átlagot jelent, míg a Celje az előző öt tétmeccsén 14-szer talált be, ami szintén közel van a hármas átlaghoz. Ezen adatokat figyelve azt is el lehetne képzelni, hogy sokgólos találkozót játszik a két együttes, de Safet Jahic szerint óvatos szlovénokat lehet majd látni.
„Bár mindkét csapatban megvan a támadójátékhoz szükséges minőség, szerintem a Celje nem azzal a szándékkal lép pályára, hogy mindenáron támadjon. Zoran Zeljkovic olyan edző, aki nagyobb figyelmet fordít a védekezés megszervezésére, a Celje pedig gyors kontratámadásokból is nagyon veszélyes tud lenni. Vannak olyan játékosai, akik gyorsan át tudják vinni a labdát az ellenfél térfelére, és ki tudják használni a védelem mögött megnyíló területeket. Éppen ezért arra számítok, hogy a Celje elsősorban stabil marad, lezárja a területeket, és türelmesen várja majd a lehetőségeit. Valószínűleg a Ferencváros birtokolja majd többet a labdát, és megpróbálja ráerőltetni az ellenfélre a saját ritmusát. Előzetesen nem számítok sok gólra, de mindkét csapatban megvan a minőség ahhoz, hogy többször is betaláljon.”
A Celje kapusa a 23 éves Zan-Luk Leban, aki többször ült már a szlovén válogatott kispadján – róla is elmondta véleményét a ZTE FC kapusedzője.
„Zan-Luk Leban fiatal kapus, aki nagyon érdekes profilú játékos, remek fizikai adottságokkal és nagy fejlődési potenciállal. Kifejezetten jó a közeli lövések hárításában, különösen a tizenhatoson belüli szituációkban mutatott reflexei erősek. Technikailag lábbal is képzett, ami lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a támadások felépítésében. Komoly potenciál van benne, és a következő időszakban tovább fejlődhet, és jelentős előrelépést tehet pályafutásában.”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!