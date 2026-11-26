A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott viadal volt az új, kétévente megrendezésre kerülő versenysorozat – hivatalosan Ultimate Championship – első kiadása.



A WA közvetítési adatokról és gazdasági hatásokról szóló végső jelentése szerint az esemény mintegy 100 millió dollár értékű globális gazdasági és médiahatást generált.



A Nielsen által készített elemzés szerint ebből az összegből 83,6 millió dollár közvetlen gazdasági hatásként és médiaértékként jelentkezett Budapest számára, amivel a Világdöntő a szövetség világbajnokságokon kívüli legértékesebb eseményévé lépett elő.



A világdöntőt azzal a céllal hozták létre, hogy minden szabadtéri szezon egy jelentős világeseménnyel záruljon. A verseny olimpiai bajnokokat, világbajnokokat, Gyémánt Liga-győzteseket és további sztárokat vonultat fel egy sűrített, televíziós közvetítésre optimalizált formátumban.



A szeptember 11. és 13. között rendezett első viadalon három esti programblokk keretében 28 versenyszámot rendeztek meg, rekordot jelentő, 10 millió dolláros összdíjazással, az egyéni győztesek fejenként 150 ezer dollárt kaptak.



A versenyt 48 jogtulajdonos közvetítette több mint 170 országban, a World Athletics pedig kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a közvetítések szabadon fogható televíziócsatornákon is elérhetők legyenek, maximalizálva ezzel a globális nézőszámot.



A három, telt házas versenynapon összesen 61 ezer 671 jegy kelt el. A nézők körében végzett felmérés 98 százalékos általános elégedettségi arányt mutatott ki, ez megegyezik a 2023-as, ugyancsak Budapesten rendezett világbajnokságon mért értékkel, és meghaladja a 2025-ös tokiói vb (97 százalék), valamint a 2024-es glasgow-i fedett pályás vb (96 százalék) mutatóit.



„Az Ultimate Championship egy kiemelkedő atlétikai szezon csúcspontja volt, és máris szilárd helyet vívott ki magának a versenynaptárban. Célja, hogy minden évben legyen jelentős világesemény, mégpedig olyan, amely valódi jelentőséggel bír az atléták, a szurkolók, a média és a közvetítők számára egyaránt” – nyilatkozta Sebastian Coe, a nemzetközi szövetség elnöke.



A következő világdöntőt 2028-ban, a Los Angeles-i olimpia után rendezik.

